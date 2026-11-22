Một biểu hiện bất thường lặp lại hơn 20 lần mỗi ngày khiến cô gái 27 tuổi gặp nhiều phiền toái. Không ngờ, kết quả thăm khám lại phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 3.

Theo Health 2.0, (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), một nữ nhân viên văn phòng 27 tuổi tại Trung Quốc thường xuyên xì hơi hơn 20 lần mỗi ngày. Những lần xì hơi có mùi khó chịu, đôi khi không thể kiểm soát, khiến cô rất ngại ngùng ở nơi làm việc.

Cô còn bị đau bụng và tiêu chảy nhưng ban đầu nghĩ nguyên nhân là ăn nhiều thịt hoặc ăn uống không phù hợp. Khi tình trạng kéo dài không cải thiện, cô đi khám theo lời khuyên của gia đình và bất ngờ nhận chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 3.

Xì hơi hơn 20 lần mỗi ngày có phải dấu hiệu ung thư?

Từ dấu hiệu xì hơi hơn 20 lần mỗi ngày,kèm những bất thường khác về đường tiêu hóa, cô gái đi khám và phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn 3 (Ảnh: Getty)

Theo Health 2.0, người trưởng thành có thể xì hơi khoảng 10-20 lần mỗi ngày. Khí trong đường tiêu hóa chủ yếu đến từ quá trình vi khuẩn đường ruột lên men thức ăn chưa tiêu hóa, không khí nuốt vào khi ăn uống và một lượng nhỏ khí khuếch tán từ máu.

Xì hơi nhiều hoặc có mùi hôi không có nghĩa là mắc ung thư. Tuy nhiên, nếu trước đây ít xì hơi, nay đột nhiên xì hơi nhiều hơn, mùi trở nên khó chịu và tình trạng này kéo dài, người bệnh cần chú ý, nhất là khi kèm đau bụng hoặc thay đổi thói quen đại tiện.

Bác sĩ Phó Trọng Duệ, chuyên khoa tiêu hóa tại Bệnh viện Show Chwan Memorial (Đài Loan - Trung Quốc), nhấn mạnh ba điểm cần chú ý:

Thứ nhất là thói quen đại tiện thay đổi. Người trước đây đi ngoài bình thường nhưng gần đây xuất hiện tiêu chảy hoặc trung tiện nhiều bất thường cần lưu ý.

Thứ hai là tính chất phân thay đổi, chẳng hạn phân vốn thành khuôn nay thường xuyên mềm, nát, không thành khuôn.

Thứ ba là mùi trung tiện đột ngột trở nên rất hôi và kéo dài, không giải thích được bằng những thay đổi trong chế độ ăn.

Theo bác sĩ, cần so sánh với chính tình trạng thường ngày của mỗi người. Nếu những thay đổi này mới xuất hiện và tiếp diễn, nên đi khám thay vì tự cho rằng chỉ do ăn uống.

Khi nào cần đi khám?

Mô phỏng ung thư đại tràng (Ảnh: Very Well Health)

Bác sĩ Chu Nghi Quần, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa tại Bệnh viện Từ Tế Đại Lâm (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết ăn nhiều thực phẩm giàu protein hoặc chứa lưu huỳnh có thể khiến khí thải nặng mùi.

Chế độ ăn, căng thẳng, sinh hoạt thất thường và hội chứng ruột kích thích cũng có thể gây đầy hơi, xì hơi nhiều hay thay đổi thói quen đi ngoài.

Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý khi các bất thường tiêu hóa đi kèm những dấu hiệu cảnh báo như đi ngoài ra máu, sờ thấy khối bất thường ở bụng, giảm cân không rõ nguyên nhân hoặc đau bụng.

Người có cha mẹ, anh chị em ruột hoặc con mắc ung thư đại tràng, hay từng có polyp đại tràng, cũng cần lưu ý.

Theo bác sĩ Phó Trọng Duệ, nội soi đại tràng là phương pháp giúp bác sĩ quan sát bên trong đại tràng, kiểm tra những tổn thương nghi ngờ như khối u hoặc vết loét.

Trường hợp cô gái 27 tuổi là lời nhắc rằng không nên bỏ qua những thay đổi tiêu hóa kéo dài, nhất là khi nhiều triệu chứng xuất hiện cùng lúc. Chỉ riêng số lần hoặc mùi trung tiện không đủ để kết luận mắc ung thư.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)