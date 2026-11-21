Honda vừa chính thức ra mắt mẫu Avancier mới trên toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng với hệ thống Honda Hybrid thế hệ tiếp theo.

Xe 7 chỗ Honda Avancier hoàn toàn mới ra mắt, dùng động cơ hybrid thế hệ mới.