Người phụ nữ cùng lúc mắc 2 loại ung thư, 1 ở gan, 1 ở đại tràng: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Ngày 24/7, Bệnh viện Quân y 103 chia sẻ thông tin về một ca bệnh cùng lúc mắc hai loại ung thư nguyên phát - được nhận định là khá hiếm gặp.

Theo Bệnh viện Quân y 103, ban đầu, nữ bệnh nhân nhập viện tại Khoa Gan - Mật - Tụy với tổn thương ở gan trái. Kết quả sinh thiết xác định ung thư biểu mô đường mật trong gan trái.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện các xét nghiệm và tầm soát trước phẫu thuật, các bác sĩ tiếp tục phát hiện thêm tổn thương tại đại tràng Sigma. Sinh thiết sau đó cho kết quả ung thư biểu mô đại tràng Sigma.

Bệnh viện cho biết không nhiều người bệnh được phát hiện cùng lúc hai bệnh lý ung thư nguyên phát.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Thành, Khoa Gan - Mật -Tụy, Bệnh viện Quân y 103, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết: “Ban đầu đến khoa, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương gan trái, đã có sinh thiết giải phẫu bệnh trả lời là ung thư biểu mô tuyến.”

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Thành thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Quân y 103)

“Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã kết hợp với các chuyên khoa, tiến hành bổ sung các xét nghiệm cho bệnh nhân và phát hiện thêm tổn thương của đại trực tràng, sinh thiết cũng trả lời là ung thư. Bệnh nhân có tồn tại hai tổn thương ung thư đồng thời”.

Thời điểm nhận chẩn đoán, gia đình bệnh nhân đã không khỏi bàng hoàng.

Chồng bệnh nhân, ông Phạm Hồng Thùy (tại Điện Biên), xúc động chia sẻ: “Nói chung cảm xúc lúc đó rất lo lắng cho vợ”.

Trước trường hợp mắc đồng thời hai bệnh lý ung thư, các bác sĩ đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của Khoa Gan - Mật - Tụy, Khoa Phẫu thuật Ống tiêu hóa, Khoa Ung bướu và Khoa Gây mê Hồi sức để xây dựng phương án tổ chức phối hợp phẫu thuật đồng thời và điều trị triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103.

Trong cùng một cuộc mổ, ê-kíp đã thực hiện phẫu thuật cắt gan trái, cắt đường mật ngoài gan và nối mật - ruột, đồng thời phối hợp phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng Sigma và nối máy, xử trí triệt căn đồng thời cả hai khối u, giúp người bệnh chỉ trải qua một lần gây mê và một quá trình hồi phục.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Quân y 103)

Sau 10 ngày điều trị, người bệnh phục hồi tích cực, đã rút toàn bộ các ống dẫn lưu, ăn uống bình thường, đi lại được và sẽ tiếp tục tái khám sau khi xuất viện để được đánh giá, xây dựng kế hoạch điều trị bổ trợ bằng hóa trị hoặc xạ trị nếu cần thiết.

Ông Thùy cho biết: “Vợ tôi sau khi mổ đã thấy khỏe lại, đi lại được, ăn uống được và tự đi vệ sinh”.

“Tôi thay mặt gia đình cảm ơn bệnh viện cũng như tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, y tá, hộ lý, đã giúp vợ tôi nhanh hồi phục và khỏe mạnh”.

Y tá hướng dẫn vợ chồng bệnh nhân chăm sóc sau phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện Quân y 103)

Theo Bệnh viện Quân y 103, trường hợp này cho thấy ý nghĩa của tầm soát toàn diện trước điều trị ở người bệnh ung thư. Việc phát hiện đầy đủ các tổn thương ngay từ đầu cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa đã giúp xây dựng phương án điều trị hợp lý, hạn chế người bệnh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và mở ra cơ hội điều trị triệt căn ngay từ lần can thiệp đầu tiên.

Bác sĩ Thành đưa ra khuyến cáo: “Người dân có vấn đề gì về sức khỏe thì nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán một cách chính xác nhất và có phương án điều trị tốt nhất. Tránh tự ý điều trị tại nhà”.