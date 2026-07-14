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Mẹo pha cà phê từng gây sốt trên truyền hình Mỹ - không hề xa lạ với người Việt

Trà My (Theo Mirror)
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Nếu bạn là người yêu cà phê, có một mẹo rất đơn giản có thể giúp ly cà phê buổi sáng ngon hơn và bớt đắng hơn – và nguyên liệu này có lẽ đã có sẵn trong tủ bếp của bạn.

Vào buổi sáng đầu tuần trước khi đi làm, không gì tuyệt hơn một tách cà phê mới pha. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bạn có thể nâng tầm hương vị cho cà phê chỉ bằng cách thêm một nhúm muối.

Các chuyên gia của America’s Test Kitchen (chương trình dạy nấu ăn của Mỹ) cho biết việc thêm một chút muối vào cà phê có thể giúp giảm vị đắng, tạo ra hương vị cân bằng hơn.

Chuyên trang cà phê Perfect Daily Grind cũng đồng tình, cho rằng muối giúp “cân bằng hương vị của các loại cà phê có vị đắng mạnh hoặc rang rất đậm”.

Vì sao muối lại có tác dụng?

Sara Marquart, cựu giám đốc hương vị của trung tâm nghiên cứu The Coffee Excellence Center, giải thích: “Thêm muối vào cà phê giúp làm dịu vị đắng mà không cần dùng các phụ gia khác. Muối tự nhiên làm nổi bật vị ngọt của cà phê và giữ lại những hương thơm dễ chịu.”

“Đối với những người nhạy cảm với vị đắng, thêm muối là lựa chọn tốt thay cho sữa hoặc đường.”

Mẹo từng gây sốt trên truyền hình Mỹ

Mẹo này trở nên nổi tiếng vào năm 2009 khi chuyên gia khoa học thực phẩm Alton Brown giới thiệu trong chương trình nấu ăn Good Eats của Mỹ.

Ông khuyên dùng khoảng 1/2 thìa cà phê muối cho mỗi cốc cà phê, cho rằng muối không chỉ giảm vị đắng mà còn cải thiện hương vị tổng thể của đồ uống.

Alton Brown nói: “Muối không chỉ cắt giảm vị đắng mà còn làm dịu mùi vị cũ của nước được lưu trữ trong bình.”

“Nghiên cứu cho thấy muối thực sự trung hòa vị đắng tốt hơn đường.”

Mẹo pha cà phê từng gây sốt trên truyền hình Mỹ - không hề xa lạ với người Việt- Ảnh 1.

Chuyên gia khuyên dùng khoảng 1/2 thìa cà phê muối cho mỗi cốc cà phê.

Mặc dù ông không phải người đầu tiên đề xuất cách làm này, nhưng đã góp phần đưa mẹo “cà phê thêm muối” trở nên phổ biến rộng rãi.

Cộng đồng mạng nói gì?

Mẹo độc đáo này đã tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một người dùng TikTok bình luận: “Thú vị thật.” Người khác viết: “Cách này cũng hiệu quả với bia.”

Một người khác chia sẻ biến tấu riêng: “Tôi thêm một chút bạch đậu khấu vào cà phê buổi sáng, nó cũng giúp giảm vị đắng.”

Có nên thử không?

Nếu bạn thường thấy cà phê quá đắng nhưng không muốn thêm nhiều đường hay sữa, hãy thử một nhúm muối rất nhỏ trong lần pha tiếp theo.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây là cách đơn giản để làm dịu vị đắng và làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của cà phê mà không làm thay đổi quá nhiều hương vị nguyên bản.

Thực tế, người Việt không hề xa lạ với việc thêm muối vào cà phê. Cà phê muối Huế đã trở thành một đặc sản nổi tiếng nhờ sự kết hợp giữa vị đắng của cà phê, vị mặn nhẹ của muối và độ béo của kem sữa. Một lượng muối rất nhỏ có thể giúp làm dịu vị đắng gắt, đồng thời làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của cà phê.

Lời khuyên cho những người hay uống cà phê đen


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