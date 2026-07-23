Mắc ung thư phổi sau 30 năm sử dụng 1 thứ rất quen mặt với nam giới Việt

Người đàn ông 71 tuổi xuất hiện những cơn ho kéo dài nhiều tuần, đi khám và phát hiện khối u phổi trái.

Mới đây, Bệnh viện K chia sẻ thông tin về một nam bệnh nhân phát hiện ung thư phổi sau nhiều tuần ho kéo dài.

Ban đầu, ông L.T.H (71 tuổi) chỉ tự điều trị như một bệnh hô hấp thông thường. Chỉ đến khi cơn ho kéo dài không dứt, ông mới quyết định đi khám.

Tại Bệnh viện K, các kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy ông H có khối u phổi trái kích thước khoảng 15 x 16 cm. Nội soi phế quản ghi nhận khối u gây bít tắc phế quản thùy trên phổi trái, trong khi kết quả chụp PET/CT cho thấy khối u làm xẹp gần toàn bộ thùy trên phổi trái, đồng thời ghi nhận hạch trung thất nghi ngờ di căn.

Sau khi đánh giá vị trí khối u, mức độ xâm lấn và chức năng hô hấp còn lại, người bệnh được chỉ định phẫu thuật tạo hình phế quản (Sleeve) cắt thùy trên phổi trái kết hợp vét hạch.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ekip Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K gồm TS.BS Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K; ThS.BSNT Mai Văn Tuấn và ThS.BSNT Nguyễn Đình Đạt – Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện K, dưới sự phối hợp chặt chẽ của các ekip gây mê hồi sức.

Các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trong điều trị ung thư phổi, không có một phác đồ chung cho tất cả người bệnh. Mỗi trường hợp đều được xây dựng chiến lược điều trị dựa trên giai đoạn bệnh, vị trí khối u, chức năng hô hấp và thể trạng của từng người, nhằm vừa đảm bảo hiệu quả điều trị, vừa bảo tồn tối đa chất lượng sống sau này.

Phẫu thuật Sleeve là một trong những kỹ thuật khó của ngoại khoa lồng ngực. Thay vì cắt bỏ toàn bộ lá phổi, phẫu thuật viên sẽ cắt bỏ phần phổi chứa khối u cùng đoạn phế quản bị xâm lấn, sau đó tái tạo lại đường thở bằng cách nối phần phế quản còn lành.

Bệnh viện K cho biết: “Kỹ thuật này vừa đảm bảo nguyên tắc điều trị ung thư, vừa bảo tồn tối đa nhu mô phổi còn lại, giúp người bệnh duy trì chức năng hô hấp tốt hơn sau phẫu thuật khi đáp ứng đầy đủ các chỉ định chuyên môn.”

“Với người bệnh lớn tuổi, mỗi phần nhu mô phổi được giữ lại đều có ý nghĩa đối với khả năng hô hấp sau này. Chính vì vậy, khi đủ điều kiện chuyên môn, việc lựa chọn phẫu thuật Sleeve không chỉ nhằm điều trị ung thư mà còn giúp người bệnh có cơ hội duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn sau mổ.”

Việc lựa chọn phẫu thuật Sleeve không chỉ nhằm điều trị ung thư mà còn giúp người bệnh có cơ hội duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn sau mổ.

Tiền sử sử dụng thuốc lào 30 năm

Bệnh viện K cho biết ông H có tiền sử dụng thuốc lào 30 năm, sau đó đã bỏ thói quen này trong 3 năm gần đây.

Theo các chuyên gia, người có tiền sử hút thuốc nhiều năm, người trên 50 tuổi hoặc mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện những dấu hiệu như ho kéo dài trên ba tuần, ho thay đổi tính chất, đau ngực, khó thở hay sụt cân không rõ nguyên nhân để được thăm khám kịp thời.

“Việc không sử dụng hay từ bỏ thói quen hút thuốc là quyết định đúng đắn và mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, với người từng hút thuốc nhiều năm, khi bỏ thói quen này vẫn thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh lý đường hô hấp, các bệnh mãn tính, ung thư và cần được theo dõi sức khỏe định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.” - Bệnh viện K khuyến cáo.

Hãy lắng nghe cơ thể

Một cơn ho kéo dài có thể chỉ là bệnh hô hấp thông thường, nhưng cũng có thể là tín hiệu đầu tiên của ung thư phổi.

Bệnh viện K nhắn nhủ: “Đừng để sự chủ quan làm mất đi "thời gian vàng" của điều trị, bởi phát hiện sớm không chỉ mang đến thêm cơ hội chữa khỏi, mà còn giúp người bệnh có cơ hội được tiếp cận những phương pháp điều trị hiện đại, bảo tồn tối đa chức năng hô hấp và trở về với cuộc sống bình thường.”



