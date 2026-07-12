6 loại cây cần cắt tỉa ngay bây giờ

6 loại cây này hưởng lợi rất nhiều nếu được cắt tỉa ngay lúc này, khi thời tiết đang nắng đẹp.

Khi thời tiết ấm áp tiếp tục kéo dài trong tháng này, nhiều khu vườn đã bước vào giai đoạn nở rộ. Nếu muốn khu vườn của mình tiếp tục đẹp vào năm sau, bạn cần bắt đầu chăm sóc ngay từ bây giờ.

Một số loại cây phổ biến sẽ phát triển tốt hơn nhiều chỉ với vài thao tác cắt tỉa đơn giản trong tháng này. Chuyên gia làm vườn Noah Mabey tại Anh đã chia sẻ những loại cây nên được cắt tỉa ngay để duy trì hoa nở suốt mùa hè và giúp cây khỏe hơn vào năm tới.

Hoa hồng

Vào mùa hè, hoa hồng cần được cắt bỏ những bông đã tàn. Noah cho biết không nên chỉ cắt phần đầu bông mà hãy cắt cả cuống xuống đến vị trí có 5 lá khỏe mạnh. Cách này sẽ kích thích cây ra thêm một đợt hoa mới.

Hoa tử đằng (Wisteria)

Tháng 7 là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa tử đằng vào mùa hè. Những cành xanh dài mọc vươn ra nên được cắt ngắn còn khoảng 5 mắt chồi để giữ dáng cây và giúp cây ra hoa tốt hơn vào năm sau.

Tháng 7 là thời điểm lý tưởng để cắt tỉa tử đằng vào mùa hè.

Các loại cây thân thảo lâu năm

Nếu phong lữ hoặc các loại cây lâu năm nở đầu hè đã hết đợt hoa đầu tiên, hãy mạnh tay cắt tỉa. Theo Noah, việc cắt ngắn lúc này sẽ giúp cây ra lá mới và tiếp tục cho đợt hoa thứ hai.

Đậu thơm (Sweet Pea)

Đây là loại cây càng cắt càng ra nhiều hoa. Noah khuyên nên thường xuyên hái hoa để cắm trong nhà và cắt bỏ những bông đã tàn trước khi chúng tạo hạt, nhờ đó cây sẽ tiếp tục ra hoa liên tục.

Cây tạo hình (Topiary)

Những hàng cây hoặc bụi cây được cắt tạo hình nên được tỉa gọn ngay bây giờ để giữ đường nét sắc sảo và duy trì vẻ đẹp trong suốt mùa hè.

Cây ăn quả

Nhiều cây ăn quả thường ra quá nhiều quả cùng lúc. Nếu thấy một chùm quả quá dày, Noah khuyên nên tỉa bớt, chỉ giữ lại 2-3 quả khỏe mạnh mỗi chùm. Điều này giúp cây tập trung dinh dưỡng để nuôi những quả còn lại to hơn và chất lượng hơn.

Thông điệp của chuyên gia

Noah nhấn mạnh rằng đây là một năm đặc biệt tốt đối với nhiều loại cây, nhất là hoa hồng. Chỉ cần dành một chút thời gian cắt tỉa và chăm sóc trong tháng này, khu vườn có thể tiếp tục rực rỡ đến hết mùa hè và có nền tảng tốt cho mùa hoa năm sau.



