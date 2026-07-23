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Tha thiết kêu gọi cung cấp thông tin về 1 bệnh viện

Trà My
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Ngày 21/7, fanpage Thông tin Chính phủ chia sẻ bài đăng kêu gọi người dân cung cấp thông tin về bệnh viện K76A.

Bài đăng có đoạn: “Tha thiết kêu gọi: Tìm kiếm nhân chứng và thông tin về Bệnh viện K76A (giai đoạn 1965 - 1967)”.

“Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ”.

Theo thông tin trong bài đăng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A.

Tha thiết kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A - Ảnh 1.

Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM.

Bệnh viện K76A đóng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Phước Tuy (trước năm 1975, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước ngày 01/7/2025), nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo các tài liệu lịch sử, Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc Đoàn 84 - Hậu cần Miền, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như:

- Trung đoàn 33.

- Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 5).

- Sư đoàn 9.

- Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445 (Bộ đội địa phương).

- Đoàn 10 - Khu Rừng Sác.

- Các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.

Tha thiết kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A - Ảnh 2.

Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM.

Do đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ, nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về:

- Bệnh viện K76A giai đoạn 1965–1967;

- Vị trí các khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ;

- Danh sách cán bộ, chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện;

- Bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan...

Xin vui lòng liên hệ Đồng chí Trung tá TÔ VĂN KHUÊ - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã Hoà Hiệp - để cung cấp thông tin. Thông tin liên hệ của Đồng chí Trung tá TÔ VĂN KHUÊ như sau:

- Gmail: Khuehang0707@gmail.com

- Điện thoại: 0332.339.332

Tha thiết kêu gọi cung cấp thông tin về Bệnh viện K76A - Ảnh 3.

Hình ảnh tư liệu khu vực Bệnh viện K76A do nước ngoài cung cấp cho Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, bài đăng của Thông tin Chính phủ đã thu hút gần 80.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 25.000 lượt chia sẻ và hơn 900 bình luận. Nhiều người dùng mạng bày tỏ hy vọng nhanh chóng tìm được hài cốt liệt sĩ tại Bệnh viện K76A.

Một người viết: “Cầu mong thông tin về nơi chôn cất 21 liệt sĩ tại bệnh viện K76A… được tìm thấy.”

Người khác bình luận về những hình ảnh còn sót lại của Bệnh viện K76A: “Cảnh đơn sơ. Từng sinh mạng được cứu sống. Cũng nhiều người ra đi. Thương lắm bộ đội ta”.

Người khác bình luận: “Cầu trời phật phù hộ để đất nước tìm lại được di hài của các chiến sĩ”.

Clip 500.000 lượt xem của Bệnh viện Bạch Mai
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