Vợ nguy kịch, chỉ còn 1% cơ hội sống, chồng quyết định làm một việc, cứu vợ "thoát khỏi cửa tử"

Cương quyết cho vợ nửa lá gan

Chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất – Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai – khiến cánh cửa điều trị của chị gần như khép lại.

Bác sĩ cho biết, chị Hiền chỉ còn 1% cơ hội sống. Nếu không được ghép gan kịp thời, chị khó thoát khỏi cửa tử. Trong giây phút sinh tử ấy, anh Nguyễn Thế Hạnh – chồng chị – đã lựa chọn con đường duy nhất: hiến gan cứu vợ. Ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh.

"Với tôi, không có bất kỳ món quà nào quý bằng sự sống của vợ", anh Hạnh quả quyết.

PGS.TS.BS. Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: "Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá. Nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc".

Anh Nguyễn Thế Hạnh nắm chặt tay vợ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

" Tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi"

Một trường hợp khác cũng gây xúc động không kém là ca ghép gan của chị Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng).

Từ một bác sĩ trẻ thường ngày khoác áo blouse trắng cứu người, chị Mến bỗng trở thành bệnh nhân, đối mặt căn bệnh hiểm nghèo xơ gan mất bù. Chức năng gan của chị suy giảm nghiêm trọng, tiên lượng xấu, cơ hội sống chỉ còn mong manh.

Trước ngã rẽ sinh tử, chồng chị – anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) – tình nguyện đi xét nghiệm. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra, anh chỉ nói một câu khiến tất cả lặng đi: "Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi".

Ca mổ của chị Mến được ê-kíp bác sĩ, chuyên gia y tế Vinmec thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giúp giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhờ tình yêu của người chồng cùng chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ, cơ hội sống của chị Mến được nối dài, để tiếp tục đồng hành cùng anh Hậu trên chặng đường đời phía trước.

Trên đây là hai ca ghép hiếm gặp, hai người chồng tình nguyện hiến một phần gan để cứu vợ. Hai ca bệnh vừa là thành công về y học, vừa là minh chứng cho giá trị thiêng liêng của tình yêu vợ chồng. Nếu huyết thống gắn kết cha mẹ và con cái, thì tình yêu chính là sợi dây vô hình, bền chặt không kém, kết nối vợ chồng với nhau. Lá gan được trao đi không chỉ hồi sinh sự sống, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho cả một đại gia đình.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Vinmec hiện là một trong 8 cơ sở y tế trên cả nước đủ năng lực thực hiện ghép gan. Việc liên tiếp thực hiện thành công hai ca ghép hiếm gặp trong tháng 8/2025 không chỉ củng cố vị thế hàng đầu mà còn khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của Vinmec trên bản đồ y học Việt Nam và quốc tế. Thành tựu này cũng cho thấy Vinmec đã trở thành địa chỉ y tế uy tín, nơi tình yêu và y học cùng hòa nhịp để viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu về sự sống.