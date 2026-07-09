Muốn vườn nhà thơm ngát vào mùa hè? Hãy trồng ngay 4 loại cây này

Một khu vườn đẹp không chỉ có hoa rực rỡ mà còn cần hương thơm dễ chịu. Nếu muốn không gian sống ngập tràn hương hoa vào mùa hè, hãy thử trồng 4 loại cây dưới đây.

Mùa hè là thời điểm nhiều loại cây có hoa bước vào giai đoạn nở rộ, chỉ cần bước ra sân hay mở cửa sổ cũng có thể cảm nhận hương thơm lan tỏa. Nếu muốn khu vườn luôn ngát hương mà không cần dùng tinh dầu hay nước hoa phòng, bạn có thể cân nhắc trồng những loại cây dưới đây. Không chỉ cho hoa đẹp, chúng còn được đánh giá cao nhờ hương thơm dễ chịu và khả năng phủ xanh không gian sống.

1. Hoa nhài sao

Cây hoa nhài sao thường nở rộ hoa vào mùa hè (Ảnh minh họa).

Hoa nhài sao là một trong những loại cây dây leo có hương thơm nổi tiếng nhất thế giới. Những bông hoa trắng nhỏ cùng mùi hương thanh khiết khiến loài cây này luôn được nhiều người yêu thích.

Theo Times of India, hương thơm của hoa nhài sao trở nên đậm hơn vào buổi tối, lan tỏa khắp khu vườn và tạo cảm giác thư thái.

Cây có thể leo trên hàng rào, cổng hoặc giàn pergola. Nếu được cung cấp đủ ánh sáng và nước, hoa nhài sao có thể nở gần như quanh năm.

2. Cây sử quân tử

Hoa sử quân tử có hương thơm quyến rũ (Ảnh minh họa).

Sử quân tử không chỉ thu hút bởi mùi hương ngọt ngào mà còn bởi những chùm hoa có khả năng thay đổi màu sắc theo thời gian.

Ban đầu hoa có màu trắng, sau đó chuyển dần sang hồng rồi đỏ thẫm. Mùi hương dịu nhẹ của hoa còn giúp thu hút ong, bướm và các loài chim đến hút mật.

Theo Times of India, cây phát triển khá nhanh, thích hợp phủ kín hàng rào, bức tường hoặc giàn leo trong sân vườn.

3. Cây hoa kim ngân leo

Hoa kim ngân có hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ và thanh mát (Ảnh minh họa).

Kim ngân leo là loại dây leo được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng. Theo Times of India, mùi hương của cây trở nên nồng hơn khi chiều tối, tạo nên không gian thư giãn cho khu vườn. Những bông hoa hình ống còn thu hút ong và bướm, góp phần duy trì sự đa dạng sinh học.

Loại cây này thích hợp trồng trên cổng vòm hoặc các giàn leo ngoài trời.

4. Nhài Madagascar

Hoa nhài Madagascar thường được sử dụng làm hoa cưới (Ảnh minh họa).

Nếu yêu thích phong cách sân vườn nhiệt đới, nhài Madagascar là lựa chọn đáng cân nhắc. Loại cây này nổi bật với những bông hoa trắng dày cánh cùng hương thơm nồng nàn. Vì vậy, chúng thường xuất hiện trong các khu vườn nhiệt đới hoặc được sử dụng trong các bó hoa cưới.

Nhài Madagascar cần nhiều ánh nắng và đòi hỏi chăm sóc kỹ hơn so với các loài dây leo khác. Tuy nhiên, vẻ đẹp sang trọng cùng mùi hương đặc trưng khiến công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng.

Muốn hoa thơm lâu, đừng quên chăm sóc đúng cách

Theo Times of India, để các loại cây dây leo phát triển tốt và cho nhiều hoa, người trồng nên đảm bảo cây được cung cấp đủ ánh sáng, tưới nước phù hợp và cắt tỉa định kỳ.

Chỉ với vài giàn hoa thơm được bố trí hợp lý, khu vườn có thể trở thành không gian thư giãn lý tưởng trong những ngày hè, vừa ngập tràn sắc xanh, vừa lan tỏa hương thơm tự nhiên.

Nguồn: Times of India