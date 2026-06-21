Nam thanh niên 23 tuổi suy thận cấp sau khi tập gym, chỉ số tổn thương cơ tăng gấp 100 lần

Một thanh niên Trung Quốc bị suy thận cấp sau khi tập gym quá sức, khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo những người đam mê thể hình cần tập luyện điều độ hơn.

Nam sinh viên 23 tuổi đến từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được cho là đã mắc tiêu cơ vân (rhabdomyolysis) – một tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi các sợi cơ bị tổn thương và phân hủy nhanh chóng.

Anh cũng được chẩn đoán mắc suy thận cấp, một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra do tiêu cơ vân.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe nghiêm trọng này được xác định là do tập luyện thể hình quá mức.

Bác sĩ chuyên khoa thận Liu Haofei, công tác tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y học Cổ truyền Hà Nam, cho biết nam thanh niên đã “cố gắng quá sức” trong các bài tập chân, dẫn đến tình trạng tiêu cơ vân.

Ban đầu, anh xuất hiện triệu chứng tiểu ra máu. Sau đó, anh gần như không thể đi tiểu được nữa. Khi nhập viện, tình trạng nặng đến mức anh không thể tự đi lại.

Người đàn ông tập trung rất nhiều vào phần chân khi tập luyện tại phòng gym. Ảnh: SCMP

Bác sĩ Liu cho biết chỉ số creatine kinase (CK) – dấu hiệu phản ánh mức độ tổn thương cơ – của bệnh nhân đã vượt quá 20.000 U/L, cao gấp hơn 100 lần mức bình thường. Vì vậy, anh phải được lọc máu cấp cứu.

Nam sinh viên cho biết anh thường tập chân với cường độ cao hơn hẳn các nhóm cơ khác.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên được ghi nhận mắc tiêu cơ vân do tập luyện quá sức.

Đầu năm nay, một người đàn ông 24 tuổi tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, cũng xuất hiện các triệu chứng tiêu cơ vân sau 20 ngày liên tiếp tập thể hình và phải nhập viện điều trị.

Được biết trước đó anh hầu như không vận động, nhưng sau giờ làm việc đã duy trì lịch tập liên tục suốt 20 ngày không nghỉ.

Năm 2024, một người đàn ông 26 tuổi ở tỉnh Hồ Bắc cũng gặp tình trạng tương tự sau khi tăng cường tập luyện để có cơ bụng 8 múi nhằm gây ấn tượng với người mình theo đuổi.

Người này đã thực hiện khoảng một giờ các bài tập gập bụng và nâng chân cường độ cao. Anh cảm thấy hài lòng với kết quả buổi tập, nhưng ngay ngày hôm sau, cơ đùi hai bên đau dữ dội và xuất hiện tình trạng tiểu ra máu.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định anh cũng mắc tiêu cơ vân.

Các chuyên gia y tế cho biết việc tập luyện quá sức, đặc biệt ở những người trước đó không có thói quen vận động thường xuyên, có thể làm tăng nguy cơ mắc tình trạng nguy hiểm này.

Bác sĩ Liu khuyến cáo mọi người nên tăng dần cường độ tập luyện theo từng giai đoạn, đặc biệt là trong thời gian mới bắt đầu tập thể dục.

Ông cũng khuyên nên bổ sung đủ nước trong quá trình tập luyện, khoảng 200–300 ml nước mỗi 30 phút vận động.

Ngoài ra, mọi người nên tránh tập thể dục trong điều kiện thời tiết nóng bức, độ ẩm cao. Nếu xuất hiện cảm giác đau cơ bất thường, cần ngừng tập ngay lập tức.

Một cư dân mạng bình luận: “Tập thể dục cần có chừng mực, nếu không nó sẽ hủy hoại sức khỏe thay vì cải thiện sức khỏe.”

Một người khác chia sẻ: “Đó là lý do tôi chọn những phương pháp rèn luyện nhẹ nhàng hơn như thái cực quyền thay vì các bài tập quá nặng.”



