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Lời khuyên cho những người hay uống cà phê đen

Trà My
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Cà phê đen là thức uống quen thuộc của nhiều người vào mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng uống đúng thời điểm và đúng lượng mới giúp tận dụng lợi ích của cà phê mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cà phê đen được nhiều người yêu thích vì vị đậm đà và gần như không chứa đường hay chất béo. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc uống quá nhiều hoặc uống không đúng thời điểm có thể gây ra những tác dụng không mong muốn như mất ngủ, hồi hộp hoặc khó chịu ở dạ dày.

Không nên uống quá nhiều trong ngày

Theo Mayo Clinic, lượng caffeine an toàn đối với hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh là khoảng 400 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 4 cốc cà phê pha thông thường.

Vượt quá mức này có thể làm tăng nguy cơ: Bồn chồn, lo âu; Tim đập nhanh; Run tay; Mất ngủ; Đau đầu.

Mức độ nhạy cảm với caffeine ở mỗi người là khác nhau, vì vậy một số người có thể gặp triệu chứng ngay cả khi uống ít hơn.

Tránh uống cà phê quá muộn

Theo Cleveland Clinic, caffeine có thể tồn tại trong cơ thể nhiều giờ sau khi uống. Nếu uống vào cuối buổi chiều hoặc buổi tối, chất này có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

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Mức độ nhạy cảm với caffeine ở mỗi người là khác nhau, vì vậy một số người có thể gặp triệu chứng ngay cả khi uống ít hơn.

Các chuyên gia khuyên nên hạn chế uống cà phê trong vòng 6 giờ trước khi đi ngủ để giảm nguy cơ khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Có nên uống khi bụng đói?

Nhiều người có thói quen uống cà phê đen ngay sau khi thức dậy.

Theo Harvard Health Publishing, cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày. Với những người bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày hoặc thường xuyên ợ nóng, uống cà phê lúc bụng đói có thể khiến triệu chứng khó chịu hơn.

Nếu sau khi uống cà phê cảm thấy cồn cào hoặc đau rát dạ dày, nên ăn nhẹ trước hoặc giảm lượng cà phê sử dụng.

Đừng lạm dụng cà phê để chống mệt

Theo Medical News Today, caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo tạm thời bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thiếu ngủ, việc liên tục dùng cà phê để chống mệt không thể thay thế cho giấc ngủ đầy đủ.

Thói quen phụ thuộc vào caffeine để duy trì năng lượng có thể khiến cơ thể càng khó nhận biết tình trạng mệt mỏi thực sự.

Cà phê đen có thể có lợi nếu uống điều độ

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, nhiều nghiên cứu quan sát cho thấy người uống cà phê điều độ có thể có nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và một số bệnh gan.

Tuy nhiên, lợi ích này chủ yếu được ghi nhận ở mức tiêu thụ vừa phải và trong bối cảnh một lối sống lành mạnh tổng thể.

Điều quan trọng là sự cân bằng

Cà phê đen không phải là thức uống có hại nếu được sử dụng đúng cách. Với nhiều người, đây còn là một phần của thói quen giúp bắt đầu ngày mới tỉnh táo và tập trung hơn.

Theo các khuyến nghị từ Mayo Clinic, Harvard Health Publishing, Cleveland Clinic và Harvard T.H. Chan School of Public Health, chìa khóa nằm ở việc uống điều độ, đúng thời điểm và lắng nghe phản ứng của cơ thể.

Một vài cốc cà phê đen mỗi ngày có thể mang lại lợi ích. Nhưng nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, mất ngủ, lo âu hoặc khó chịu ở dạ dày, đó là lúc cần điều chỉnh thói quen để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Lời khuyên cho những ai hay ăn cháo


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