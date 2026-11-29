Ngủ quá ít hay quá nhiều đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, một nhóm có nguy cơ đột quỵ cao hơn đáng kể.

Nhiều người thường xuyên ngủ chưa đến 6 tiếng mỗi đêm vì công việc bận rộn. Ngược lại, có người lại thích ngủ 9-10 tiếng, thậm chí lâu hơn vì cho rằng ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khỏe. Vậy giữa hai nhóm này, ai có nguy cơ đột quỵ cao hơn?

Theo công bố ngày 18/6/2025 của Đại học Semmelweis (Hungary), các nhà khoa học đã thực hiện hai nghiên cứu tổng hợp quy mô lớn, phát hiện mối liên hệ đáng chú ý giữa thời lượng ngủ với nguy cơ đột quỵ và tử vong.

Một nghiên cứu phân tích 79 công trình quốc tế với dữ liệu của hơn 2,1 triệu người, tập trung vào nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Nghiên cứu còn lại tổng hợp 43 công trình để đánh giá riêng nguy cơ mắc và tử vong do đột quỵ.

Ngủ quá nhiều có nguy cơ đột quỵ cao hơn ngủ ít?

Người ngủ ít và ngủ nhiều, ai dễ bị đột quỵ hơn? (Ảnh: Monash -Lens)

Kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí GeroScience năm 2025 cho thấy, những người ngủ khoảng 5-6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ đột quỵ cao hơn 29% so với nhóm ngủ thời lượng bình thường, chủ yếu là 7-8 tiếng.

Tuy nhiên, ở nhóm thường xuyên ngủ trên 8-9 tiếng mỗi đêm, nguy cơ đột quỵ tăng tới 46%.

Không dừng lại ở đó, các nhà khoa học còn phát hiện sự khác biệt về nguy cơ tử vong do đột quỵ. Người ngủ ít có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao hơn 12%, trong khi nhóm ngủ quá nhiều có nguy cơ cao hơn 45%.

Như vậy, cả ngủ ít và ngủ nhiều đều liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn, nhưng nhóm ngủ nhiều có mức tăng nguy cơ lớn hơn trong phân tích này.

Ở nghiên cứu khác trên hơn 2,1 triệu người, nhóm ngủ dưới 7 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 14%. Trong khi đó, nhóm ngủ từ 9 tiếng trở lên có nguy cơ cao hơn 34% so với những người ngủ 7-8 tiếng.

Phân tích theo giới tính còn ghi nhận phụ nữ ngủ quá nhiều có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn 44%, còn ở nam giới là 36%.

Vì sao ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều đáng lo ngại?

Ngủ quá ít hay quá nhiều đều liên quan tới nguy cơ đột quỵ (Ảnh: Heart and Stroke)

Theo nhóm nghiên cứu, thiếu ngủ kéo dài có thể làm tăng tình trạng viêm, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tim mạch. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, huyết áp có thể tăng, chức năng mạch máu bị ảnh hưởng. Đây đều là những yếu tố liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Trong khi đó, ngủ quá nhiều có thể phản ánh những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như bệnh tim, trầm cảm, ngưng thở khi ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém. Điều này không có nghĩa ngủ nhiều trực tiếp gây đột quỵ. Các nghiên cứu chủ yếu ghi nhận mối liên hệ, chưa chứng minh quan hệ nhân quả.

Bác sĩ György Purebl, Giám đốc Viện Khoa học Hành vi thuộc Đại học Semmelweis, nhận định: "Ở cấp độ xã hội, chúng ta đang trải qua một đại dịch về giấc ngủ". Theo ông, việc tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh, áp lực phải luôn sẵn sàng làm việc và sự xáo trộn nhịp sinh học tự nhiên đang ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe.

Bác sĩ Balázs Győrffy, Trưởng khoa Tin sinh học tại Đại học Semmelweis, cũng nhấn mạnh thời lượng ngủ cần được xem xét trong các chiến lược phòng ngừa đột quỵ.

Ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm là hợp lý?

Theo nhóm nghiên cứu, thời lượng ngủ khoảng 7-8 tiếng mỗi đêm có liên quan đến mức nguy cơ thấp hơn trong các phân tích. Tuy nhiên, nhu cầu ngủ thực tế có thể khác nhau tùy độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Để cải thiện giấc ngủ, các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên:

Ngủ và thức dậy đúng giờ: Duy trì lịch sinh hoạt ổn định, kể cả cuối tuần.

Hạn chế thiết bị điện tử trước giờ ngủ: Giảm tiếp xúc với màn hình điện thoại, máy tính và ánh sáng mạnh vào buổi tối.

Tạo không gian ngủ thoải mái: Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và mát mẻ.

Điều chỉnh thói quen sinh hoạt: Hạn chế rượu bia, tránh dùng caffeine vào cuối ngày và duy trì vận động thường xuyên.

Người thường xuyên ngủ quá ít, ngủ nhiều bất thường hoặc thức dậy vẫn mệt mỏi nên đi khám để tìm nguyên nhân, thay vì tự ý cắt giảm hay kéo dài thời gian ngủ.

Nguồn: Semmelweis University