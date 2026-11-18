Một mẫu xe tay ga đặc biệt vừa xuất hiện tại Việt Nam khiến giới mê xe không khỏi tò mò. Đây là Honda SH Special Edition HRC 2026, phiên bản giới hạn nhập khẩu từ Italy, chỉ có 500 chiếc trên toàn cầu.

Honda SH bản HRC nhập Ý về Việt Nam, thiết kế thể thao cùng loạt trang bị cao cấp.