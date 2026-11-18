Nghiên cứu cho thấy chỉ cần tập 13 phút mỗi ngày bài tập này có thể giúp giảm mỡ máu xấu và mỡ bụng.

Chạy bộ, đi bộ và đạp xe là những hình thức vận động quen thuộc, được nhiều người lựa chọn để cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy một bộ môn khác cũng có thể mang lại lợi ích đáng chú ý, đặc biệt đối với mỡ máu xấu. Đó chính là lắc vòng.

US News thông tin, một nghiên cứu năm 2019 phát hiện những người tập lắc vòng trung bình khoảng 13 phút mỗi ngày trong 6 tuần có sự cải thiện về cholesterol LDL (một loại mỡ máu xấu), mỡ bụng và khối lượng cơ vùng thân mình hiệu quả hơn so với khi đi bộ.

Lắc vòng giúp giảm mỡ máu xấu hiệu quả

Lắc vòng giúp giảm cholesterol LDL (một loại mỡ máu xấu) (Ảnh: Healthline)

Cholesterol LDL thường được gọi là cholesterol xấu. Đây là một trong những chỉ số được quan tâm khi đánh giá sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu năm 2019, công bố trên tạp chí khoa học Obesity Facts, đã so sánh tác động của việc lắc vòng và đi bộ đối với thành phần cơ thể cùng một số chỉ số chuyển hóa.

Nghiên cứu tuyển 55 người trưởng thành thừa cân, không mắc tiểu đường. Những người tham gia được phân ngẫu nhiên để thực hiện hai hình thức vận động trong các giai đoạn kéo dài 6 tuần, sau đó đổi sang hình thức còn lại.

Ở giai đoạn lắc vòng, họ sử dụng vòng có trọng lượng 1,5kg, với thời gian tập trung bình khoảng 13 phút mỗi ngày.

Kết quả ghi nhận, sau 6 tuần lắc vòng, những người tham gia có sự cải thiện đáng chú ý về thành phần cơ thể và mỡ máu.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu phát hiện:

Cholesterol LDL giảm: Lắc vòng giúp giảm cholesterol xấu rõ rệt hơn so với giai đoạn đi bộ.

Giảm mỡ vùng bụng: Tỷ lệ mỡ ở khu vực bụng giảm đáng kể.

Vòng eo thu nhỏ: Người tham gia ghi nhận mức giảm vòng eo lớn hơn so với khi đi bộ.

Tăng khối lượng cơ vùng thân mình: Các nhóm cơ ở vùng thân được cải thiện sau thời gian tập luyện.

Đáng chú ý, hai hình thức vận động mang lại những lợi ích khác nhau.

Trong khi lắc vòng giúp giảm cholesterol LDL, đi bộ lại được ghi nhận có tác dụng tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt) và giảm huyết áp tâm thu.

Điều này cho thấy lắc vòng có thể bổ sung những lợi ích mà các hình thức vận động quen thuộc khác chưa thể hiện rõ trong nghiên cứu.

Vì sao lắc vòng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe?

Lắc vòng (Ảnh: Cosmopolitan)

Lắc vòng không chỉ là trò chơi mà còn là hình thức vận động huy động nhiều nhóm cơ. Để giữ chiếc vòng chuyển động liên tục quanh eo, người tập phải phối hợp các cơ vùng bụng, mông, đùi và bắp chân.

James W. Hicks, chuyên gia sinh lý học tim phổi tại Đại học California (Mỹ), cho biết các nhóm cơ được sử dụng khi lắc vòng tương tự những nhóm cơ tham gia hoạt động đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe. Việc huy động những nhóm cơ này góp phần cải thiện sức mạnh, khả năng phối hợp vận động và giữ thăng bằng.

Khi duy trì lắc vòng liên tục trong vài phút, nhịp tim và hoạt động hô hấp cũng tăng lên, tạo ra phản ứng tương tự các bài tập aerobic. Theo chuyên gia Hicks, khi đủ nhiều nhóm cơ được huy động, cơ thể sẽ tăng mức tiêu thụ oxy, nhịp tim và hoạt động chuyển hóa.

Ông nhận định: "Chúng ta chưa có nhiều bằng chứng về lắc vòng, nhưng hoạt động này dường như có tiềm năng mang lại những lợi ích vận động tổng thể tương tự chạy bộ hoặc đạp xe".

Bên cạnh đó, lắc vòng còn có ưu điểm dễ thực hiện tại nhà và không đòi hỏi nhiều thiết bị.

Kristin Weitzel, huấn luyện viên thể hình được chứng nhận tại Los Angeles (Mỹ), chia sẻ: "Lắc vòng rất vui. Dù chúng ta có cố thuyết phục bản thân thế nào, không phải bài tập nào cũng mang lại niềm vui".

Theo bà, đây là hình thức tập luyện có chi phí thấp, có thể thực hiện ngay tại nhà và kết hợp với âm nhạc yêu thích.

Có nên thay đi bộ bằng lắc vòng để giảm mỡ máu?

Mặc dù kết quả nghiên cứu khá khả quan, chưa thể kết luận lắc vòng tốt hơn đi bộ hay chạy bộ đối với tất cả mọi người. Nghiên cứu năm 2019 có quy mô nhỏ, chủ yếu thực hiện trên người thừa cân và sử dụng vòng có trọng lượng. Vì vậy, chưa thể khẳng định lắc vòng thông thường sẽ mang lại kết quả tương tự.

Đặc biệt, 13 phút là thời lượng tập trung bình được ghi nhận trong nghiên cứu, không phải mốc thời gian bảo đảm mọi người đều có thể giảm cholesterol xấu.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh lợi ích của việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Do đó, lắc vòng có thể được xem là một lựa chọn bổ sung bên cạnh đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe, thay vì thay thế hoàn toàn các hình thức vận động khác.

Nguồn: US News