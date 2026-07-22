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Cậu bé 5 tuổi máu "trắng đục như sữa" vì một món canh nhiều gia đình cho con nhỏ uống mỗi ngày

Họa Dã
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Cậu bé được chẩn đoán bị viêm tụy cấp do tăng lipid máu, với nồng độ triglyceride cao gấp gần 10 lần so với giá trị bình thường.

Nhiều người lớn tuổi tin rằng nước hầm xương hoặc canh cá càng đặc thì càng bổ dưỡng, nên thường xuyên nấu cho trẻ nhỏ mỗi ngày để bồi bổ sức khỏe, mà không biết rằng tình yêu thương này có thể tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe. Một cậu bé 5 tuổi ở Phúc Châu (Trung Quốc) đột nhiên bị ốm do uống canh đặc trong thời gian dài, và kết quả xét nghiệm máu của cậu bé khiến các bác sĩ rất lo lắng.

Cậu bé 5 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội. Trong quá trình khám, người ta lấy ra được dịch màu trắng đục như sữa. Cuối cùng, cậu bé được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do tăng lipid máu, nồng độ triglyceride của cậu cao gấp gần 10 lần so với giá trị bình thường.

Cậu bé 5 tuổi máu "trắng đục như sữa" vì một món canh nhiều gia đình cho con nhỏ uống mỗi ngày - Ảnh 1.

Khi các bác sĩ theo dõi chế độ ăn uống hàng ngày của đứa trẻ, họ phát hiện ra rằng cậu bé đã được bà nội chăm sóc từ nhỏ. Người phụ nữ lớn tuổi này tin chắc rằng nước hầm xương và canh cá là "tinh chất bổ dưỡng nhất" và hầu như ngày nào cũng nấu mì và cơm với nước dùng thịt đặc cho đứa trẻ. Trên thực tế, có khá nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh do tiêu thụ canh đặc trong thời gian dài.

Canh/súp tiềm ẩn ba nguy cơ sức khỏe

- Gây viêm tụy cấp tính

Nước dùng thịt ninh càng lâu, càng nhiều chất béo và purin được giải phóng. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn toàn; việc tiêu thụ lượng lớn chất béo trong thời gian dài có thể liên tục gây kích thích tuyến tụy, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến viêm tụy cấp tính nguy hiểm.

- Làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận

Súp đặc có hàm lượng purin và muối cao, trong khi thận của trẻ em có khả năng chuyển hóa yếu, vì vậy việc tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng gánh nặng cho các cơ quan của trẻ.

- Gây mất cân bằng dinh dưỡng

Súp đặc làm đầy dạ dày trẻ, ngăn cản trẻ ăn đủ thịt và rau trong các bữa ăn chính, dễ dẫn đến thiếu sắt và kẽm. Thứ tưởng chừng như là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng thực chất lại là suy dinh dưỡng.

Cậu bé 5 tuổi máu "trắng đục như sữa" vì một món canh nhiều gia đình cho con nhỏ uống mỗi ngày - Ảnh 2.

Các bác sĩ khuyên rằng protein, sắt và kẽm thực sự đều nằm trong thịt, vì vậy hãy ghi nhớ những điểm này khi uống canh/súp:

- Vớt bỏ hết lớp dầu trên bề mặt trước khi uống súp;

- Chỉ nên uống tối đa 1-2 lần một tuần, và mỗi lần chỉ nửa bát nhỏ;

- Khi uống canh, bạn phải ăn cả thịt và rau trong canh; không thể chỉ uống canh mà không ăn thịt.

Việc bổ sung dinh dưỡng cần phải ở mức độ vừa phải và dựa trên cơ sở khoa học; việc cho trẻ ăn các loại súp giàu chất béo một cách mù quáng có thể phản tác dụng. Loại bỏ những quan niệm sai lầm về chế độ ăn uống của trẻ và đảm bảo một chế độ ăn uống cân bằng là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ

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