Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Suzuki vừa ra mắt mẫu xe tay ga Saluto 125 đời 2027 với thiết kế Ý thanh lịch, hứa hẹn tạo nên làn gió mới cho thị trường xe tay ga đô thị.

Xe tay ga Suzuki vừa trình làng sở hữu thiết kế sang, giá từ 40 triệu đồng.

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