SOS cho trái tim: Bác sĩ tim mạch khuyên tránh 6 việc sau 6 giờ tối

Nhiều thói quen trước khi đi ngủ có thể vô tình làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Một bác sĩ tim mạch đã chia sẻ 6 điều ông không bao giờ làm sau 18 giờ để bảo vệ sức khỏe tim mạch. Theo thống kê, hiện có khoảng 8 triệu người tại Anh đang sống chung với bệnh tim mạch và ước tính hơn một nửa dân số sẽ mắc một bệnh lý tim mạch nào đó trong đời.

Bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, nhà sáng lập National Heart Clinic tại Anh, cho biết có 6 thói quen nên tránh vào buổi tối.

1. Không dùng nước súc miệng kháng khuẩn mạnh

Điều đầu tiên bác sĩ khuyên tránh là các loại nước súc miệng có tính kháng khuẩn mạnh.

Ông giải thích: "Vi khuẩn có lợi trong khoang miệng giúp chuyển hóa một số hợp chất trong thực phẩm thành nitric oxide, chất có vai trò giữ cho mạch máu linh hoạt và có khả năng giãn nở khi cần thiết.”

“Một số loại nước súc miệng quá mạnh có thể tiêu diệt những vi khuẩn này, làm tăng huyết áp - điều không hề có lợi khi cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi vào cuối ngày."

Điều đầu tiên bác sĩ khuyên tránh là các loại nước súc miệng có tính kháng khuẩn mạnh.

2. Tránh tiếp xúc với ánh sáng xanh

Lướt điện thoại trước khi ngủ là thói quen phổ biến nhưng có thể gây hại nhiều hơn mọi người nghĩ.

Theo bác sĩ Lo Monaco: "Ánh sáng xanh cường độ cao vào buổi tối, đặc biệt chiếu trực tiếp vào mắt, sẽ ức chế quá trình sản sinh melatonin.”

“Melatonin không chỉ giúp ngủ ngon mà còn là một trong những chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ mạch máu. Khi lượng melatonin giảm, áp lực oxy hóa lên thành động mạch sẽ tăng theo thời gian."

3. Không tập các bài tập gồng cơ cường độ cao

Những bài tập như plank, ngồi tựa tường hay treo người trên xà có thể khiến huyết áp tăng trong nhiều giờ.

"Nếu bạn vừa trải qua một ngày căng thẳng, hệ thần kinh đã hoạt động quá mức. Việc tiếp tục tập luyện nặng vào buổi tối sẽ khiến tình trạng này kéo dài. Hãy dành các bài tập cường độ cao vào ban ngày và chỉ nên vận động nhẹ vào buổi tối."

4. Thận trọng với các thực phẩm bổ sung giúp thư giãn

Nhiều người cho rằng uống trà xanh hoặc sử dụng các sản phẩm bổ sung giúp thư giãn trước khi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, bác sĩ cho biết điều này không phải lúc nào cũng đúng.

"L-theanine có trong trà xanh có thể tác động đến hệ thần kinh và phản ứng với căng thẳng. Trong khi đó, nhịp tim lại liên quan chặt chẽ đến hệ thần kinh. Nếu dùng không đúng liều lượng, sai thời điểm hoặc không phù hợp với từng người, các thực phẩm bổ sung này có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và làm rối loạn nhịp tim tự nhiên."

Chuyên gia khuyên hãy thận trọng khi uống trà trước khi ngủ.

5. Không nín thở quá lâu

Các bài tập hít thở thường được áp dụng để cải thiện giấc ngủ, nhưng nếu thực hiện sai có thể gây hại.

"Tôi đánh giá cao các bài tập thở, nhưng việc nín thở quá lâu hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần có thể làm giảm lượng oxy trong máu và tăng gánh nặng cho tim ở một số người.”

“Trong giai đoạn ngủ REM (chuyển động mắt nhanh), máu cũng có xu hướng dễ đông hơn. Nếu người đó vốn đã có bệnh lý mạch máu hoặc rối loạn giấc ngủ, việc tạo thêm áp lực cho cơ thể là điều không nên."

6. Không ăn quá sát giờ ngủ

Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là nên nhịn ăn khoảng 3 giờ trước khi đi ngủ.

Ông giải thích: "Nếu ăn quá sát giờ ngủ, cơ thể sẽ phải kích hoạt hệ thần kinh giao cảm trong khi đáng lẽ nên được nghỉ ngơi.”

“Chỉ cần ngừng ăn trước khi ngủ khoảng 3 giờ có thể giúp giảm áp lực lên lớp nội mạc mạch máu, cải thiện khả năng đàn hồi của mạch, giảm nhu cầu oxy của tim và hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể trong suốt đêm."



