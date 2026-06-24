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9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc

Lam Chi
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Đặt một chậu cây xanh trên bàn làm việc có thể mang lại nhiều lợi ích hơn bạn nghĩ.

Vì sao nên đặt cây xanh trên bàn làm việc?

Theo Gardening Know How , nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra sự hiện diện của cây xanh trên bàn làm việc có thể giúp cải thiện năng suất làm việc, tăng mức độ gắn kết với công việc và nâng cao cảm giác hạnh phúc.

Bên cạnh đó, cây xanh còn giúp không gian làm việc trở nên thân thiện hơn, tạo cảm giác thư giãn cho cả nhân viên lẫn khách đến giao dịch.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp với môi trường văn phòng. Những loại cây cần nhiều ánh sáng hoặc phải chăm sóc thường xuyên có thể nhanh chóng héo úa nếu đặt trên bàn làm việc.

9 loại cây phù hợp nhất để đặt trên bàn làm việc

1. Cây lưỡi hổ

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 1.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh trong nhà phổ biến nhất hiện nay. Cây có khả năng chịu hạn tốt, không cần tưới nước thường xuyên và vẫn phát triển ổn định trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc ánh sáng đèn.

2. Cây kim ngân

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 2.

Cây kim ngân

Cây kim ngân gây ấn tượng với phần thân được tết bện và những tán lá xanh bóng. Theo quan niệm phong thủy, đây là loại cây tượng trưng cho tài lộc và may mắn, vì vậy thường xuất hiện trong văn phòng và cửa hàng kinh doanh.

3. Cây lan ý

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 3.

Cây lan ý

Lan ý sở hữu những chiếc lá xanh đậm cùng hoa màu trắng thanh nhã. Cây có thể sống tốt ở những khu vực ít ánh sáng và không cần chăm sóc quá cầu kỳ.

4. Cây phát lộc

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 4.

Cây phát lộc

Dù thường được gọi là "tre may mắn", phát lộc thực chất không phải cây tre. Loại cây này có thể sống trong nước, thích nghi tốt với môi trường văn phòng và được nhiều người lựa chọn để trang trí bàn làm việc.

5. Cây trầu bà

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 5.

Cây trầu bà

Trầu bà là loại cây quen thuộc với những chiếc lá hình trái tim xanh mướt. Cây dễ chăm sóc, phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và có thể trồng trong chậu hoặc giỏ treo.

6. Cây thiết mộc lan

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 6.

Cây thiết mộc lan

Thiết mộc lan có thân thẳng đứng, lá dài màu xanh, phù hợp với những góc văn phòng rộng hơn. Đây là loại cây nhiệt đới có khả năng thích nghi khá tốt với môi trường trong nhà.

7. Cây phú quý

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 7.

Cây phú quý

Cây phú quý nổi bật với bộ lá nhiều màu sắc, từ xanh, bạc đến đỏ hồng tùy giống. Ngoài giá trị thẩm mỹ, đây còn là loại cây được nhiều người yêu thích vì ý nghĩa may mắn và thành công trong công việc.

8. Hoa violet châu Phi

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 8.

Violet châu Phi

Nếu bàn làm việc có diện tích nhỏ, hoa violet châu Phi là lựa chọn đáng cân nhắc. Cây có kích thước nhỏ gọn, lá phủ lông mịn và thường cho hoa màu tím đẹp mắt.

9. Cây kim tiền

9 loại cây tốt nhất nên để trên bàn làm việc - Ảnh 9.

Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây văn phòng phổ biến nhất tại Việt Nam. Cây có lá xanh bóng, chịu hạn tốt, không cần tưới nước thường xuyên và có thể phát triển trong môi trường ít ánh sáng.

Chọn cây đẹp nhưng cũng phải phù hợp môi trường làm việc

Phần lớn các loại cây được khuyến nghị cho văn phòng đều có điểm chung là dễ chăm sóc, chịu được ánh sáng yếu và không đòi hỏi tưới nước hằng ngày.

Khi chọn cây để bàn làm việc, điều quan trọng không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà còn là khả năng thích nghi với môi trường điều hòa, ít ánh nắng và quỹ thời gian chăm sóc hạn chế của dân văn phòng. Một chậu cây phù hợp có thể giúp góc làm việc trở nên dễ chịu hơn và mang lại cảm giác thư thái trong suốt ngày dài.

Nguồn: Gardening Know How

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cây xanh

phong thủy

cây phong thủy

cây để trên bàn làm việc

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