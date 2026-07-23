Nam sinh 15 tuổi đột quỵ, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu không nên bỏ qua

Nam sinh 15 tuổi đột quỵ do tắc động mạch não khi đang ở trong nhà vệ sinh, cảnh báo căn bệnh nguy hiểm đang xuất hiện ở cả trẻ em.

Nam sinh 15 tuổi có tiền sử khoẻ mạnh. Trước khi vào viện, em đột ngột xuất hiện yếu nửa người trái, choáng rồi ngã trong nhà vệ sinh. Ít phút sau, em rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người, không còn khả năng giao tiếp, buộc gia đình phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) phát hiện nhồi máu não diện rộng ở bán cầu phải. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh lơ mơ, không đáp ứng khi giao tiếp, liệt mặt bên trái và liệt hoàn toàn nửa người trái với cơ lực 0/5.

Các kết quả chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong. Thời điểm nhập viện mới khoảng 2,5 giờ sau khi khởi phát triệu chứng, vẫn nằm trong “thời gian vàng” để can thiệp.

ThS.BS Nguyễn Minh Đức thăm khám cho người bệnh.

Đánh giá đây là ca đột quỵ tối cấp do tắc mạch máu não lớn, ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Người bệnh được chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) và can thiệp lấy huyết khối nhằm tái thông dòng máu lên não.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực, làm thêm các xét nghiệm để tìm nguyên nhân gây đột quỵ, đồng thời bắt đầu chương trình phục hồi chức năng sớm.

Đến nay, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn liệt nửa người trái và đang tiếp tục điều trị kết hợp tập phục hồi chức năng dưới sự theo dõi của các bác sĩ.

Theo BSCKI Lưu Văn Thìn, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Thực tế, số ca mắc ở người dưới 40 tuổi ngày càng tăng và bệnh cũng đã được ghi nhận ở trẻ em.

Bác sĩ nhấn mạnh, với đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi phút chậm trễ đều khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương, làm tăng nguy cơ tàn tật hoặc tử vong. Người bệnh càng được tái thông mạch máu sớm thì cơ hội phục hồi càng cao.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện người thân có những dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt một bên tay chân, nói khó, nói ngọng, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức, cần đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Không nên cạo gió, bấm huyệt hay chờ triệu chứng tự hết vì có thể đánh mất “thời gian vàng” cứu não.