Không chỉ rượu bia hay thức ăn nhiều dầu mỡ, một loại đồ uống quen thuộc cũng có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ nếu sử dụng thường xuyên.

Nhiều người bất ngờ khi khám sức khỏe phát hiện gan nhiễm mỡ dù rất ít hoặc không uống rượu bia. Thực tế, bệnh lý này còn liên quan đến những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại, đặc biệt là việc thường xuyên tiêu thụ đồ uống có đường.

Theo bác sĩ Lưu Bác Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Dinh dưỡng di truyền và Y học chức năng Đài Loan (Trung Quốc), gan nhiễm mỡ không đơn thuần xuất phát từ việc ăn nhiều chất béo hay uống rượu. Tình trạng này có mối liên hệ chặt chẽ với rối loạn chuyển hóa, bao gồm béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.

Uống nhiều đồ uống có đường có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

Lạm dụng đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lưu Bác Nhân cảnh báo, chế độ ăn nhiều đường, đặc biệt là fructose trong các loại đồ uống có đường và bánh kẹo, có thể thúc đẩy quá trình tích tụ chất béo trong gan.

Khi thường xuyên tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể dễ gặp tình trạng kháng insulin, khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên khó khăn. Đây cũng là một trong những yếu tố liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa.

Không chỉ có đồ ăn nhiều dầu mỡ, những ly nước ngọt, trà sữa nhiều đường hay thức uống pha thêm đường cũng cần được chú ý.

Hướng dẫn điều trị của các hiệp hội gan, tiểu đường và béo phì châu Âu năm 2024 cũng khuyến cáo người mắc gan nhiễm mỡ nên tránh đồ uống có đường. Tài liệu này dẫn một nghiên cứu theo dõi cho thấy, tiêu thụ từ 4 khẩu phần nước ngọt mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa cao hơn 45%. Tuy nhiên, đây là mối liên hệ được ghi nhận trong nghiên cứu, không có nghĩa cứ uống nước ngọt sẽ mắc bệnh.

Không uống rượu bia, vì sao gan vẫn tích tụ mỡ?

Mô phỏng gan bình thường và gan nhiễm mỡ (Ảnh minh họa)

Theo bác sĩ Lưu Bác Nhân, gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa hiện được gọi là MASLD. Bệnh xảy ra khi gan tích tụ mỡ và người bệnh có ít nhất một yếu tố nguy cơ về chuyển hóa, đồng thời đáp ứng các tiêu chí chẩn đoán liên quan.

Những người thừa cân, béo phì, mắc tiểu đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu cần đặc biệt lưu ý.

Điều đáng lo ngại là gan nhiễm mỡ không phải lúc nào cũng dừng lại ở tình trạng tích tụ chất béo. Một số trường hợp có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa (MASH), khi các tế bào gan bị tổn thương và xuất hiện phản ứng viêm.

Nếu bệnh tiếp tục tiến triển, người mắc có nguy cơ xơ hóa gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Vì vậy, phát hiện gan nhiễm mỡ khi khám sức khỏe không nên chỉ được xem là vấn đề ăn uống. Đây còn có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang gặp rối loạn chuyển hóa.

5 thói quen giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan

Hãy thay đổi những thói quen hằng ngày để bảo vệ gan (Ảnh minh họa)

Để bảo vệ gan, bác sĩ Lưu Bác Nhân khuyến khích thay đổi những thói quen hằng ngày, thay vì chỉ tìm đến các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng bổ gan.

1. Hạn chế đồ uống có đường: Giảm nước ngọt, thức uống nhiều đường fructose và các loại bánh kẹo, đồ ngọt. Đây là cách giúp hạn chế lượng đường và năng lượng dư thừa, từ đó giảm các yếu tố nguy cơ gây tích mỡ trong gan.

2. Duy trì vận động thường xuyên: Nên tập thể dục 3-5 lần mỗi tuần. Vận động giúp cải thiện chuyển hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm lượng mỡ tích tụ trong gan.

3. Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya: Duy trì giờ ngủ đều đặn, hạn chế tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Bác sĩ khuyên nên đi ngủ sớm, tốt nhất trước 23h, đồng thời tránh sinh hoạt thất thường.

4. Uống đủ nước và chú ý sức khỏe đường ruột: Bổ sung nước phù hợp với nhu cầu cơ thể, duy trì thói quen ăn uống và sinh hoạt giúp hạn chế táo bón.

5. Hạn chế tiếp xúc với các chất có hại: Tránh lạm dụng rượu bia, thận trọng với hóa chất trong môi trường sống và ưu tiên các sản phẩm sinh hoạt an toàn. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc thực phẩm chức năng khi chưa có hướng dẫn phù hợp.

Ngoài những thay đổi trên, người thừa cân, mắc tiểu đường hoặc có kết quả khám phát hiện gan nhiễm mỡ nên được bác sĩ đánh giá và theo dõi. Kiểm soát tốt các rối loạn chuyển hóa là một trong những biện pháp quan trọng để hạn chế bệnh gan tiến triển.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)