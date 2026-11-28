Nhiều loại cá ít thủy ngân, giàu dinh dưỡng được bán phổ biến ngoài chợ.

Cá là thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, cung cấp protein, vitamin và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, do khả năng tích tụ thủy ngân ở mỗi loài cá khác nhau, việc lựa chọn cá khi đi chợ cũng là điều các gia đình nên quan tâm, nhất là những nhà có phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Theo dữ liệu khảo sát của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), dưới đây là 6 loại cá thuộc nhóm có hàm lượng thủy ngân trung bình rất thấp mà mọi người có thể tham khảo để bổ sung vào thực đơn.

1. Cá mòi: Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,013 ppm (0,013 mg/kg).

Cá mòi có kích thước nhỏ, vòng đời tương đối ngắn nên thường ít tích tụ thủy ngân. Đây cũng là nguồn cung cấp axit béo omega-3, vitamin D và vitamin B12. Khi đi chợ hoặc siêu thị, mọi người có thể mua cá mòi tươi về kho cà chua, chiên hoặc nướng. Nếu mua cá mòi đóng hộp, nên ưu tiên sản phẩm có hàm lượng muối thấp.

2. Cá rô phi: Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,013 ppm.

Đây là một trong những loại cá nước ngọt quen thuộc, dễ mua và có giá thành tương đối bình dân tại Việt Nam. Cá rô phi cung cấp protein, có phần thịt dày, vị dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Khi mua, mọi người nên ưu tiên cá có nguồn gốc nuôi rõ ràng, tránh cá được đánh bắt tại những ao hồ, kênh rạch có dấu hiệu ô nhiễm.

3. Cá cơm: Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,016 ppm.

Tuy có kích thước nhỏ nhưng cá cơm lại chứa nhiều dưỡng chất, bao gồm protein và omega-3. Khi ăn cả xương, cá cơm còn cung cấp thêm canxi cho cơ thể. Cá cơm được bán dưới cả dạng tươi và khô. Các gia đình có thể mua cá cơm tươi về kho tiêu, rim hoặc chiên giòn. Với cá cơm khô, nên chọn loại được bảo quản tốt, không có dấu hiệu ẩm mốc và tránh sử dụng quá nhiều loại tẩm muối.

4. Cá hồi: Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,022 ppm đối với cá hồi tươi và đông lạnh.

Mặc dù có kích thước lớn hơn nhiều so với cá mòi và cá cơm, cá hồi vẫn nằm trong nhóm cá có hàm lượng thủy ngân thấp. Loại cá này nổi tiếng với hàm lượng omega-3, đồng thời cung cấp protein và vitamin D. Giá cá hồi thường cao hơn các loại cá bình dân ngoài chợ. Để tiết kiệm chi phí, các gia đình có thể mua phần cá được chia thành từng miếng vừa đủ cho một bữa ăn hoặc lựa chọn cá hồi đông lạnh có nguồn gốc rõ ràng.

5. Cá da trơn (cá trê, cá tra, cá basa): Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,024 ppm đối với nhóm cá được FDA khảo sát dưới tên catfish.

Cá trê, cá tra và cá basa là những đại diện quen thuộc của nhóm cá da trơn, được bán phổ biến tại các chợ và siêu thị ở Việt Nam. Những loại cá này có giá thành tương đối phải chăng, cung cấp protein và dễ chế biến thành các món kho, chiên, nấu canh chua. Khi mua, các gia đình nên ưu tiên cá có nguồn gốc rõ ràng. Cần lưu ý, hàm lượng thủy ngân nêu trên là số liệu trung bình của nhóm cá được FDA khảo sát, không phải mức cố định cho từng loài. Điều kiện nuôi và môi trường sống cũng có thể ảnh hưởng đến lượng thủy ngân tích tụ trong cá.

6. Cá minh thái: Hàm lượng thủy ngân trung bình: 0,031 ppm.

Cá minh thái có phần thịt trắng, vị nhẹ, giàu protein và tương đối ít chất béo. Tại Việt Nam, loại cá này thường dễ tìm hơn ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm đông lạnh so với chợ truyền thống. Khi mua, nên kiểm tra thông tin xuất xứ, hạn sử dụng và tình trạng bao bì. Tránh mua sản phẩm có dấu hiệu rã đông, chảy nước hoặc bao bì bị rách.

3 điều nên nhớ khi đi chợ mua cá

Thứ nhất, không cần mua cá đắt tiền mới có được nguồn thực phẩm bổ dưỡng, ít thủy ngân. Những loại cá bình dân như cá rô phi, cá cơm và cá mòi cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thứ hai, nên thay đổi các loại cá trong thực đơn thay vì chỉ ăn duy nhất một loại trong thời gian dài. FDA khuyến nghị phụ nữ mang thai và cho con bú ăn khoảng 227-340g cá thuộc nhóm lựa chọn tốt nhất mỗi tuần. Trẻ em có thể ăn hai khẩu phần mỗi tuần với lượng phù hợp độ tuổi.

Thứ ba, không thể nhận biết cá chứa nhiều hay ít thủy ngân thông qua màu sắc, mùi vị hoặc độ tươi. Việc rửa, ngâm hay nấu chín cũng không loại bỏ được thủy ngân đã tích tụ trong thịt cá. Vì vậy, lựa chọn đúng loại cá và mua ở những nơi có nguồn cung đáng tin cậy vẫn là điều quan trọng.

* Các số liệu trên mang tính tham khảo từ khảo sát của FDA, không đại diện cho hàm lượng thủy ngân của mọi con cá được bán trên thị trường. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy theo loài, độ tuổi và môi trường sống.