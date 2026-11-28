Đang tập thể dục mà xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, cần dừng lại ngay. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các biến cố nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nhiều bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, không ít người có thói quen cố hoàn thành bài tập dù cơ thể đã xuất hiện những biểu hiện bất thường. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline, tập luyện cũng có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở người có bệnh tim tiềm ẩn hoặc không kiểm soát cường độ vận động phù hợp.

Đặc biệt, nếu xuất hiện 6 dấu hiệu dưới đây khi tập thể dục, bạn cần dừng lại và chú ý đến sức khỏe.

Cẩn trọng với 6 dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện khi tập thể dục

1. Đau hoặc tức ngực

Đau tức ngực xuất hiện khi tập thể dục là dấu hiệu không nên xem nhẹ (Ảnh: Smclife)

Nhiều người nghĩ nhồi máu cơ tim luôn gây đau ngực dữ dội. Thực tế, một số trường hợp chỉ bắt đầu bằng cảm giác khó chịu, nặng ngực, bị đè ép hoặc bó chặt ở giữa ngực.

Cơn đau có thể âm ỉ, xuất hiện rồi biến mất nên dễ bị bỏ qua. Nếu đang tập mà thấy tức ngực bất thường, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài vài phút hoặc tái diễn, cần ngừng vận động và gọi cấp cứu.

2. Khó thở bất thường

Thở nhanh hơn khi vận động mạnh là phản ứng bình thường. Tuy nhiên, nếu đột nhiên cảm thấy hụt hơi, khó thở quá mức so với cường độ tập, bạn cần cảnh giác.

Theo Healthline, khó thở có thể xuất hiện trước cơn đau ngực, đi kèm đau ngực hoặc xảy ra riêng lẻ. Đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim.

3. Chóng mặt, choáng váng

Chóng mặt (Ảnh: Shape)

Khi tập thể dục, cơ thể có thể mệt mỏi, nhất là với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, cảm giác chóng mặt, xây xẩm hoặc sắp ngất không nên xem là biểu hiện bình thường.

Nếu xuất hiện dấu hiệu này, cần ngừng tập ngay, ngồi hoặc nằm ở nơi an toàn. Đặc biệt, chóng mặt kèm đau ngực, khó thở hoặc ngất cần được cấp cứu khẩn cấp.

4. Nhịp tim bất thường

Tim đập nhanh hơn khi vận động là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu cảm thấy tim đập dồn dập bất thường, bỏ nhịp hoặc đập loạn xạ, bạn không nên tiếp tục gắng sức.

Những biểu hiện này có thể liên quan đến rối loạn nhịp tim. Nếu triệu chứng kéo dài, tái diễn hoặc kèm choáng váng, đau ngực, cần được bác sĩ đánh giá.

5. Đau lan sang tay, lưng, cổ hoặc hàm

Không phải lúc nào vấn đề tim mạch cũng gây đau ở ngực. Một số người có thể cảm thấy đau, nặng hoặc khó chịu ở cánh tay, lưng, cổ, hàm, thậm chí vùng bụng. Đặc biệt, cơn đau có thể lan từ ngực sang vai, cánh tay hoặc lưng.

Nếu đang vận động mà xuất hiện những cơn đau bất thường này, không nên chủ quan cho rằng chỉ là đau cơ do tập luyện.

6. Đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn

Đổ mồ hôi lạnh khi tập thể dục (Ảnh: Getty)

Đổ mồ hôi khi tập thể dục là bình thường. Tuy nhiên, đột nhiên vã mồ hôi lạnh, kèm buồn nôn hoặc cảm giác bất an bất thường có thể cảnh báo vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Theo Healthline, một số bệnh nhân từng trải qua nhồi máu cơ tim cho biết họ có cảm giác lo sợ hoặc linh cảm điều tồi tệ sắp xảy ra.

Cần làm gì khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm?

Healthline nhấn mạnh, khi nghi ngờ xảy ra biến cố tim mạch, thời gian cấp cứu đặc biệt quan trọng. Người tập không nên cố chịu đựng để hoàn thành bài tập.

Nếu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần dừng vận động, gọi cấp cứu 115 và nhờ người xung quanh hỗ trợ. Không tự lái xe đến bệnh viện hoặc chờ triệu chứng tự hết.

Riêng đột quỵ còn có những dấu hiệu đặc trưng như đột ngột méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, mất thăng bằng hay rối loạn thị lực. Khi xuất hiện các biểu hiện này, cũng phải gọi cấp cứu ngay.

Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc từng nhồi máu cơ tim nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu chương trình tập luyện mới.

Nguồn: Healthline