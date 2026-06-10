Cô gái Hà Nội suy thận cấp do uống nước kiểu này

Nắng nóng kéo dài cùng thói quen sử dụng cà phê, nước ngọt thay cho nước lọc đã khiến một phụ nữ trẻ ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp do mất nước nghiêm trọng.

Bệnh nhân là chị H (29 tuổi, Hà Nội), nhập viện trong tình trạng kiệt sức, buồn nôn, tiểu ít sau nhiều ngày làm việc ngoài trời nắng nóng. Chị cho biết mỗi ngày chỉ uống khoảng 700-800 ml chất lỏng, trong đó phần lớn là cà phê và nước ngọt nhằm duy trì sự tỉnh táo khi làm việc.

Trước khi nhập viện, chị xuất hiện hàng loạt dấu hiệu cảnh báo như khô miệng, mệt mỏi, chóng mặt khi thay đổi tư thế, ăn uống kém, nước tiểu ít và sẫm màu. Tuy nhiên, do chủ quan, chị không nghĩ mình đang rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ ghi nhận dấu hiệu mất nước rõ rệt với huyết áp chỉ còn 90/60 mmHg, niêm mạc khô. Lượng nước tiểu trong 24 giờ chỉ khoảng 400 ml, thấp hơn nhiều so với mức bình thường từ 1.000-2.000 ml mỗi ngày.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine máu tăng lên 2,9 mg/dL, gần gấp ba lần ngưỡng bình thường ở nữ giới, cho thấy chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Bệnh nhân suy thận cấp điều trị tại bệnh viện.

ThS.BS.CKII Hà Tuấn Hùng, Phó trưởng khoa Nội thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán suy thận cấp do mất nước kéo dài.

Theo bác sĩ Hùng, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cơ thể mất một lượng lớn nước và điện giải qua mồ hôi. Nếu không được bù đủ nước, thể tích tuần hoàn giảm, lượng máu đến thận bị suy giảm, từ đó làm chức năng thận suy giảm nhanh và có thể dẫn đến suy thận cấp.

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng truyền dịch tĩnh mạch nhằm khôi phục thể tích tuần hoàn và cải thiện tưới máu thận. Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ theo dõi chặt chẽ huyết áp, lượng nước tiểu, điện giải và các chỉ số chức năng thận, đồng thời loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây tổn thương thận.

Sau vài ngày điều trị, lượng nước tiểu của bệnh nhân tăng dần, huyết áp ổn định hơn. Các chỉ số xét nghiệm cũng cho thấy chức năng thận đang phục hồi.

Một tuần sau, chị H. hết buồn nôn, ăn uống tốt trở lại, tình trạng mệt mỏi giảm rõ rệt. Lượng nước tiểu gần trở về bình thường, chức năng thận cải thiện đáng kể và chưa cần can thiệp lọc máu.

Theo các chuyên gia, suy thận cấp do mất nước là tình trạng không hiếm gặp trong mùa hè, đặc biệt ở những người làm việc ngoài trời hoặc có thói quen uống quá ít nước. Đáng chú ý, nhiều người lầm tưởng rằng cà phê, trà sữa hoặc nước ngọt có thể thay thế hoàn toàn nước lọc, trong khi các loại đồ uống này không đáp ứng đầy đủ nhu cầu bù nước của cơ thể.

Bác sĩ Hùng cảnh báo suy thận cấp do mất nước hoàn toàn có thể hồi phục nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, nếu tình trạng giảm tưới máu thận kéo dài, người bệnh có nguy cơ đối mặt với tổn thương thận nghiêm trọng hơn, thậm chí phải lọc máu cấp cứu.

Trong những ngày nắng nóng, người trưởng thành nên duy trì lượng nước khoảng 2-2,5 lít mỗi ngày. Với người lao động hoặc vận động ngoài trời, nhu cầu có thể tăng lên 3-4 lít mỗi ngày và cần bổ sung thêm điện giải khi ra nhiều mồ hôi.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đợi đến khi khát mới uống nước bởi đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã bắt đầu thiếu nước. Khi xuất hiện các triệu chứng như khô miệng, mệt lả, chóng mặt, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, cần nghỉ ngơi, bù nước kịp thời và đến cơ sở y tế nếu tình trạng không cải thiện.