Xe 7 chỗ Honda Avancier hoàn toàn mới ra mắt, dùng động cơ hybrid thế hệ mới.
Honda ra mắt xe 7 chỗ hoàn toàn mới: Thiết kế hiện đại, dùng hệ truyền động hybrid thế hệ mới
Văn Chế |
Honda vừa chính thức ra mắt mẫu Avancier mới trên toàn cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng với hệ thống Honda Hybrid thế hệ tiếp theo.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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