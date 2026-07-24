Người đàn ông triệt sản đã 7 năm nhưng vợ đột nhiên mang thai, bác sĩ vẫn khẳng định: "Cô ấy chung thủy"

Cuộc hôn nhân êm đềm, từng khiến người xung quanh ngưỡng mộ của anh Lâm đi đến bờ vực tan vỡ, đòi dắt nhau ra toàn khi người vợ xinh đẹp phát hiện có thai.

Kết hôn sớm và đã có đủ cả trai lẫn gái, cặp đôi người Hồng Kông (Trung Quốc) là chị Lệ (gần 40 tuổi) cùng chồng là anh Lâm (ngoài 40 tuổi) quyết định không sinh thêm con. Do công việc của chồng thường xuyên phải đi công tác xa, lại không muốn vợ phải chịu tác dụng phụ của thuốc tránh thai, anh Lâm đã đồng ý thực hiện triệt sản bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh từ 7 năm trước.

Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến gần đây, chị Lâm thấy trễ kinh hai tháng và cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Khi được chồng đưa đi kiểm tra rối loạn kinh nguyệt, cả hai vợ chồng đều bàng hoàng khi bác sĩ thông báo chị đã mang thai.

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Chồng triệt sản 7 năm vợ vẫn mang thai: Tại anh hay tại ả?

Thông tin chị Lệ mang thai như một gáo nước lạnh dội vào gia đình vốn được mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì mức độ hòa hợp, quấn quýt như vợ chồng son.

Người chồng lập tức nổi giận, cho rằng mình bị lừa dối và đòi ly hôn ngay tại phòng khám. Anh cho rằng mình vì gia đình mà nhiều năm chấp nhận công việc thường xuyên xa nhà, luôn yêu chiều vợ nhưng vợ lại không chúng thuỷ.

Ở chiều ngược lại, chị Lệ thấy phản ứng của chồng thì vừa sững sờ vừa bức xúc vì cảm thấy bị xúc phạm. Trong cơn nóng giận, chị thậm chí còn nghi ngờ ngược lại rằng chồng từng nói dối chuyện đi triệt sản để mình yên tâm. Cuộc tranh cãi căng thẳng tới mức cả hai đòi đưa nhau ra tòa ngay lập tức.

Là người thăm khám cho chị Lệ, bác sĩ Tô Nhật Ninh (Hong Kong, Trung Quốc) đã phải lập tức can thiệp để làm dịu tình hình. Bác sĩ giải thích rằng: "Triệt sản nam qua thủ thuật thắt ống dẫn tinh có hiệu quả rất cao (khoảng 99,85%), giúp chặn đường di chuyển của tinh trùng mà không ảnh hưởng tới hormone hay chức năng sinh lý. Tuy nhiên, không có phương pháp triệt sản nào đạt hiệu quả tuyệt đối 100%".

Để giải tỏa nghi ngờ, bác sĩ Tô đã tiến hành xét nghiệm tinh dịch đồ cho người chồng và kiểm tra huyết thống thai nhi. Kết quả cho thấy trong tinh dịch của người chồng đã triệt sản vẫn xuất hiện tinh trùng sống và đứa trẻ chính là con ruột của anh. Trả lời người chồng đang phẫn uất, bác sĩ vẫn khẳng định: "Cô ấy chung thủy" , đồng thời giải thích rõ ràng không ai trong hai vợ chồng có lỗi.

"Nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng tái thông tự nhiên. Sau một thời gian dài thực hiện triệt sản (trong trường hợp này là 7 năm), hai đầu ống dẫn tinh bị thắt có thể tự nối liền lại với nhau một cách hy hữu. Ngoài ra, tỷ lệ thất bại khoảng 1/2000 khi triệt sản còn có thể do thủ thuật lỗi, hoặc quan hệ quá sớm khi chưa giải phóng hết tinh trùng tồn đọng trong vài tháng đầu hậu phẫu", bác sĩ Tô nói thêm.

Biết được sự thật, hai vợ chồng chị Lệ anh Lâm ôm lấy nhau khóc nức nở. Họ hối hận vì đã quá nóng vội, làm tổn thương đối phương. Từ căng thẳng muốn ly hôn, cả hai vỡ òa hạnh phúc đón nhận "lộc trời cho", quyết định đặt cho em bé trong bụng một cái tên thật đặc biệt.

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Tỷ lệ thành công của các phương pháp triệt sản và tránh thai phổ biến

Qua trường hợp của cặp vợ chồng trên, bác sĩ Tô Nhật Ninh đưa ra lời khuyên mọi người nên hiểu rõ bản chất và rủi ro của từng phương pháp triệt sản, tránh thai để ngừa những hiểu lầm không đáng có:

- Triệt sản nam bằng thắt ống dẫn tinh: Tỷ lệ thành công đạt khoảng 99,85%. Cần xét nghiệm tinh dịch đồ sau khi triệt sản và kiểm tra định kỳ để tránh nguy cơ tái thông.

- Triệt sản nữ bằng thắt ống dẫn trứng: Tỷ lệ thành công đạt khoảng 99,5%.

- Cấy que tránh thai dưới da (LARC): Tỷ lệ thành công cao hàng đầu, đạt khoảng 99,9%.

- Dụng cụ tử cung (vòng tránh thai): Tỷ lệ thành công từ 99,2% đến 99,9% (tùy loại chứa đồng hay progesterone) và cần thay mới sau mỗi 5 năm.

- Bao cao su: Tỷ lệ thành công khoảng 98% khi sử dụng đúng cách, vẫn có nguy cơ rách hoặc sai kích cỡ.

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- Thuốc tránh thai hàng ngày: Tỷ lệ hiệu quả đạt khoảng 93% do dễ quên liều.

- Xuất tinh ngoài và tính ngày an toàn: Tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 80% hoặc thấp hơn, tính ổn định không cao.

Mỗi phương pháp tránh thai hay triệt sản đều có ưu và nhược điểm riêng tùy thuộc vào cơ địa và lối sống. Điều quan trọng nhất là trừ khi không quan hệ tình dục, không có phương pháp triệt sản nào đảm bảo ngừa thai tuyệt đối 100%. Khi gặp dấu hiệu bất thường, việc thăm khám y tế sớm và giữ bình tĩnh là chìa khóa để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Nguồn và ảnh: HK01, Yahoo News