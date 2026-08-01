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Ai hay dùng màng bọc thực phẩm nhất định phải biết điều này

Trà My (Theo Express)
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Các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo rằng nhiều người đang sử dụng màng bọc thực phẩm và giấy bạc (giấy nhôm) trong nhà bếp không đúng cách.

Việc bảo quản những thực phẩm quen thuộc như trứng, thịt sống hay cơm chín tưởng chừng rất đơn giản, nhưng vị trí và cách bảo quản có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ an toàn khi sử dụng.

Theo hướng dẫn về an toàn thực phẩm, màng bọc thực phẩm cũng có những giới hạn riêng tùy theo từng loại thực phẩm.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland (Food Standards Scotland - FSS) khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì, bởi "không phải loại màng bọc thực phẩm nào cũng phù hợp với mọi loại thực phẩm". Trên bao bì thường sẽ ghi rõ màng bọc đó có thể sử dụng với những loại thực phẩm nào.

Trên bao bì thường sẽ ghi rõ màng bọc thực phẩm của bạn có thể sử dụng với những loại thực phẩm nào.

FSS cũng lưu ý rằng "một số loại màng bọc thực phẩm không thích hợp để tiếp xúc với thực phẩm có hàm lượng chất béo cao."

Những thực phẩm này bao gồm:

- Bánh ngọt.

- Bánh kem có phủ kem bơ hoặc sô cô la (cần kiểm tra hướng dẫn trên bao bì trước khi sử dụng).

- Các loại thịt sống có nhiều mỡ như thịt xông khói (bacon).

- Bánh nướng nhân mặn.

- Thịt chiên.

- Phô mai.

FSS cũng khuyến cáo không sử dụng màng bọc thực phẩm trong trường hợp nó có thể bị nóng chảy và dính vào thức ăn, chẳng hạn khi cho vào lò nướng hoặc phủ lên nồi, chảo đang đun trên bếp.

Nếu sử dụng trong lò vi sóng, cần đảm bảo màng bọc không chạm trực tiếp vào thực phẩm.

Một số nguyên tắc tương tự cũng áp dụng với giấy bạc (giấy nhôm). FSS cho biết thêm giấy bạc không phải lúc nào cũng là lựa chọn phù hợp để bọc thức ăn thừa, bởi nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một số loại thực phẩm cũng như khả năng bảo quản.

FSS cho biết: "Tốt nhất không nên sử dụng giấy bạc hoặc các hộp đựng bằng nhôm (như khay nhôm) để bảo quản những thực phẩm có tính axit cao."

Các thực phẩm này gồm:

- Chanh xanh.

- Dứa.

- Bắp cải.

- Mâm xôi.

- Chanh vàng.

- Cà chua.

- Nhiều loại trái cây mềm khác.

FSS giải thích: "Giấy bạc hoặc hộp đựng bằng nhôm có thể làm thay đổi hương vị của những loại thực phẩm này, đặc biệt nếu chúng được bảo quản trong thời gian dài."

Bài viết dành cho những người hay ăn sáng muộn


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Tags

màng bọc thực phẩm

mẹo hay nhà bếp

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