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Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ đau ở 1 chỗ: Tiếc là nhiều người bỏ qua

Lam Chi
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Đau là dấu hiệu cảnh báo rất nhiều vấn đề về sức khỏe, trong đó có tổn thương thận.

Thận là cơ quan có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng dịch và tham gia điều hòa huyết áp. Khi chức năng thận suy giảm, các chất độc có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Theo tiến sĩ Uma Darji, bác sĩ y học gia đình tại Mỹ, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng thận có thể tạo ra khác biệt rất lớn.

“Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có thể là yếu tố quyết định giữa khả năng điều trị thành công và nguy cơ tổn thương thận kéo dài”, tiến sĩ Darji nói.

Đau lưng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận

Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ đau ở 1 chỗ: Tiếc là nhiều người bỏ qua - Ảnh 1.

Đau lưng dưới có thể là dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia về thận học, đau lưng dưới là một trong những dấu hiệu dễ bị bỏ qua nhất của các vấn đề về thận.

Tiến sĩ Raj Dasgupta, bác sĩ nội khoa tại Mỹ, giải thích rằng thận nằm trong khoang bụng, sau phúc mạc, trong góc xương sườn 11 và cột sống thắt lưng trước cơ thắt lưng. Vì vị trí này, cơn đau do thận gây ra thường xuất hiện ở vùng hông lưng hoặc lưng dưới.

“Do vị trí giải phẫu của thận, cơn đau có thể giống đau lưng thông thường dù nguyên nhân thực sự lại xuất phát từ thận”, tiến sĩ Dasgupta cho biết.

Đây cũng là lý do nhiều người chủ quan. Không ít trường hợp cho rằng đau lưng dưới chỉ là hậu quả của việc ngồi làm việc quá lâu, mang vác nặng hoặc ngủ sai tư thế. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo không nên tự kết luận nguyên nhân nếu cơn đau kéo dài hoặc xuất hiện kèm những dấu hiệu bất thường khác.

Phân biệt đau do thận và đau lưng thông thường

Theo tiến sĩ Dasgupta, đau do thận thường có cảm giác sâu bên trong cơ thể hơn so với đau cơ hoặc đau cột sống.

“Đau thận thường là cảm giác đau âm ỉ, liên tục và thường xuất hiện ở một bên cơ thể. Nhiều người cho biết họ không thấy dễ chịu hơn ngay cả khi thay đổi tư thế hoặc kéo giãn cơ”, tiến sĩ Dasgupta nói.

Tùy nguyên nhân, biểu hiện đau cũng có thể khác nhau.

Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ đau ở 1 chỗ: Tiếc là nhiều người bỏ qua - Ảnh 2.

Đau thận thường là cảm giác đau âm ỉ, liên tục và thường xuất hiện ở một bên cơ thể (Ảnh minh họa).

Tiến sĩ Natasha Bhuyan, bác sĩ y học gia đình tại Mỹ, cho biết sỏi thận thường gây ra cơn đau dữ dội hoặc đau nhói ở vùng lưng dưới. Trong khi đó, viêm thận bể thận (tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu lan lên thận) có thể gây đau âm ỉ vùng lưng dưới kèm theo sốt.

Ngoài ra, các bệnh lý như đái tháo đường, tăng huyết áp hoặc bệnh thận đa nang cũng có thể gây khó chịu ở vùng thận khi bệnh tiến triển.

Những dấu hiệu khác không nên bỏ qua

Đau lưng dưới không phải là dấu hiệu duy nhất của bệnh thận. Một số triệu chứng cảnh báo khác có thể bao gồm:

  • Buồn nôn
  • Nôn
  • Sốt hoặc ớn lạnh
  • Cảm giác nóng rát khi đi tiểu
  • Có máu trong nước tiểu
  • Phù ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân

Các chuyên gia khuyến cáo nên đi khám nếu đau lưng dưới xuất hiện cùng những dấu hiệu này.

“Nếu đau lưng đi kèm thay đổi khi đi tiểu, sốt, buồn nôn hoặc có máu trong nước tiểu, đừng chờ đợi. Hãy đi khám càng sớm càng tốt”, tiến sĩ Darji nhấn mạnh.

Nguồn: Parade

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bệnh thận

đau lưng

chức năng thận

dấu hiệu của bệnh thận

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