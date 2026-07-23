HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một bệnh viện ở TP.HCM thông báo điều chuyển bảo vệ sau phản ánh "thái độ" với bệnh nhân

Nguyễn Phượng
|

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xác nhận một nhân viên bảo vệ đã có thái độ và cách ứng xử không chuẩn mực, không phù hợp với yêu cầu về văn hóa giao tiếp trong môi trường y tế.

Ngày 22/7, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân về thái độ ứng xử không đúng mực của một nhân viên bảo vệ tại cổng bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ tiến hành xác minh, làm việc. Qua kiểm tra, bệnh viện xác định nhân viên bảo vệ này đã có thái độ và cách ứng xử không chuẩn mực, không phù hợp với yêu cầu về văn hóa giao tiếp trong môi trường y tế.

Trên cơ sở đó, bệnh viện đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ điều chuyển nhân viên bảo vệ này, đồng thời chấn chỉnh và tăng cường đào tạo toàn bộ lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện cũng xin khẳng định, nghiêm cấm bảo vệ thu tiền giữ xe của người bệnh và thân nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn người dân gửi xe đúng khu vực quy định để đảm bảo an ninh, trật tự. Trong những trường hợp cần ưu tiên vận chuyển người bệnh cấp cứu hoặc xử lý tình huống khẩn cấp, bảo vệ có trách nhiệm hỗ trợ trông xe trong thời gian ngắn hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh và gia đình.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận, xác minh và xử lý các phản ánh của người dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, an toàn và thân thiện.

Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa hạng một trực thuộc Sở Y tế TP HCM, có lịch sử hơn 120 năm phát triển. Bệnh viện quy mô hơn 1.000 giường bệnh, tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngoại trú mỗi ngày và điều trị nhiều ca bệnh nặng của TP HCM cùng các tỉnh phía Nam.

Tha thiết kêu gọi cung cấp thông tin về 1 bệnh viện
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại