Người đàn ông sốt nhẹ 2 tháng, bác sĩ phát hiện đốt sống cổ bị "đục thủng": Thủ phạm giấu trong căn bếp nhiều gia đình

Tình trạng nghiêm trọng của người đàn ông hóa ra xuất phát từ thói quen của nhiều gia đình hay mắc phải.

Một người đàn ông liên tục sốt nhẹ vào mỗi buổi chiều, đau nhức xương khớp kéo dài suốt hai tháng. Dù đã đi khám tại nhiều bệnh viện và nhiều chuyên khoa khác nhau, nguyên nhân gây bệnh vẫn không được xác định.

Chỉ đến khi nhập viện tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Ruijin (Thượng Hải, Trung Quốc), các bác sĩ mới phát hiện thủ phạm là vi khuẩn Brucella – tác nhân gây bệnh Brucellosis (bệnh Brucella hay còn gọi là sốt Malta).

Đáng chú ý, khi được chẩn đoán, đốt sống cổ C7 của bệnh nhân đã bị vi khuẩn phá hủy, tạo thành một ổ khuyết trong xương, nếu phát hiện muộn hơn, người bệnh có nguy cơ đối mặt với liệt tứ chi.

Tưởng chỉ là sốt thông thường, ai ngờ vi khuẩn đã âm thầm phá hủy cột sống

Theo thông tin được Bệnh viện Ruijin công bố, người đàn ông nhập viện vì tình trạng sốt nhẹ kéo dài về chiều, đau nhức xương khớp di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.

Trong suốt 2 tháng, anh lần lượt đến nhiều cơ sở y tế để khám nội khoa, xương khớp và nhiều chuyên khoa khác nhưng không tìm được nguyên nhân. Các kết quả xét nghiệm thông thường đều không đủ để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Chỉ đến khi được thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới có mục tiêu (tNGS - Targeted Next Generation Sequencing), các bác sĩ mới phát hiện ADN của Brucella với độ phong phú lên tới 99,57%, qua đó xác định bệnh nhân mắc Brucellosis.

Các chẩn đoán hình ảnh sau đó cho thấy đốt sống cổ thứ 7 đã bị vi khuẩn ăn mòn tạo thành một lỗ khuyết, dấu hiệu cho thấy bệnh đã tiến triển trong thời gian khá dài.

Không nuôi bò, cừu, chưa từng đến vùng chăn nuôi vẫn mắc bệnh

Brucellosis vốn được xem là căn bệnh nghề nghiệp, thường gặp ở những người chăn nuôi gia súc hoặc làm việc trong các lò mổ. Tại Trung Quốc, bệnh chủ yếu lưu hành ở các tỉnh phía Tây Bắc - nơi phát triển mạnh ngành chăn nuôi bò và cừu.

Thông thường, bò, cừu và dê là nguồn lây chính. Sau khi xâm nhập cơ thể, vi khuẩn thường tấn công cột sống thắt lưng, khớp háng, khớp gối hoặc các khớp lớn khác.

Tuy nhiên, trường hợp của người đàn ông này khiến các bác sĩ khá bất ngờ bởi anh không nuôi bò, cừu, chưa từng đến vùng chăn nuôi, đồng thời vị trí nhiễm khuẩn lại là cột sống cổ - một thể bệnh hiếm gặp hơn nhiều.

Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu, không ai nghĩ tới Brucellosis.

Câu trả lời nằm trong chính căn bếp gia đình

Sau khi khai thác rất kỹ tiền sử sinh hoạt, bác sĩ cuối cùng cũng tìm ra mắt xích quan trọng. Bệnh nhân cho biết anh thường xuyên mua thịt bò tươi về tự sơ chế nhưng không đeo găng tay, trong khi dao, thớt dùng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín không được tách riêng.

Gia đình anh sống ở nông thôn và còn nuôi lợn cùng chó. Theo các bác sĩ, ngoài bò và cừu, lợn cũng là vật chủ quan trọng của vi khuẩn Brucella, còn chó có thể mang mầm bệnh và truyền sang người trong một số trường hợp.

Các chuyên gia nhận định, rất có thể trong quá trình xử lý thịt sống hoặc tiếp xúc với vật nuôi, vi khuẩn đã xâm nhập qua những vết xước rất nhỏ trên da tay, sau đó âm thầm tồn tại trong cơ thể nhiều tuần đến nhiều tháng trước khi tấn công cột sống cổ.

Vì sao vi khuẩn Brucella lại nguy hiểm đến vậy?

Brucella là nhóm vi khuẩn có khả năng ký sinh bên trong tế bào miễn dịch, khiến hệ miễn dịch khó tiêu diệt hoàn toàn. Chính vì vậy, bệnh thường diễn tiến âm thầm, triệu chứng không điển hình và rất dễ bị bỏ sót.

Không giống nhiều loại vi khuẩn khác chỉ gây viêm cấp tính, Brucella có xu hướng tấn công hệ cơ xương khớp, đặc biệt là cột sống.

Các nghiên cứu cho thấy khoảng 30-60% biến chứng của Brucellosis liên quan đến hệ cơ xương, trong đó viêm đốt sống là biến chứng phổ biến nhất.

Nếu vi khuẩn xâm nhập cột sống cổ, mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn nhiều so với cột sống thắt lưng bởi đây là nơi chứa tủy sống cổ - trung tâm điều khiển vận động của cả tứ chi và tham gia điều hòa hoạt động hô hấp.

Khi vi khuẩn tiếp tục phá hủy thân đốt sống, các ổ áp xe có thể hình thành và chèn ép tủy sống. Người bệnh ban đầu có thể chỉ thấy đau cổ, tê tay hoặc yếu tay. Tuy nhiên, nếu không điều trị kịp thời, tình trạng có thể tiến triển thành liệt tứ chi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

May mắn, bệnh nhân được điều trị ngay sau khi xác định nguyên nhân. Hiện thân nhiệt đã trở về bình thường, các cơn đau giảm rõ rệt. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết người bệnh vẫn cần điều trị kháng sinh kéo dài khoảng 3 tháng, đồng thời tái khám định kỳ để theo dõi tổn thương cột sống.

Bệnh Brucella lây sang người như thế nào?

Theo bác sĩ Hàn Lệ Phân, Trưởng khoa Truyền nhiễm 2, Bệnh viện Kỷ niệm Ngô Mạnh Siêu (Đại học Y khoa Phúc Kiến), Brucellosis là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Brucella gây ra và có nhiều con đường lây sang người.

Con đường phổ biến nhất là:

- Tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, nhau thai, nước tiểu hoặc chất thải của động vật mắc bệnh.

- Sơ chế thịt sống khi tay có vết thương hở.

- Ăn thịt bò, thịt cừu, thịt lợn hoặc nội tạng chưa được nấu chín.

- Uống sữa tươi hoặc sử dụng các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng.

- Trong một số trường hợp, vi khuẩn còn có thể xâm nhập qua đường hô hấp hoặc kết mạc mắt.

Tại các đô thị, nguồn lây chủ yếu hiện nay không còn là nghề chăn nuôi mà đến từ thói quen sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín kỹ hoặc chế biến thực phẩm sống không đúng cách.

Những dấu hiệu tuyệt đối không nên chủ quan

Brucellosis được mệnh danh là "kẻ bắt chước" bởi triệu chứng rất giống nhiều bệnh lý khác.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể chỉ xuất hiện: Sốt nhẹ kéo dài, thường tăng về chiều hoặc buổi tối; ra nhiều mồ hôi, đặc biệt vào ban đêm; mệt mỏi, chán ăn; đau cơ, đau xương khớp di chuyển; đau lưng hoặc đau cổ kéo dài. Một số trường hợp còn bị nổi ban, sưng hạch, gan to hoặc lách to.

Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể chuyển sang mạn tính, gây viêm cột sống, viêm khớp, viêm nội tâm mạc, tổn thương thần kinh, ảnh hưởng tim mạch và nhiều cơ quan khác.

Phòng bệnh bằng những thói quen rất đơn giản

Các chuyên gia khuyến cáo, để giảm nguy cơ mắc Brucellosis, người dân nên:

- Chỉ mua thịt và các sản phẩm từ động vật có nguồn gốc rõ ràng.

- Không ăn thịt tái, tiết canh hoặc nội tạng chưa nấu chín.

- Không uống sữa tươi chưa tiệt trùng.

- Luôn tách riêng dao, thớt dùng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.

- Đeo găng tay khi sơ chế thịt sống nếu trên tay có vết xước hoặc vết thương.

- Người làm nghề chăn nuôi, thú y, giết mổ cần sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ.

Đặc biệt, nếu xuất hiện sốt kéo dài không rõ nguyên nhân kèm đau khớp, đau cột sống hoặc đau cổ dai dẳng, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm. Khi đi khám, cần chủ động thông báo với bác sĩ về nghề nghiệp, tiền sử tiếp xúc với động vật hoặc việc thường xuyên chế biến thịt sống, bởi đây là những thông tin rất quan trọng giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị.

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