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"Bất lực" mỗi khi gần vợ nhưng vẫn bình thường với người khác: Yếu sinh lý hay hết yêu?

Ngọc Minh
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Đây là câu hỏi của một bệnh nhân nam 40 tuổi khi tới khám nam khoa.

"Tôi có bị yếu sinh lý không? Hay tôi đã hết yêu vợ?" – đó là câu hỏi đầy băn khoăn của một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã kết hôn hơn 10 năm, khi tìm đến Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health để thăm khám.

Theo lời bệnh nhân, mỗi lần gần gũi vợ, anh thường khó đạt được sự cương cứng hoặc nhanh chóng mất phong độ, khiến bản thân ngày càng mặc cảm, né tránh chuyện chăn gối. Điều khiến anh càng hoang mang là trong những bối cảnh khác không phải vợ, khả năng cương dương của anh lại hoàn toàn bình thường.

TS.BSCK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết đây là tình huống không hề hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Tuy nhiên, nhiều nam giới thường vội vàng kết luận mình bị "yếu sinh lý" hoặc cho rằng tình cảm vợ chồng đã phai nhạt.

Theo bác sĩ, thực tế đây có thể là rối loạn cương theo bối cảnh, tức cơ thể vẫn có khả năng đáp ứng nhưng sự cương cứng bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý, cảm xúc hoặc hoàn cảnh cụ thể.

"Bất lực" mỗi khi gần vợ nhưng vẫn bình thường với người khác: Yếu sinh lý hay hết yêu? - Ảnh 1.

Bác sĩ Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (Ảnh: BSCC).

Không chỉ là chuyện "mạnh hay yếu"

Bác sĩ Duy cho biết rối loạn cương không phải lúc nào cũng giống nhau. Có người gặp khó khăn trong mọi hoàn cảnh, nhưng cũng có người chỉ gặp vấn đề khi quan hệ với bạn đời lâu năm.

Điều này thường cho thấy những yếu tố như tâm lý, áp lực trong đời sống hôn nhân hoặc chất lượng kết nối tình cảm đang ảnh hưởng đáng kể đến đời sống tình dục.

Dù vậy, bác sĩ cũng nhấn mạnh không nên chủ quan chỉ vì "ở hoàn cảnh khác vẫn bình thường". Khó cương vẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như thiếu ngủ kéo dài, căng thẳng, béo bụng, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đường huyết cao, hút thuốc, lạm dụng rượu bia hoặc testosterone thấp khi có chỉ định kiểm tra.

Nói cách khác, đây không đơn thuần là câu chuyện "bản lĩnh đàn ông", mà có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tổng thể cần được đánh giá đầy đủ.

Theo bác sĩ Duy, trong cuộc sống hôn nhân kéo dài nhiều năm, hai vợ chồng không chỉ là người yêu mà còn cùng gánh vác con cái, tài chính, công việc và vô số áp lực thường nhật. Khi những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh trách nhiệm, hóa đơn, việc nhà hay con cái, sự kết nối cảm xúc và ham muốn tình dục cũng có thể dần suy giảm.

Đặc biệt, nhiều nam giới sau một vài lần "không thành công" bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn của lo âu thành tích. Mỗi lần gần gũi lại sợ thất bại, càng lo lắng thì cơ thể càng căng thẳng, dẫn đến việc cương cứng càng khó khăn hơn.

Ngoài ra, những mâu thuẫn chưa được giải quyết, cảm giác bị phê bình, thiếu chia sẻ hoặc sự lệch pha trong nhu cầu tình dục giữa hai vợ chồng cũng có thể khiến tình trạng kéo dài.

Bác sĩ Duy cho biết anh từng tiếp nhận một bệnh nhân 43 tuổi, kết hôn 11 năm, gặp tình trạng khó cương khi gần gũi vợ suốt khoảng 8 tháng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người bệnh thừa cân với vòng bụng 95 cm, huyết áp ở ngưỡng cao, triglyceride tăng, LDL-C cao nhẹ, testosterone toàn phần ở mức bình thường thấp. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn thường xuyên thiếu ngủ, chịu áp lực công việc kéo dài và gần như không còn những cuộc trò chuyện thân mật với vợ ngoài chuyện con cái và tài chính.

Theo bác sĩ, đây không phải câu chuyện đơn giản rằng "vợ không còn hấp dẫn" hay "chồng yếu sinh lý", mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố về sức khỏe thể chất, tâm lý và chất lượng mối quan hệ.

Không nên tìm "giải pháp" từ người thứ ba

Bác sĩ Duy cảnh báo, việc vẫn cương tốt trong bối cảnh mới lạ không đồng nghĩa người thứ ba là cách giải quyết vấn đề.

Quan hệ ngoài hôn nhân có thể tạo cảm giác kích thích nhất thời nhưng đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, gây mặc cảm tội lỗi, làm mất niềm tin giữa vợ chồng và khiến hôn nhân rạn nứt nghiêm trọng hơn.

Theo bác sĩ, hướng xử trí phù hợp là khám nam khoa để đánh giá toàn diện sức khỏe mạch máu, nội tiết, chuyển hóa, giấc ngủ và các yếu tố tâm lý. Đồng thời, nam giới cần điều chỉnh lối sống, giảm căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và khi cần có thể tham vấn tâm lý tình dục hoặc trị liệu cặp đôi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo nam giới không nên tự ý mua thuốc cường dương hoặc thuốc tăng testosterone khi chưa được chỉ định.

Thay vì âm thầm chịu đựng hoặc tìm kiếm giải pháp sai lầm, việc thẳng thắn trao đổi với bạn đời và chủ động đi khám chuyên khoa sẽ giúp giải quyết đúng nguyên nhân. Bởi điều cần gìn giữ không chỉ là "phong độ" của người đàn ông mà còn là sức khỏe, sự tự tin và chất lượng hôn nhân lâu dài.

Bác sĩ Bạch Mai cảnh báo về 1 căn bệnh thường khởi phát từ tuổi vị thành niên, đặc biệt ở nam giới
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Tags

chuyện chăn gối

yếu sinh lý

bất lực

tâm sự đàn ông

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