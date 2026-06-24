Mẹ chồng tôi nói rằng ăn 2 món này luân phiên rất tốt cho thận, mắt và tóc: Nguyên liệu rẻ lại dễ nấu và ngon

Mẹ bảo tôi nên ăn chúng luân phiên, điều độ để dưỡng huyết, bổ thận cực kỳ tốt, giúp mái tóc thêm đen mượt và giảm gãy rụng. Đó là 2 món ăn với những nguyên liệu rất đơn giản và công thức cực dễ nấu.

Trong gia đình, nói về khẩu vị món ăn có lẽ tôi và mẹ chồng là đồng điệu nhất. Bà không chỉ giỏi nấu ăn mà còn khéo léo biết kết hợp các nguyên liệu để biến những món ăn đơn giản thành "các bài thuốc bồi bổ sức khoẻ". Tôi với guồng quay công việc bận rộn, mỗi khi mệt mỏi thì mẹ chồng lại vào bếp nấu món này, chế biến món kia và bảo "cố gắng ăn còn phục hồi sức khoẻ". Mỗi một lần nấu món nào đó, mẹ chồng tôi lại cặn kẽ chỉ về công dụng cụ thể của chúng. Ví dụ như 2 món ăn hôm nay, mẹ chồng tôi thường nấu mỗi khi tôi than phiền tóc rụng, mắt mờ. Mẹ bảo tôi nên ăn chúng luân phiên, điều độ để dưỡng huyết, bổ thận cực kỳ tốt, giúp mái tóc thêm đen mượt và giảm gãy rụng. Đó là 2 món ăn với những nguyên liệu rất đơn giản và công thức cực dễ nấu.

1. Rau hẹ xào hạt óc chó

Món ăn này có sự kết hợp giữa rau hẹ và hạt óc chó - được coi là "bài thuốc cổ truyền" rất tốt để bổ thận, ấm khớp và giảm đau lưng mỏi gối hiệu quả. Trong Đông y, rau hẹ được ví như một loại "khởi dương thảo" nhờ tính ấm và khả năng trợ thận; khi kết hợp với hạt óc chó giàu dưỡng chất sẽ tạo nên một cặp đôi hoàn hảo giúp tăng cường sinh lực, bảo vệ chức năng thận, tốt cho mắt và tóc.

Cụ thể, rau hẹ giúp bổ khí dưỡng huyết và ích mệnh môn hỏa (thận dương). Trong khi đó y học hiện đại chứng minh hạt óc chó chứa nhiều omega-3, phốt pho, kali và chất chống oxy hóa giúp giảm các chỉ số viêm, cải thiện mức lọc cầu thận (eGFR) ở người có dấu hiệu suy giảm chức năng thận. Omega-3 và vitamin E trong hạt óc chó cũng giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và kích thích nang tóc, trong khi hẹ bổ sung vitamin A và C giúp sáng mắt và lưu thông máu da đầu. Vitamin A và beta-caroten trong lá hẹ cũng giúp mắt sáng khỏe, ngăn ngừa tình trạng mờ mắt, nhức mỏi. Hẹ chứa nhiều vitamin C và khoáng chất, giúp tăng cường lưu lượng máu đến da đầu, củng cố chân tóc và ngăn ngừa tóc gãy rụng tự nhiên.

Nguyên liệu để làm món rau hẹ xào hạt óc chó

Một bó hẹ (khoảng 150g), một bát nhỏ hạt óc chó, lượng gia vị vừa phải, một chút bột nêm vị gà, một ít nước tương và dầu ăn.

Cách làm món rau hẹ xào hạt óc chó

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch hạt óc chó sau đó cho vào chảo cùng với một chút dầu ăn, xào trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển màu vàng nhạt và toả mùi thơm. Lấy hạt óc chó ra khỏi chảo, để dùng sau. Lưu ý không nên xào hạt óc chó ở lửa lớn để tránh bị cháy, gây đắng. Rửa sạch rau hẹ (hoặc ngồng rau hẹ) rồi cắt thành từng đoạn dài khoảng 4cm.

Bước 2: Làm nóng lại dầu trong chảo, cho rau hẹ vào và xào nhanh trên lửa lớn. Xào chỉ khoảng 1 phút là chúng sẽ tiết ra nước và trở nên mềm, mất đi độ giòn. Khi hẹ chín tới, cho hạt óc chó đã xào trước đó vào, đảo đều. Nêm nếm gia vị, một chút nước tương, bột nêm vị gà, đảo đều rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

2. Canh sườn heo và đậu đen

Trong quan niệm của Đông y, đậu đen thực sự là một "thực phẩm vàng" rất tốt cho thận, mắt và tóc. Theo Y học cổ truyền, đậu đen có màu đen thuộc hành Thủy, quy vào kinh Thận, mang lại công dụng bổ thận, dưỡng tinh, ích khí huyết, từ đó nuôi dưỡng mắt và tóc hiệu quả. Trong khi đó, y học hiện đại chỉ ra, đậu đen giàu chất chống oxy hóa anthocyanin giúp bảo vệ tế bào thận khỏi gốc tự do. Đây cũng là loại thực phẩm có thể hỗ trợ thanh lọc, giải độc và giảm tải áp lực làm việc cho hệ bài tiết. Đậu đen cũng giàu hàm lượng vitamin A và các chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường thị lực. Các hợp chất này giúp bảo vệ võng mạc và giảm thiểu nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Đậu đen cũng giàu protein thực vật, mangan và saponin đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì sắc tố đen tự nhiên của tóc. Ăn thường xuyên đậu đen cũng giúp kích thích mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc và giảm tình trạng tóc bạc sớm.

Nguyên liệu nấu món canh sườn heo và đậu đen

200g đậu đen (ngâm qua đêm), 400g sườn heo, vài lát gừng,1 thìa canh rượu nấu ăn, lượng muối vừa phải, hành lá.

Cách nấu món canh sườn heo và đậu đen

Bước 1: Rửa sạch và cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn rồi đun sôi. Chần sườn heo trong khoảng 2-3 phút, vớt sạch bọt nổi lên trên bề mặt. Sau đó vớt sườn heo ra, rửa sạch lại bằng nước ấm. Ngâm đậu đen qua đêm cho đến khi chúng nở mềm, vớt ra, rửa sạch.

Bước 2: Cho sườn heo, đậu đen vào nồi, thêm vài lát gừng cùng lượng nước vừa đủ (lưu ý bạn nên cho lượng nước đủ dùng ngay từ đầu, tránh thêm nước khi đã nấu). Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong khoảng 45-60 phút, đến khi các nguyên liệu chín mềm. Tiếp đó nêm muối cho vừa ăn rồi tắt bếp. Lấy món canh ra tô rắc hành lá thái nhỏ lên và thưởng thức.