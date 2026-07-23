Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo giả mủ để vẽ bệnh, một phòng khám thu lợi hàng chục tỷ đồng của bệnh nhân

Dùng sữa đậu nành lén bơm vào cơ thể để giả làm mủ, bôi thuốc mỡ tạo ổ viêm nhiễm giả, hay dùng dụng cụ kim loại chọc ngoáy gây đau đớn hòng ép bệnh nhân nộp tiền... là những thủ đoạn rùng rợn vừa bị lực lượng chức năng phanh phui.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) thông tin chính thức về việc triệt xóa thành công đường dây lừa đảo, núp bóng hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ: 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.

Bác sĩ "dỏm" lộng hành tại cơ sở y tế triệu đô

Theo hồ sơ điều tra, khoảng tháng 9/2024, đối tượng Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đã đứng ra thành lập Phòng khám Đa khoa Y học Nghệ An (thuộc pháp nhân Công ty TNHH Y học Nghệ An). Dưới danh nghĩa chuyên điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, phòng khám này thực chất là một "cỗ máy" được thiết lập chuyên biệt để lừa gạt bệnh nhân.

Để che mắt cơ quan chức năng và lấy lòng tin của người bệnh, Vân đã dùng thủ đoạn thuê bằng bác sĩ . Nghiêm trọng hơn, cơ sở này ngang nhiên sử dụng cả những người không hề có bằng cấp, chuyên môn y khoa để tham gia vào quá trình khám và tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

Những thủ đoạn "vẽ bệnh" rùng rợn trên bàn thủ thuật

Quá trình điều tra bóc trần những mánh khóe tinh vi, bất chấp y đức và coi thường sức khỏe con người của nhóm đối tượng. Kịch bản của chúng là bố trí từ 3 - 4 nhân viên vây quanh bệnh nhân để thao túng tâm lý, liên tục "thổi phồng" tình trạng bệnh với những từ ngữ gây sốc như "nguy cơ vô sinh", "ung thư", "hoại tử".

Đáng phẫn nộ, nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn làm giả bệnh lý vô cùng độc ác. Những đối tượng này đã lén bơm sữa đậu nành vào niệu đạo của người bệnh, sau đó dùng thiết bị hút ngược trở lại. Thứ dịch màu trắng đục này được đưa ra trước mặt bệnh nhân như một "bằng chứng" thép cho thấy họ đang bị viêm nhiễm mưng mủ cực kỳ nặng.

Các đối tượng còn bôi thuốc mỡ Acyclovir trực tiếp lên cổ tử cung, kết hợp với thủ thuật trên máy soi để tạo ra hình ảnh giả mạo của các ổ mưng mủ nghiêm trọng.

Tàn nhẫn hơn, một số trường hợp, nhân viên phòng khám còn dùng dụng cụ kim loại tác động vật lý vào tử cung gây đau đớn tột độ. Trong tình thế nằm trên bàn khám, hoảng loạn và mất bình tĩnh, bệnh nhân buộc phải tin rằng mình đang mắc bệnh hiểm nghèo và gật đầu đồng ý điều trị.

Ngay khi nạn nhân sập bẫy và ký giấy đồng ý thanh toán, phòng khám chỉ tiến hành những thao tác y tế hết sức cơ bản như vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, mức giá thu về lại được kê khống lên gấp hàng chục, hàng trăm lần giá trị thực, khiến nhiều người mất trắng hàng chục triệu đồng chỉ sau một lần bước chân vào phòng khám.

Chi tiền tỷ chạy quảng cáo "lùa gà" và cái kết

Để duy trì đường dây lừa đảo quy mô lớn, phòng khám này không ngại bạo chi. Mỗi tháng, hàng tỷ đồng được đổ vào các chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Bằng mồi nhử là các "gói khám giá siêu rẻ" và đội ngũ "chuyên gia đầu ngành" dỏm, chúng đã lôi kéo thành công hàng nghìn người dân thiếu cảnh giác.

Khi Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an phường Thành Vinh và các đơn vị nghiệp vụ ập vào kiểm tra, khám xét khẩn cấp, hiện trường còn nhiều tài liệu, hồ sơ bệnh án giả mạo cùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ việc "vẽ bệnh". 35 người có mặt tại cơ sở lập tức được đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm việc với gần 100 bị hại, chứng minh số tiền thu lợi bất chính của nhóm đối tượng là gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, qua dữ liệu thu thập, con số thực tế có thể lên tới hàng nghìn lượt khám với tổng số tiền thanh toán hàng chục tỷ đồng.

(Tổng hợp: Báo Hà Tĩnh, Sức khỏe đời sống)