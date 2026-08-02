Thấy 6 dấu hiệu này, cẩn thận kẻo rắn đang bén mảng quanh nhà

Mùa mưa, rắn dễ tìm đến khu vực khô ráo quanh nhà. 6 dấu hiệu sau có thể là lời cảnh báo không nên bỏ qua.

Theo Times of India, mùa mưa là thời điểm số vụ rắn cắn gia tăng. Mưa lớn khiến hang trú ẩn của rắn bị ngập, trong khi chuột, ếch và các con mồi khác cũng di chuyển đến gần khu dân cư hơn.

Trong nhiều trường hợp, sự xuất hiện của rắn không bắt đầu bằng việc nhìn thấy chúng, mà từ những dấu vết nhỏ dễ bị bỏ qua quanh nhà.

Da rắn lột xuất hiện quanh nhà hoặc trong vườn

Da rắn (Ảnh: Whole Earth Education).

Da rắn thường mỏng, khô, trông giống một lớp giấy trong suốt mang hình dáng cơ thể rắn. Chúng có thể xuất hiện phía sau đồ đạc ít sử dụng, trong đống củi, dưới lá cây hoặc tại các khe gần cửa ra vào và cửa sổ.

Một lớp da cũ, giòn chưa chắc đồng nghĩa rắn vẫn còn quanh đó. Tuy nhiên, nếu liên tục thấy nhiều lớp da tại các vị trí khác nhau trong thời gian ngắn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy rắn thường xuyên hoạt động trong khu vực.

Không nên dùng tay cầm trực tiếp. Có thể chụp ảnh từ khoảng cách an toàn để cung cấp cho lực lượng cứu hộ động vật khi cần.

Phân lạ tại góc nhà hoặc khu vực cất đồ

Phân rắn có thể bị nhầm với phân chim hoặc chuột. Chúng thường có hình thuôn dài, một đầu hơi nhọn và có phần màu trắng. Đôi khi bên trong còn xuất hiện lông, vảy hoặc mảnh xương từ con mồi.

Dấu vết này thường được phát hiện dọc chân tường, gần đống củi, vật dụng chất lâu ngày hoặc lối dẫn vào gầm nhà. Nếu thấy chất thải bất thường, nên quan sát kỹ khu vực xung quanh và sử dụng găng tay khi vệ sinh.

Vệt ngoằn ngoèo trên bụi, bùn hoặc cát

Vết rắn trườn trên cát (Ảnh: Wikimedia).

Rắn không để lại dấu chân nhưng có thể tạo ra những đường uốn lượn hình chữ S khi bò qua lớp bụi, đất khô hoặc cát.

Các vệt này dễ xuất hiện trong nhà kho, gara, tầng hầm hoặc những khu vực ít người qua lại. Nên chú ý khu vực dưới cửa, miệng cống và các vết nứt dọc chân tường.

Một vệt mờ có thể chỉ là dấu hiệu rắn từng bò qua. Tuy nhiên, nhiều vệt lặp lại tại cùng một vị trí cho thấy nơi đó có thể đang được sử dụng như đường di chuyển thường xuyên.

Chuột quanh nhà đột nhiên biến mất

Việc tiếng chuột chạy, cắn đồ hoặc phân chuột bất ngờ giảm mạnh cũng là dấu hiệu gián tiếp đáng lưu ý. Một loài săn mồi có thể đã xuất hiện và khiến số lượng chuột giảm xuống.

Dấu hiệu này không đủ để khẳng định có rắn vì hoạt động của chuột có thể thay đổi theo mùa. Tuy nhiên, nếu đồng thời xuất hiện da lột, phân lạ hoặc vệt bò, gia đình không nên chủ quan.

Mùi hôi nồng trong không gian kín

Rắn để lại mùi đặc trưng (Ảnh: Tom's Guide).

Rắn có thể để lại mùi hôi đặc trưng, nhất là khi trú lâu trong gác mái, nhà kho, gầm cầu thang hoặc một góc kín.

Mùi lạ cũng có thể xuất phát từ ẩm mốc hay vật liệu mục nát. Tuy nhiên, nếu một vị trí vẫn có mùi bất thường sau khi đã được vệ sinh, đồng thời xuất hiện những dấu vết khác, khu vực này cần được kiểm tra thận trọng hơn.

Tiếng rít hoặc lỗ mới xuất hiện gần móng nhà

Trong mùa mưa, rắn thường tìm đến nơi khô ráo như gầm hiên, đường ống thoát nước, đống củi hoặc vật dụng chất chồng.

Tiếng rít phát ra từ góc tối, một khe gần móng nhà vừa bị xáo trộn hoặc lớp đất quanh miệng lỗ có dấu hiệu mới bị san phẳng đều không nên bị bỏ qua.

Một số loài rắn hoạt động về đêm, rất khó phát hiện. Vì thế, việc nhận biết dấu hiệu sớm đặc biệt quan trọng.

Nếu trực tiếp nhìn thấy rắn, người dân nên giữ bình tĩnh, đứng cách xa và từ từ lùi lại, không cố bắt, dồn vào góc hoặc gây tiếng động lớn. Các khe dưới cửa, cống không có nắp và vết nứt quanh móng nhà nên được che chắn.

Khi nghi ngờ có rắn quanh nhà, cách an toàn nhất là liên hệ lực lượng cứu hộ động vật hoặc cơ quan chức năng địa phương. Nếu bị rắn cắn, cần đến cơ sở y tế cấp cứu ngay lập tức.

Nguồn: Times of India