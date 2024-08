Bất ngờ với loại cá nhiều omega-3 gấp đôi cá hồi nhưng nhiều người Việt bỏ qua

Ít ai biết loại cá bình dân này có hàm lượng omega-3 cao gấp đôi cá hồi (Ảnh minh họa)

Loại cá đang được nhắc tới chính là cá thu. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g cá thu có chứa 4,580mg EPA và DHA. Trong khi đó, hàm lượng EPA và DHA trong 100g cá hồi chỉ là 2,150mg. EPA và DHA là 2 trong 3 loại omega-3 chính.

Tại Việt Nam, cá thu được bán phổ biến hơn và có giá rẻ hơn nhiều so với cá hồi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hàm lượng omega-3 trong cá thu lại cao gấp đôi so với cá hồi. Do đó, không ít người đã bỏ qua loại cá bình dân này.

Cá thu - loại cá đứng ngôi "vua" về hàm lượng omega-3

Các loại cá và hải sản thường nổi tiếng bởi sở hữu hàm lượng omega-3 dồi dào. Theo một thống kê của Healthline, nếu so sánh về lượng omega-3 có trong 100g một số loại cá và hải sản phổ biến thì cá thu đứng ngôi "vua", cụ thể:

- Cá thu: 4,580mg

- Cá hồi: 2,150mg

- Cá trích: 2,150mg

- Cá mòi: 1,463mg

- Cá cơm: 411mg

- Hàu: 329 mg

Vì sao chúng ta nên ăn cá thu thường xuyên hơn?

Muốn bổ sung omega-3, hãy chăm ăn cá thu (Ảnh minh họa)

Ngoài omega-3, cá thu còn rất giàu các chất dinh dưỡng khác

Omega-3 có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, đặc biệt là với não bộ. Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, chúng ta cần bổ sung omega-3 thường xuyên trong chế độ ăn hàng ngày bởi cơ thể không tự sản sinh được loại axit béo này.

Ngoài việc sở hữu lượng omega-3 dồi dào, cá thu còn rất giàu các chất dinh dưỡng khác bao gồm protein, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12 và vitamin D. Cá thu cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời các khoáng chất thiết yếu như đồng, sắt, selen và iốt. Chính vì thế, cá thu được đánh giá là một trong những loại cá bổ dưỡng nhất.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, mỗi tuần chúng ta nên ăn ít nhất 2 khẩu phần cá béo như cá thu để giúp hệ tim mạch khỏe mạnh hơn. Nguyên nhân là do loại cá cực giàu omega-3 này có tác dụng giảm huyết áp và cholesterol trong cơ thể. WebMD thông tin, những người ăn cá thu thường xuyên có mức huyết áp thấp hơn và mức cholesterol trong máu cũng thấp hơn so với những người không ăn. Đây là 2 yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch.

Tốt cho não bộ

Có nhiều cách chế biến cá thu (Ảnh minh họa)

Omega-3 có trong cá thu, đặc biệt là DHA, đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Loại axit béo này giúp kiểm soát việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh trong não và duy trì chức năng của não bộ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra tiêu thụ omega-3 có nguồn gốc từ các loại cá biển như cá thu có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và tự kỷ.

Giúp xương chắc khỏe

Cá thu có chứa nhiều vitamin D, một loại vitamin rất cần thiết để chuyển hóa phốt pho và canxi trong cơ thể. Các nghiên cứu đều cho thấy, bổ sung đủ vitamin D có thể giảm nguy cơ mất xương và gãy xương.

Ngoài vitamin D, cá thu còn chứa nhiều đồng và selen - 2 khoáng chất cần thiết để duy trì mật độ xương. Do đó, muốn xương chắc khỏe, hãy chăm ăn cá thu nhé!

Kiểm soát cân nặng

Cá thu có chứa các chất béo và protein tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy so với carbohydrate, chất béo và protein hữu ích hơn nhiều trong việc giảm nồng độ ghrelin. Ghrelin là một hormone làm tăng cảm giác thèm ăn.

Thêm vào đó, là một loại thực phẩm giàu protein, cá thu có thể giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó tránh được việc nạp quá nhiều năng lượng và giúp kiểm soát cân nặng.