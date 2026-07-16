8 loại cây vừa đuổi muỗi, vừa giúp vườn nhà thơm ngát: Hãy trồng ngay vào thời điểm này

Trước nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết, chuyên gia khuyến cáo chuyển từ "xử lý dịch" sang "quản trị nguy cơ". Trồng cây có hương thơm xua muỗi cũng là giải pháp đáng cân nhắc.

Mùa mưa với thời tiết nóng ẩm là giai đoạn muỗi truyền bệnh sinh sôi mạnh, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Theo VTV Times, Hà Nội cùng nhiều địa phương đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng liên tiếp. Ngành y tế cảnh báo dịch có thể bùng phát trong những tuần tới. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh cần chuyển từ tư duy "xử lý dịch" sang "quản trị nguy cơ" - chủ động loại bỏ các yếu tố làm muỗi phát triển ngay từ đầu thay vì chờ dịch bùng phát mới ứng phó. Đây là định hướng quan trọng trong phòng, chống sốt xuất huyết hiện nay.

Theo House Beautiful, bên cạnh việc dọn sạch nước đọng hay sử dụng các biện pháp chống muỗi thông thường, việc trồng một số loại cây có hương thơm đặc trưng cũng có thể tạo thêm một "lớp bảo vệ" tự nhiên, đồng thời giúp khu vườn trở nên xanh mát và dễ chịu hơn.

Vì sao một số loại cây có thể giúp hạn chế muỗi?

Một số loại cây có tác dụng hỗ trợ xua đuổi muỗi (Ảnh minh họa).

Theo House Beautiful, nhiều loại thảo mộc và cây cảnh chứa tinh dầu hoặc hợp chất tạo mùi mà muỗi không ưa. Nhà côn trùng học người Mỹ, Emma Grace Crumbley, cho biết: “Các dạng tinh dầu hoặc chiết xuất cô đặc từ những loại cây này thường cho hiệu quả xua đuổi rõ rệt hơn. Dù vậy, ngay cả khi được trồng trong vườn, những cây có mùi thơm mạnh vẫn có thể góp phần giảm sự xuất hiện của muỗi và một số loài côn trùng”.

Dưới đây là 8 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng ngay trong nhà vào thời điểm này.

1. Cỏ xạ hương

Cỏ xạ hương là loại thảo mộc phát triển nhanh, có mùi thơm đặc trưng và rất được ưa chuộng trong nấu ăn. Theo House Beautiful, khi trồng thành từng cụm dày, cỏ xạ hương có thể góp phần xua đuổi muỗi. Cây khá dễ thích nghi nhưng không chịu lạnh tốt.

2. Cây húng quế

Cây húng quế (Ảnh minh họa).

Húng quế ưa thời tiết nắng nóng, có thể trồng ngoài vườn hoặc trên bậu cửa sổ nhiều nắng. Cây cần được tưới nước đều và cắt tỉa định kỳ để kích thích ra lá mới. Ngoài giá trị làm gia vị, hương thơm của húng quế còn giúp góp phần hạn chế muỗi.

3. Cây đinh hương

Không chỉ là gia vị quen thuộc, cây đinh hương còn nổi bật với những chùm hoa đỏ. Loài cây này thích khí hậu ấm, nhiều nắng và được xếp vào nhóm cây có mùi hương giúp xua đuổi muỗi.

4. Oải hương

Oải hương vừa tạo điểm nhấn cho lối đi hoặc bồn hoa, vừa mang mùi thơm dễ chịu. Cây phát triển tốt khi được trồng dưới nắng hoặc nơi có nắng bán phần và thường được lựa chọn để bố trí gần lối ra vào.

5. Rau mùi

Rau mùi sinh trưởng nhanh, phù hợp với thời tiết mát hơn của mùa xuân và đầu hè. Cuối vòng đời, cây có thể cho hạt mùi dùng làm gia vị. Theo House Beautiful, đây cũng là một trong những loại cây có thể góp phần hạn chế côn trùng.

6. Cây tuyết tùng

Khác với các loại thảo mộc, tuyết tùng là cây thân gỗ có mùi thơm tự nhiên từ lá và gỗ. Ngoài việc tạo bóng mát cho khu vườn, mùi hương của cây cũng được cho là giúp xua đuổi muỗi và một số loài gây hại.

7. Cây bạc hà

Bạc hà rất dễ trồng, phát triển mạnh và có thể sống ở cả nơi nhiều bóng râm. Chỉ cần vài chậu nhỏ đặt gần hiên nhà hoặc ban công, bạn đã có thêm nguồn lá thơm để pha đồ uống, làm món tráng miệng và góp phần hạn chế muỗi.

8. Cây phong lữ hoa hồng

Cây phong lữ hoa hồng (Ảnh minh họa).

Đây là loại cây nổi tiếng với mùi hương đặc trưng. Chuyên gia gợi ý nên trồng trong chậu và đặt gần cửa ra vào, hiên nhà hoặc khu vực thường xuyên ngồi thư giãn để tạo hàng rào hương thơm tự nhiên.

Muốn hạn chế muỗi hiệu quả, đừng chỉ trông chờ vào trồng cây

Theo House Beautiful, việc trồng các loại cây có hương thơm chỉ nên được xem là giải pháp hỗ trợ. Để hạn chế muỗi hiệu quả trong mùa hè, các gia đình vẫn nên kết hợp dọn sạch nơi nước đọng, giữ sân vườn thông thoáng và sử dụng thêm các biện pháp phòng muỗi khi cần thiết. Khi được bố trí hợp lý, những loại cây trên không chỉ giúp khu vườn thêm xanh mát, thơm ngát mà còn góp phần tạo không gian ngoài trời dễ chịu hơn.

Nguồn: House Beautiful, VTV Times