Vì sao không nên đặt cây xương rồng trước cửa nhà? Đây là điều nhiều gia đình chưa biết

Cây xương rồng dễ sống, ít phải chăm sóc và có hình dáng bắt mắt. Tuy nhiên, theo một số quan niệm phong thủy, cửa ra vào lại không phải vị trí phù hợp dành cho loại cây này.

Nhiều gia đình trồng cây xương rồng trước cửa nhà (Ảnh: Unsplash).

Cây xương rồng thường được nhiều gia đình chọn đặt trước cửa nhà vì có khả năng chịu nắng, chịu hạn tốt và không cần tưới nước thường xuyên. Những chậu cây nhỏ cũng dễ tạo điểm nhấn cho hiên nhà hoặc khu vực lối vào.

Tuy nhiên, theo Times of India, một số quan niệm phong thủy cho rằng việc đặt cây xương rồng ngay trước cửa có thể tạo cảm giác căng thẳng, cản trở dòng năng lượng tích cực đi vào không gian sống.

Vì sao phong thủy không khuyến khích đặt cây xương rồng trước cửa nhà?

Trong thiết kế nhà ở, cửa chính thường được xem là nơi đón ánh sáng, không khí và nguồn năng lượng từ bên ngoài. Đây cũng là vị trí đầu tiên gia chủ nhìn thấy khi trở về nhà, đồng thời tạo ấn tượng ban đầu đối với khách đến thăm.

Cây xương rồng lại có nhiều gai nhọn, tạo cảm giác phòng thủ và khó tiếp cận. Theo quan niệm phong thủy, những chiếc gai hướng ra nhiều phía có thể sinh ra "sát khí", tức dạng năng lượng sắc nhọn làm gián đoạn sự lưu thông tự nhiên trong ngôi nhà.

Việc bố trí một loại cây đầy gai ngay ở ngưỡng cửa vì thế được cho là tượng trưng cho sự căng thẳng, xung đột hoặc thái độ đề phòng. Thay vì tạo cảm giác chào đón, khu vực cửa nhà có thể trông giống một "hàng rào phòng thủ".

Phong thủy không khuyến khích đặt cây xương rồng trước cửa nhà (Ảnh: Unsplash).

Xét về mặt thực tế, gai xương rồng cũng dễ gây bất tiện nếu chậu cây được đặt sát lối đi. Người ra vào có thể vô tình quệt tay, mắc quần áo hoặc bị gai đâm khi mang đồ đạc qua cửa. Những gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi càng cần cân nhắc vị trí đặt cây.

Điều này không có nghĩa cây xương rồng hoàn toàn không nên xuất hiện trong nhà. Gia chủ có thể đặt cây trên kệ có nắng, ở ban công hoặc một góc sân ít người qua lại. Đây là những vị trí vừa đáp ứng nhu cầu ánh sáng của cây, vừa hạn chế nguy cơ va chạm.

5 loại cây có thể thay thế xương rồng ở cửa ra vào

Nếu muốn khu vực cửa nhà có thêm màu xanh nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại, gần gũi, gia chủ có thể tham khảo một số loại cây sau.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích (Ảnh: Getty).

Cây ngọc bích có những chiếc lá dày, tròn và xanh bóng, trông giống đồng tiền nhỏ. Theo quan niệm phong thủy, hình dáng tròn đầy tượng trưng cho dòng năng lượng lưu thông thuận lợi, sự sung túc và các mối quan hệ tốt đẹp.

Loại cây này cũng khá dễ chăm sóc, không cần tưới quá thường xuyên và phù hợp với những gia đình muốn có một chậu cây nhỏ gọn ở lối vào.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ phù hợp với những người thích kiểu dáng thẳng, khỏe khoắn và hiện đại. Lá cây vươn lên như những thanh kiếm nhưng không có gai sắc như xương rồng.

Trong một số quan niệm truyền thống, dáng lá hướng lên được xem là biểu tượng bảo vệ ngôi nhà. Cây lưỡi hổ cũng chịu được điều kiện ánh sáng không quá mạnh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ.

Cây lan ý

Cây lan ý (Ảnh: Getty).

Lan ý có lá xanh đậm, bóng và hoa màu trắng thanh nhã. Hình dáng của cây tạo cảm giác nhẹ nhàng, yên tĩnh, phù hợp với khu vực bên trong cửa chính.

Một điểm thuận tiện là lá lan ý thường rũ xuống khi cây thiếu nước và nhanh chóng tươi trở lại sau khi được tưới. Nhờ đó, người trồng có thể dễ dàng nhận biết thời điểm cây cần chăm sóc.

Cây trầu bà vàng

Trầu bà vàng thích hợp với những lối vào có kệ cao, giỏ treo hoặc góc tường cần được làm mềm. Những dây cây buông xuống cùng lá hình trái tim giúp giảm cảm giác cứng của cửa và hành lang.

Loại cây này dễ thích nghi, phát triển nhanh và thường được xem là biểu tượng của sự sinh trưởng, linh hoạt và nguồn năng lượng liên tục.

Dương xỉ Boston

Với những hiên nhà râm mát hoặc nơi có độ ẩm tương đối cao, dương xỉ Boston là một lựa chọn đáng cân nhắc. Các tán lá nhỏ, mềm và xòe rộng tạo cảm giác tươi tốt, khác hẳn vẻ gai góc của xương rồng.

Theo quan niệm trang trí truyền thống, cây dương xỉ xanh khỏe có thể mang lại cảm giác tươi mới, sinh động và chào đón cho khu vực cửa nhà.

*Thông tin mang tính chất tham khảo.

Nguồn: Times of India