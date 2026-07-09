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5 loại đồ uống được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" mà bác sĩ không bao giờ uống

Trà My (Theo Mirror)
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Một bác sĩ tim mạch cảnh báo có 5 loại đồ uống mà ông luôn tránh. Theo ông, những gì ghi trên nhãn mác và bằng chứng khoa học đôi khi hoàn toàn khác nhau, thậm chí có loại thực chất chỉ là "hỗn hợp thảo dược và thuốc nhuận tràng".

5 loại đồ uống được quảng cáo là "tốt cho sức khỏe" mà bác sĩ không bao giờ uống - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, hiện làm việc tại London (Anh), cho biết nhiều loại đồ uống được tiếp thị là "lành mạnh" thực chất lại tiềm ẩn những rủi ro mà người tiêu dùng không nhận ra.

"Một số thứ gây hại nhất mà mọi người đưa vào cơ thể lại được đựng trong những chiếc chai với nhãn mác 'tốt cho sức khỏe'", ông nói.

Theo bác sĩ Lo Monaco, có 5 loại đồ uống mà ông luôn cố gắng tránh, bất chấp những lời quảng cáo về lợi ích sức khỏe.

Nước ngọt ăn kiêng

Nhiều người cho rằng lựa chọn nước ngọt không đường sẽ tốt hơn cho sức khỏe, nhưng bác sĩ Lo Monaco cho biết điều này không phải lúc nào cũng đúng.

"Các nghiên cứu quan sát đã ghi nhận việc tiêu thụ nhiều nước ngọt ăn kiêng có liên quan đến gia tăng nguy cơ mắc đái tháo đường và bệnh tim mạch", ông nói.

Ngoài ra, các loại đồ uống này còn khiến vị giác quen với vị ngọt đậm, khiến việc chuyển sang những lựa chọn lành mạnh hơn trở nên khó khăn.

Nước uống thể thao

Các loại nước uống thể thao được quảng bá là giúp tăng hiệu suất tập luyện, nhưng theo bác sĩ Lo Monaco, nếu bạn không phải vận động viên chuyên nghiệp thì chúng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

"Với đa số mọi người, đây chỉ là nước ngọt có đường được khoác lên chiếc áo 'đồ uống thể thao', bổ sung lượng calo mà cơ thể thực ra không hề cần."

Ông cho biết, với các buổi tập thông thường, nước lọc là đủ. Chỉ khi tập luyện cường độ cao, đổ nhiều mồ hôi hoặc vận động kéo dài, bạn mới có thể cân nhắc bổ sung đồ uống điện giải không đường, khoảng một lần mỗi ngày.

Trà detox

"Detox" đã trở thành từ khóa phổ biến trong ngành thực phẩm và chăm sóc sức khỏe, nhưng theo bác sĩ Lo Monaco, đây cũng là một trong những thuật ngữ dễ gây hiểu lầm nhất.

"Phần lớn các loại trà detox chỉ là hỗn hợp của caffeine liều cao, thuốc nhuận tràng và thảo dược. Chúng có thể gây tác dụng phụ nhưng không mang lại con đường tắt nào giúp trái tim khỏe mạnh lâu dài."

Ông cũng cảnh báo rằng việc quá tin vào các sản phẩm này có thể khiến người bệnh trì hoãn việc đi khám khi cơ thể thực sự đang gặp vấn đề.

Kombucha

Kombucha (trà lên men) là một thức uống rất được ưa chuộng trong cộng đồng yêu lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, bác sĩ Lo Monaco lưu ý nhiều sản phẩm thương mại lại chứa khá nhiều đường bổ sung.

"Một số loại kombucha đóng chai có hàm lượng đường cao đáng kể, vì vậy hãy đọc kỹ bảng thành phần dinh dưỡng."

Ông khuyến cáo nên ưu tiên các sản phẩm ít đường và chỉ sử dụng thỉnh thoảng, thay vì uống hằng ngày như một loại "thần dược".

Cà phê đóng lon

Nhiều người lựa chọn cà phê đóng lon vì tiện lợi, nhưng theo bác sĩ Lo Monaco, giá trị dinh dưỡng của chúng rất khác so với một ly espresso pha tại nhà.

"Bản thân cà phê không có vấn đề. Tuy nhiên, nhiều loại cà phê pha sẵn lại bổ sung siro, kem và lượng đường tương đương nước ngọt."

Ông cho biết nếu duy trì thói quen này trong nhiều năm, người dùng có thể phải đối mặt với tăng cân, tăng triglyceride trong máu và kiểm soát đường huyết kém hơn.

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