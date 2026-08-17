SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

Mẫu xe tay ga SYM 300cc gây chú ý với thiết kế thể thao, trang bị phanh khi vào cua nghiêng cùng khả năng di chuyển tới 400 km sau mỗi lần đổ đầy bình, trở thành đối thủ đáng gờm của Honda SH350i.

SYM ra mắt xe tay ga 300cc, đổ đầy bình chạy gần 400 km.