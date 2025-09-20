Mới 30 tuổi đã phải chạy thận: Bác sĩ cảnh báo thận tổn thương vì chủ quan với 1 điều

Thạc sĩ - Bác sĩ Lý Hoàng Anh, Khoa Phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cho biết bác sĩ đã gặp không ít trường hợp người trẻ tuổi gặp hậu quả đáng tiếc do mắc rối loạn mỡ màu nhưng không điều trị kịp thời.

Điển hình là trường hợp một nữ bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng phù hai chân, đi tiểu ít. Bệnh nhân vốn có lối sống ít vận động, lại thường xuyên uống trà sữa và ăn đồ ngọt. Theo chuyên gia, trước đó, bệnh nhân đã phát hiện tăng mỡ máu nhưng lại chủ quan, bỏ qua những lời cảnh báo của bác sĩ và không điều trị dứt điểm.

Kết quả thăm khám sau đó cho thấy bệnh nhân bị tăng huyết áp, kèm tổn thương thận mạn tính do rối loạn lipid máu kéo dài.

Theo bác sĩ Hoàng Anh, mỡ máu cao đã làm tổn thương hệ mạch máu và thận, từ đó dẫn đến tăng huyết áp.

Sau khi được điều trị, tình trạng tăng huyết áp, mỡ máu cao của bệnh nhân đã dần ổn định. Tuy nhiên, thận của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Bệnh nhân đã bị suy mạn giai đoạn muộn nên phải lọc máu chu kỳ.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp minh chứng cho việc phát hiện và điều trị muộn các vấn đề rối loạn mỡ máu có thể để lại hậu quả dai dẳng.

Câu chuyện của nữ bệnh nhân kể trên cũng là lời cảnh tỉnh cho nhiều người rằng mỡ máu cao không còn là bệnh của tuổi trung niên hay người lớn tuổi. Bệnh đang âm thầm "tấn công" cả giới trẻ, đặc biệt là những người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động, thường xuyên căng thẳng,...

Bệnh nhân trẻ tuổi suy thận do mỡ máu. (Ảnh minh họa)

Lối sống hiện đại – “mảnh đất màu mỡ” cho mỡ máu cao

Theo bác sĩ Lý Hoàng Anh, nhiều bạn trẻ hiện nay mắc phải những lầm tưởng tai hại về bệnh mỡ máu. Một trong số đó là quan niệm “gầy thì không thể bị mỡ máu cao”. Trên thực tế, người gầy nhưng ăn uống thiếu cân đối, nhiều đồ chiên rán, uống nhiều nước ngọt, bia rượu hoặc trà sữa vẫn có nguy cơ cao bị rối loạn mỡ máu.

Ngoài ra, những thói quen khác như thức khuya, căng thẳng thường xuyên, ít vận động, hay hút thuốc lá cũng góp phần khiến mỡ máu tăng cao.

“Hút thuốc vừa làm hại trực tiếp mạch máu, vừa khiến tình trạng rối loạn lipid máu trở nên nặng nề hơn”, bác sĩ Hoàng Anh nói.

Đáng chú ý, phần lớn người trẻ không nhận biết được nguy cơ tiềm ẩn. Nhiều trường hợp chỉ tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi đã xuất hiện biến chứng tim mạch, suy thận mạn, thậm chí là nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Hậu quả khôn lường nếu bỏ qua mỡ máu cao

Mỡ máu cao được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng” bởi nó tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, nếu không phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm: xơ vữa động mạch; nhồi máu cơ tim; đột quỵ não; tăng huyết áp, suy thận mạn. Những biến chứng này không chỉ để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, chi phí điều trị và ảnh hưởng tới chất lượng sống mà còn có thể đe dọa tính mạng của người bệnh.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Hoàng Anh, mỡ máu cao hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh. Để phòng ngừa bệnh, mọi người cần điều chỉnh chế độ ăn uống: giảm tối đa đồ chiên rán, thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn; thay vào đó, cần tăng cường rau xanh, cá, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt và dầu thực vật.

Song song với chế độ ăn uống, người dân cũng cần vận động thường xuyên. Người trưởng thành nên tập luyện ít nhất 150 phút mỗi tuần với các bài tập vừa sức như đi bộ nhanh, bơi lội, chạy bộ hoặc đạp xe.

“Duy trì thói quen vận động đều đặn có thể giúp cải thiện khả năng chuyển hóa mỡ máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch”, bác sĩ Hoàng Anh chia sẻ.

Ngoài ra, mọi người cũng cần tránh những thói quen xấu như hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, nước ngọt có gas và trà sữa. Các thói quen lành mạnh như ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thư giãn cũng góp phần ổn định chỉ số lipid máu.

Đặc biệt, mọi người không thể xem nhẹ việc khám sức khỏe định kỳ. Từ 20 tuổi, mỗi người nên xét nghiệm mỡ máu 4–6 năm/lần và nên rút ngắn thời gian kiểm tra nếu có yếu tố nguy cơ như thừa cân, hút thuốc, gia đình có tiền sử mắc bệnh tim mạch.