Một bệnh viện ở TP.HCM thông báo điều chuyển bảo vệ sau phản ánh "thái độ" với bệnh nhân

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương xác nhận một nhân viên bảo vệ đã có thái độ và cách ứng xử không chuẩn mực, không phù hợp với yêu cầu về văn hóa giao tiếp trong môi trường y tế.

Ngày 22/7, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh của người dân về thái độ ứng xử không đúng mực của một nhân viên bảo vệ tại cổng bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Giám đốc bệnh viện đã phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ tiến hành xác minh, làm việc. Qua kiểm tra, bệnh viện xác định nhân viên bảo vệ này đã có thái độ và cách ứng xử không chuẩn mực, không phù hợp với yêu cầu về văn hóa giao tiếp trong môi trường y tế.

Trên cơ sở đó, bệnh viện đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ điều chuyển nhân viên bảo vệ này, đồng thời chấn chỉnh và tăng cường đào tạo toàn bộ lực lượng bảo vệ về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với người bệnh và thân nhân.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Bệnh viện cũng xin khẳng định, nghiêm cấm bảo vệ thu tiền giữ xe của người bệnh và thân nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn người dân gửi xe đúng khu vực quy định để đảm bảo an ninh, trật tự. Trong những trường hợp cần ưu tiên vận chuyển người bệnh cấp cứu hoặc xử lý tình huống khẩn cấp, bảo vệ có trách nhiệm hỗ trợ trông xe trong thời gian ngắn hoàn toàn miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh và gia đình.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận, xác minh và xử lý các phản ánh của người dân nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường khám chữa bệnh văn minh, an toàn và thân thiện.

Nguyễn Tri Phương là bệnh viện đa khoa hạng một trực thuộc Sở Y tế TP HCM, có lịch sử hơn 120 năm phát triển. Bệnh viện quy mô hơn 1.000 giường bệnh, tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngoại trú mỗi ngày và điều trị nhiều ca bệnh nặng của TP HCM cùng các tỉnh phía Nam.