Danh ca Thanh Tuyền nói thẳng 1 câu về con dâu

"Ở đây bây giờ khó kiếm được đứa con có hiếu như Ngọc Huyền lắm" – Thanh Tuyền nói.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô cùng gia đình đi ăn tiệc sinh nhật muộn tại một nhà hàng. Nữ nghệ sĩ cho biết, đã lâu rồi gia đình cô mới có dịp hội ngộ, tề tựu đông đủ đến vậy.



Thanh Tuyền và con trai, con dâu

Cuộc họp mặt lên tới 15 người, trong đó có vợ chồng, cha mẹ ruột, hai con trai gái của Ngọc Huyền và danh ca Thanh Tuyền là mẹ chồng cô. Bữa tiệc được bày ra thịnh soạn, với đầy đủ các món. Ai cũng tấm tắc khen ngon.

Mẹ ruột Ngọc Huyền nói: "Hai năm nữa kỷ niệm 60 năm ngày cưới của vợ chồng tôi sẽ tổ chức ở đây. Hồi sáng tôi có mời chị sui gia đi ăn, chị bảo phải thân chị mới đi, còn có người lạ là chị không đi.

Con trai Ngọc Huyền là Hà Nam rất quý bà nội, vừa thấy Thanh Tuyền xuất hiện là lao đến ôm chặt lấy bà.

Ngọc Huyền nói: "Hôm nay chúng tôi họp mặt để ăn mừng rất nhiều sự kiện như ăn mừng ông xã tôi lên chức, chúc mừng sinh nhật muộn tôi và mừng Hà Tiên tốt nghiệp.

Hai năm nữa bố mẹ tôi kỷ niệm 60 năm ngày cưới thì vợ chồng tôi cũng kỷ niệm 26 năm ngày cưới".

Danh ca Thanh Tuyền lên tiếng: "Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi vì được gặp hết những người thân yêu, được ngồi ăn bữa cơm thân mật, quây quần bên nhau thế này.

Ở đây bây giờ khó kiếm được đứa con có hiếu như Ngọc Huyền lắm, chồng là sau, cha mẹ phải là trước. Cái này là dĩ nhiên rồi, chồng không có thì lấy chồng khác còn cha mẹ thì chỉ có một thôi. Bữa nay tôi thấy Ngọc Huyền vui lắm".

Ngọc Huyền được biết đến là con dâu của danh ca Thanh Tuyền. Dù không sống gần nhau nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa hai nghệ sĩ vẫn luôn tốt đẹp, yêu thương nhau.