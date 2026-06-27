Người Nhật đang “phát cuồng” vì quần áo phục hồi sức khỏe, bác sĩ chỉ ra 3 điều bí mật

Không cần tốn hàng giờ đi massage hay tập trị liệu, giới trẻ lẫn người cao tuổi tại Nhật Bản đang rầm rộ rủ nhau "mặc" quần áo phục hồi để cơ thể tự sửa chữa tổn thương, hút sạch mệt mỏi ngay trong lúc ngủ.

Tìm kiếm nhanh trên các nền tảng thương mại điện tử hay các hiệu thuốc tại Nhật Bản thời gian gần đây, người ta sẽ bắt gặp một làn sóng mua sắm mới mang tên "quần áo phục hồi mệt mỏi". Từ nhân viên văn phòng, giới nghệ sĩ cho đến người cao tuổi đang rầm rộ rủ nhau diện loại trang phục này như đồ ngủ, đồ mặc nhà với lời truyền tai hấp dẫn: Cứ mặc là cơ thể tự sửa chữa tổn thương, giảm mệt mỏi ngay trong lúc ngủ.

Sự bùng nổ này lớn đến mức nhiều thương hiệu dệt may đã bắt tay với các hãng hàng không để đưa loại quần áo này vào phục vụ hành khách khoang hạng nhất. Các quốc gia khác gồm cả Hàn Quốc, Trung Quốc hay Việt Nam… cũng bắt đầu rầm rộ trào lưu này như một cách chăm sóc sức khỏe tự chủ, nhất là với người quá bận rộn hoặc người cao tuổi.

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Quần áo phục hồi sức khỏe là gì, dùng thế nào và tác dụng ra sao?

Hiểu một cách đơn giản nhất, đây là loại quần áo được dệt bằng công nghệ đặc biệt, có pha trộn các hạt khoáng chất siêu nhỏ như gốm, graphene hoặc tia hồng ngoại xa vào từng sợi vải.

Cách sử dụng không thể đơn giản hơn: Bạn chỉ cần mặc nó giống như quần áo bình thường. Khi diện bộ đồ này lúc ngủ hoặc lúc nghỉ ngơi tại nhà, vải vóc sẽ tự động tương tác với nhiệt độ cơ thể để kích hoạt cơ chế “tự chữa lành’ mà người mặc không cần tốn thêm bất kỳ công sức nào.

Dưới góc nhìn y học, Tiến sĩ Ma Ruiwen, bác sĩ chỉnh hình kiêm nhà hóa sinh của Trung Quốc cho biết, loại quần áo này thực sự mang lại hiệu quả cải thiện sức khỏe dựa trên 3 cơ chế khoa học sau đây:

1. Tăng tốc tuần hoàn máu, làm ấm cơ thể tự nhiên

Bí mật nằm ở chỗ các sợi vải chức năng sẽ hấp thụ nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể bạn, sau đó chuyển hóa và phản xạ ngược lại da dưới dạng tia hồng ngoại xa ấm áp. Quá trình này giúp các mạch máu giãn nở, tăng cường lưu thông máu sâu. Nhờ vậy, hiện tượng ê ẩm, căng cứng vùng cổ, vai, gáy sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ được giải tỏa nhanh chóng.

2. Kích hoạt năng lượng tế bào ngay trong giấc ngủ

Lối sống ít vận động, thức khuya và áp lực khiến các tế bào trong cơ thể bị "hết pin", phục hồi rất chậm. Khi mặc loại quần áo này, các bước sóng năng lượng từ sợi vải sẽ kích thích vào hệ thống ty thể (được ví như nhà máy sản xuất năng lượng của tế bào). Cơ chế này giúp tế bào nạp lại năng lượng thần tốc khi bạn ngủ sâu, giúp sáng dậy tinh thần sảng khoái, không còn cảm giác uể oải, rệu rã.

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3. Triết lý dưỡng sinh "lười biếng" cho người bận rộn

Thay vì phải tốn vài tiếng đồng hồ và chi phí đắt đỏ để đi massage, xông hơi hay tập trị liệu, người Nhật chọn cách mặc quần áo phục hồi. Nó giúp tích hợp việc chăm sóc sức khỏe vào sâu trong đời sống 24/7 một cách bền vững. Cơ thể bạn được xoa dịu, chữa lành một cách thụ động ngay cả khi đang làm việc tại nhà hay nằm ngủ. Điều này tạo ra tâm lý thoải mái, nghỉ ngơi kép nên càng tác động tích cực tới sức khỏe.

Những lưu ý sống còn khi chọn mua và sử dụng quần áo phục hồi sức khỏe

Để tránh mất tiền oan cho những sản phẩm nhái ăn theo trào lưu, bạn cần ghi nhớ các nguyên tắc sau khi chọn quần áo phục hồi sức khỏe được Tiến sĩ Ma nhắc nhở:

- Kiểm tra chứng nhận công nghệ dệt: Quần áo phục hồi thật phải có thông tin rõ ràng về chất liệu cấu thành sợi vải (như có chứa graphene, sợi gốm bioceramic hay công nghệ phát xạ hồng ngoại xa). Đừng mua các loại vải thun thông thường được quảng cáo thổi phồng.

- Chọn phom dáng rộng rãi, thấm hút tốt: Vì mục đích chính là mặc khi ngủ và nghỉ ngơi để phục hồi cơ thể, bạn nên chọn size rộng rãi, chất liệu mềm mại, co giãn và thấm hút mồ hôi tốt để không gây bí bách cho làn da suốt đêm.

- Giặt giũ đúng cách để bảo vệ sợi vải: Các hạt khoáng chất được tích hợp trong sợi vải có thể bị giảm hiệu suất nếu bị co kéo hoặc tiếp xúc chất tẩy mạnh. Hãy ưu tiên giặt tay nhẹ nhàng hoặc dùng túi giặt chế độ nhẹ, tuyệt đối không dùng nước tẩy rửa quá mạnh hoặc sấy ở nhiệt độ quá cao.