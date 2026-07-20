Người đàn ông rơi từ tầng 12 xuống trúng nữ sinh đi bộ khiến cô tử vong

Người đàn ông bị thương nặng sau cú rơi từ tầng 12 xuống, nhưng nữ sinh bị anh rơi trúng thì qua đời ngay sau đó do đa chấn thương và mất máu quá nhiều.

Khoảng 1h ngày 19/7, anh Shinsei Taguchi (29 tuổi) rơi từ tầng 12 tòa cao ốc tại quận Sakae, thành phố Nagoya, Nhật Bản và rơi trúng cô sinh viên Houra Inaba (23 tuổi) đang đi bộ cùng bạn trên vỉa hè.

Lực va chạm cực mạnh gây ra những chấn thương nghiêm trọng cho cả hai người. Ngay sau đó, cảnh sát và các nhân viên y tế có mặt và khẩn trương đưa cả hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ việc được cảnh sát nhanh chóng phong tỏa. (Ảnh: The Standard)

Mặc dù được các bác sỹ nỗ lực cứu chữa, Inaba không qua khỏi. Cô gái trẻ qua đời vào khoảng 5h30 cùng ngày do mất máu quá nặng và đa chấn thương. Còn Taguchi may mắn giữ được mạng sống dù chịu tác động của cú rơi từ tầng cao. Tuy nhiên, anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, còn hôn mê tại bệnh viện.

Cảnh sát đang điều tra và bước đầu nhận định đây là một vụ tử tự. Bạn của nữ sinh viên Inaba chính là người đã báo tin cho cảnh sát ngay sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Khu vực xảy ra tai nạn nằm gần đường cao tốc Nagoya, nơi nổi tiếng là sầm uất, đông đúc với rất nhiều cửa hàng, cơ sở giải trí cùng các tòa nhà văn phòng, chung cư cao tầng.

Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại Osaka vào ngày 19/5/2025, gây chấn động dư luận Nhật Bản về mức độ nghiêm trọng của các tai nạn từ nhà cao tầng. Trong sự cố này, một ông lão 70 tuổi rơi từ tầng 43 của tòa chung cư xuống, va chạm trực diện với người đàn ông 59 tuổi đang đi xe đạp ở phía dưới.

Một người qua đường đã gọi dịch vụ cấp cứu sau khi nghe tiếng động lớn và thấy người đàn ông ngã gục khi đang đạp xe. Cảnh sát và lính cứu hỏa sau đó xác nhận rằng cả 2 người đều đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Những vụ rơi từ nhà cao tầng gây chết người không chỉ gây chấn động dư luận Nhật Bản bởi tính chất thương tâm mà còn đặt ra những vấn đề cấp thiết về quản lý an toàn công cộng tại các khu vực dân cư đông đúc.