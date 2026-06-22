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Muốn ngủ ngon hơn vào buổi tối? TS Mỹ gợi ý: “Hãy ăn 10 thực phẩm này”

Lam Chi
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Mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc đang là vấn đề của hàng triệu người trên thế giới. Bên cạnh căng thẳng, bệnh lý hay thói quen sinh hoạt, chế độ ăn cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ. Một nghiên cứu mới từ Nhật Bản cho thấy việc bổ sung nhiều kali hơn vào bữa tối có thể giúp cải thiện giấc ngủ và giảm nguy cơ mất ngủ.

Kali có liên quan thế nào đến giấc ngủ?

Kali là khoáng chất thiết yếu tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể như chức năng cơ bắp, dẫn truyền thần kinh, cân bằng dịch và duy trì sức khỏe tim mạch.

Theo Yi Min Teo, chuyên gia hỗ trợ dinh dưỡng lâm sàng tại UCI Health (Mỹ), kali giúp các dây thần kinh và cơ bắp thư giãn, từ đó giúp việc đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Muốn ngủ ngon hơn vào buổi tối? TS Mỹ gợi ý: “Hãy ăn 10 thực phẩm này” - Ảnh 1.

Bổ sung kali giúp ngủ ngon hơn (Ảnh minh họa).

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy việc không cung cấp đủ kali có thể liên quan đến các rối loạn giấc ngủ, đặc biệt là tình trạng thức giấc giữa đêm. Đáng chú ý, nghiên cứu mới từ Nhật Bản phát hiện lượng kali tiêu thụ trong ngày có liên quan đến chất lượng giấc ngủ, trong đó việc bổ sung kali vào bữa tối có mối liên hệ rõ rệt với việc giảm triệu chứng mất ngủ.

Không chỉ vậy, nhiều thực phẩm giàu kali còn chứa các vi khoáng chất khác như magiê, vốn cũng được biết đến với vai trò hỗ trợ tăng cường chất lượng giấc ngủ.

10 thực phẩm giàu kali nên bổ sung vào bữa tối

Theo tiến sĩ Mindy Haar, Phó Hiệu trưởng Trường Y tế thuộc Viện Công nghệ New York (Mỹ), cách an toàn và hiệu quả nhất để tăng lượng kali là thông qua thực phẩm thay vì thực phẩm bổ sung.

Theo đó, vị tiến sĩ này đã đưa ra danh sách 10 loại thực phẩm giàu kali mà mọi người có thể cân nhắc đưa vào bữa tối, đó là:

  • Cải bó xôi
  • Cải xoăn
  • Khoai lang
  • Các loại bí
  • Chuối
  • Trái cây họ cam quýt
  • Quả bơ
  • Đậu nành
  • Cá hồi
  • Các loại hạt

Thời điểm ăn cũng rất quan trọng

Muốn ngủ ngon hơn vào buổi tối? TS Mỹ gợi ý: “Hãy ăn 10 thực phẩm này” - Ảnh 2.

Một số thực phẩm giàu kali (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia Yi Min Teo, thời điểm ăn tối cũng có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, bất kể bữa ăn đó chứa bao nhiêu kali.

“Bữa tối cân đối, cung cấp đủ năng lượng và được ăn trước giờ đi ngủ vài tiếng có thể giúp duy trì đường huyết ổn định suốt đêm, đồng thời giảm các triệu chứng tiêu hóa như trào ngược axit hay ợ nóng, từ đó hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm”, bà cho biết.

Các chuyên gia khuyến nghị bữa tối nên có đủ protein, carbohydrate giàu chất xơ và chất béo lành mạnh. Ngược lại, ăn quá no ngay trước khi ngủ hoặc đi ngủ trong tình trạng quá đói đều có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ.

Ai cần thận trọng khi tăng lượng kali?

Dù kali mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng nên chủ động tăng lượng kali trong khẩu phần ăn.

Những người mắc bệnh thận mạn tính, suy tim giai đoạn tiến triển hoặc đang sử dụng một số thuốc điều trị như thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitors), thuốc chẹn thụ thể angiotensin (ARBs) hay thuốc lợi tiểu giữ kali cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi chế độ ăn.

Theo các chuyên gia, nồng độ kali trong máu tăng quá cao (tăng kali máu) có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tim và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể gây ngừng tim.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng giấc ngủ là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau. Nếu tình trạng mất ngủ kéo dài, người bệnh nên tìm hiểu thêm các nguyên nhân như căng thẳng, tác dụng phụ của thuốc, bệnh lý nền hoặc các rối loạn giấc ngủ thay vì chỉ tập trung vào một dưỡng chất đơn lẻ.

Nguồn: Very Well Health

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