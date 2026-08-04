Người đàn ông bị đầu rắn hổ mang cắn sau khi đã chặt rời: Bác sĩ cảnh báo phản xạ nguy hiểm nhiều người không ngờ tới

Rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nguy hiểm, vì vậy mọi hành động tiếp xúc hoặc xử lý chúng đều tiềm ẩn rủi ro.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi một người đàn ông 72 tuổi bị chính phần đầu của con rắn hổ mang cắn, dù trước đó ông đã chặt rời đầu con vật.

Theo thông tin được tờ Global Times đăng tải và được Mothership dẫn lại, sự việc xảy ra vào tháng 5/2026 tại tỉnh Chiết Giang.

Hôm xảy ra sự việc, ông Zhang, 72 tuổi, đang đi câu cá tại một khu vực ven sông hẻo lánh thì bất ngờ chạm mặt một con rắn hổ mang. Cho rằng việc lùi lại có thể khiến con rắn phản ứng mạnh hơn, ông sử dụng chiếc xẻng mang theo để chống trả khi con vật lao tới.

Sau nhiều lần tấn công, ông chặt đứt đầu con rắn và tin rằng mối nguy đã được loại bỏ. Tuy nhiên, sau đó một lúc, khi cúi xuống nhặt phần đầu con rắn, ông bất ngờ bị nó cắn vào bàn tay.

Ông Zhang kể lại cảm giác lúc đó giống như bị điện giật. Phần đầu rắn vẫn cắn chặt và chỉ chịu rời ra sau khi ông dùng hết sức giũ mạnh. Ngay sau đó, người đàn ông nhanh chóng đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Chỉ chưa đầy 20 phút sau khi bị cắn, bàn tay của ông bắt đầu sưng to, đổi màu, kèm theo các triệu chứng như tức ngực, buồn nôn, nôn và mờ mắt. Sau sơ cứu ban đầu, ông được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa khác để tiếp tục điều trị.

Khi nhập viện, cánh tay trái của bệnh nhân đã sưng nề nghiêm trọng từ bàn tay lên tới vai. Vùng da quanh vết cắn chuyển màu đen, xuất hiện dấu hiệu hoại tử và nóng rát. Các bác sĩ xác định nọc độc của rắn hổ mang đã gây ảnh hưởng toàn thân.

Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn tình trạng hoại tử lan rộng, ê-kíp điều trị tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần mô chết. Sau khoảng hai tháng điều trị và phục hồi chức năng, bàn tay của ông Zhang đã được cứu thành công.

Người đàn ông cho biết trong thời gian hậu phẫu, ông không dám cử động cánh tay vì quá đau, đồng thời liên tục gặp ác mộng về một con rắn không đầu đuổi theo mình. Sau khi hồi phục, ông thừa nhận đây là bài học lớn và khẳng định sẽ không bao giờ xử lý rắn theo cách mạo hiểm như trước nữa.

Vì sao đầu rắn đã bị chặt vẫn có thể cắn người?

Theo các chuyên gia, rắn hổ mang sở hữu nọc độc thần kinh rất mạnh, có thể gây liệt cơ hô hấp, đồng thời phá hủy mô tại vị trí bị cắn, dẫn đến hoại tử nếu không được điều trị kịp thời.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là ngay cả khi đã bị tách khỏi cơ thể, phần đầu rắn vẫn có thể thực hiện phản xạ cắn trong một khoảng thời gian nhất định.

Nguyên nhân là rắn thuộc nhóm động vật biến nhiệt, có tốc độ trao đổi chất thấp nên các tế bào thần kinh và cơ vẫn duy trì hoạt động sau khi bị cắt rời. Những phản xạ bản năng được điều khiển bởi các trung khu thần kinh ở phần đầu vẫn có thể hoạt động độc lập mà không cần sự điều khiển của tim hay phần thân.

Ảnh minh họa: Internet

Khi có tác động từ bên ngoài như chạm vào hoặc cảm nhận nguồn nhiệt, đầu rắn có thể kích hoạt phản xạ cắn và phóng nọc độc theo bản năng.

Các chuyên gia cho biết phản xạ này thường mạnh nhất trong khoảng 20-60 phút đầu sau khi đầu rắn bị tách khỏi cơ thể, thậm chí trong một số điều kiện môi trường, nó có thể kéo dài từ một đến vài giờ.

Vì vậy, ngay cả khi con rắn đã chết hoặc bị chặt đầu, mọi người tuyệt đối không nên dùng tay không để chạm vào hay thu dọn phần đầu. Nếu phát hiện rắn độc, cách an toàn nhất là giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc và liên hệ lực lượng chuyên trách tại địa phương để xử lý.

(Theo Mothership)