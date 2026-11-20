Những thay đổi bất thường trên da đôi khi không đơn thuần là vấn đề bên ngoài cơ thể mà có thể liên quan đến bệnh lý ở gan.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó có chuyển hóa các chất và xử lý bilirubin. Khi gan gặp vấn đề, một số biểu hiện có thể xuất hiện trên da, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), những thay đổi trên da đôi khi là dấu hiệu liên quan đến bệnh gan, đặc biệt ở người mắc viêm gan hoặc xơ gan.

4 thay đổi trên da có thể cảnh báo bệnh gan

1. Da đổi màu bất thường

Vàng da, vàng mắt ở người mắc bệnh gan (Ảnh: Prakash Hospital)

Một trong những biểu hiện đáng chú ý là da chuyển vàng hoặc xuất hiện tình trạng tăng sắc tố. Vàng da có thể xảy ra khi quá trình chuyển hóa và đào thải bilirubin bị ảnh hưởng, khiến chất này tích tụ trong cơ thể.

Tình trạng này có thể liên quan đến các bệnh lý ở gan hoặc đường mật. Đặc biệt, nếu vàng da đi kèm ngứa toàn thân và mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần được kiểm tra để tìm nguyên nhân.

2. Xuất hiện những mạch máu bất thường trên da

Ở một số bệnh nhân xơ gan, những thay đổi về mạch máu có thể biểu hiện rõ trên bề mặt da. Đáng chú ý là nốt ruồi hình mạng nhện, còn gọi là sao mạch, thường xuất hiện ở mặt hoặc phần trên ngực.

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp tình trạng lòng bàn tay đỏ bất thường hoặc các tĩnh mạch ở thành bụng giãn nổi rõ.

Tuy nhiên, sao mạch cũng có thể xuất hiện trong những trường hợp khác, chẳng hạn khi mang thai hoặc mắc bệnh cường giáp.

3. Nổi mẩn hoặc xuất hiện tổn thương da kéo dài

Mổi mẩn trên da (Ảnh: Shutterstock)

Một số bệnh lý về gan có thể liên quan đến những thay đổi bất thường trên da như nổi mề đay khó khỏi, phù mạch hoặc loét ở cẳng chân.

Theo Health 2.0, ở người mắc xơ gan, sự thay đổi trong quá trình chuyển hóa một số hormone có thể góp phần gây ra những bất thường ở mạch máu dưới da. Trong khi đó, viêm gan có thể liên quan đến các phản ứng miễn dịch, từ đó xuất hiện những tổn thương ngoài da.

Dù vậy, nổi mẩn hoặc mề đay thường có nhiều nguyên nhân khác, không thể xem là dấu hiệu đặc hiệu của bệnh gan.

4. Ngứa da kéo dài

Bên những thay đổi trên, ngứa da cũng là biểu hiện được nhiều người quan tâm. Theo Health 2.0, phần lớn trường hợp ngứa da liên quan đến các bệnh da liễu như chàm, mề đay, dị ứng thuốc hoặc nhiễm ký sinh trùng.

Tuy nhiên, một số bệnh lý gây ứ mật, bao gồm tình trạng tắc nghẽn đường mật, có thể khiến người bệnh ngứa toàn thân.

Đặc biệt, ở phụ nữ trung niên, tình trạng ngứa kéo dài kèm vàng da, mệt mỏi và các mảng vàng quanh mắt do lắng đọng cholesterol có thể khiến bác sĩ nghi ngờ viêm đường mật nguyên phát, một bệnh tự miễn ảnh hưởng đến các đường mật nhỏ trong gan.

Trong trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm phosphatase kiềm (ALP), GGT và kháng thể kháng ty thể (AMA) để hỗ trợ chẩn đoán.

Nếu ngứa toàn thân kéo dài mà không tìm được nguyên nhân da liễu, nhất là khi kèm vàng da hoặc sao mạch, người bệnh nên khám chuyên khoa gan mật. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu và siêu âm bụng để đánh giá tình trạng gan, đường mật.

Điều quan trọng là không tự kết luận mắc bệnh gan chỉ vì một thay đổi trên da, nhưng cũng không nên chủ quan khi những biểu hiện bất thường kéo dài.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)