4 bất thường khi ngủ có thể là "tín hiệu cầu cứu" của cơ thể: Bác sĩ khuyên nên đi kiểm tra sớm, nhiều người Việt vẫn chủ quan

Giấc ngủ không chỉ phản ánh chất lượng nghỉ ngơi mà còn có thể hé lộ những thay đổi bất thường của sức khỏe.

Sau một ngày làm việc, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi. Đây cũng là thời điểm nhiều cơ quan điều chỉnh hoạt động, sửa chữa tổn thương và cân bằng lại các chức năng sinh lý. Chính vì vậy, những thay đổi bất thường xuất hiện khi ngủ đôi khi lại là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo cơ thể đang gặp vấn đề.

Các bác sĩ cho biết, không ít bệnh lý mạn tính như: rối loạn nội tiết, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, nhiễm trùng, thậm chí một số bệnh ung thư đều có thể làm thay đổi chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên kết luận mắc ung thư chỉ dựa trên các biểu hiện khi ngủ, bởi đây đều là những triệu chứng khá phổ biến và có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau.

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Điều đáng lưu ý là nếu các biểu hiện xuất hiện liên tục trong nhiều tuần, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những dấu hiệu như sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài, nổi hạch, chán ăn hay mệt mỏi nghiêm trọng, người bệnh cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám.

1. Đau tăng về đêm, nghỉ ngơi vẫn không thuyên giảm

Những cơn đau nhức do vận động quá mức, làm việc nặng hoặc căng cơ thường có xu hướng giảm dần khi cơ thể được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện rõ rệt vào ban đêm, kéo dài dai dẳng, thậm chí khiến người bệnh tỉnh giấc nhiều lần hoặc không tìm được tư thế ngủ thoải mái, đây là dấu hiệu cần được chú ý.

Theo các chuyên gia, trong một số trường hợp, các tổn thương bất thường bên trong cơ thể có thể gây chèn ép dây thần kinh, ảnh hưởng đến mô hoặc xương, từ đó tạo ra những cơn đau âm ỉ, kéo dài và khó cải thiện bằng các biện pháp thông thường như: nghỉ ngơi, xoa bóp, chườm nóng hay thay đổi tư thế.

Đáng lưu ý, nếu cơn đau chỉ tập trung tại một vị trí nhất định, xuất hiện liên tục trong nhiều tuần, mức độ đau tăng dần theo thời gian và không liên quan rõ ràng đến vận động, người bệnh không nên tự cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi tác hoặc mệt mỏi thông thường. Việc thăm khám sớm sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân và phát hiện kịp thời những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

2. Đổ mồ hôi đêm nhiều bất thường

Đổ mồ hôi khi thời tiết nóng bức, phòng ngủ bí hoặc sử dụng chăn quá dày là phản ứng tự nhiên giúp cơ thể điều hòa nhiệt độ. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm trong tình trạng quần áo, ga giường ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ phòng vẫn mát mẻ, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề cần được kiểm tra.

Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi đêm kéo dài có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như nhiễm trùng, rối loạn nội tiết, thay đổi hormone hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Trong một số trường hợp, triệu chứng này cũng được ghi nhận ở người mắc một số bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm các bệnh về máu như u lympho.

Điểm cần lưu ý là tình trạng này thường không xuất hiện đơn lẻ mà có thể đi kèm cảm giác mệt mỏi, suy nhược, tim đập nhanh, ớn lạnh hoặc cảm giác kiệt sức sau khi thức dậy. Nếu hiện tượng đổ mồ hôi đêm lặp lại nhiều ngày, kéo dài trong nhiều tuần mà không xác định được nguyên nhân rõ ràng, người bệnh nên chủ động đi khám để được đánh giá chính xác.

3. Ho kéo dài, nặng hơn khi nằm ngủ

Một cơn ho do cảm lạnh hoặc nhiễm trùng đường hô hấp thông thường thường sẽ giảm dần sau một thời gian. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài nhiều tuần, đặc biệt trở nên nghiêm trọng hơn khi nằm xuống, kèm theo ho khan, khàn giọng, tức ngực hoặc khó thở, người bệnh không nên chủ quan.

Theo các chuyên gia, tư thế nằm có thể làm thay đổi hoạt động của đường thở, khiến một số triệu chứng hô hấp trở nên rõ rệt hơn. Tình trạng ho kéo dài về đêm có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như hen suyễn, trào ngược dạ dày - thực quản, bệnh phổi mạn tính hoặc các vấn đề khác ở hệ hô hấp, trong đó có ung thư phổi.

Đặc biệt, nếu cơn ho thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ, khiến người bệnh phải ngồi dậy để dễ thở hơn, xuất hiện cảm giác hụt hơi hoặc đau tức ngực, cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám và tìm ra nguyên nhân. Việc kiểm tra kịp thời giúp loại trừ những bệnh lý nguy hiểm và có hướng điều trị phù hợp.

4. Mệt mỏi nhưng vẫn khó ngủ

Một dấu hiệu khác cần được chú ý là tình trạng cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng nhưng lại khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu hoặc thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.

Thông thường, sau một ngày hoạt động, cơ thể sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ để phục hồi. Tuy nhiên, nếu người bệnh dù cảm thấy kiệt sức vẫn trằn trọc, ngủ chập chờn và sáng hôm sau thức dậy trong trạng thái uể oải, không tỉnh táo như chưa được nghỉ ngơi, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề cần được quan tâm.

Theo các chuyên gia, nhiều người thường cho rằng mất ngủ chỉ xuất phát từ căng thẳng, áp lực công việc hoặc thói quen sinh hoạt chưa hợp lý. Tuy nhiên, khi tình trạng này kéo dài, đi kèm cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân, nó có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn nội tiết, thiếu máu, bệnh mạn tính hoặc một số bệnh lý nghiêm trọng khác.

Các bác sĩ nhấn mạnh, bốn bất thường kể trên không phải là dấu hiệu đặc hiệu để chẩn đoán ung thư. Những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác như stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ, nhiễm trùng, bệnh lý nội khoa hoặc tác dụng phụ của thuốc.

Tuy nhiên, nếu các biểu hiện bất thường trong giấc ngủ kéo dài nhiều tuần, tái diễn thường xuyên hoặc đi kèm những dấu hiệu cảnh báo như sụt cân không chủ ý, sốt kéo dài, nổi hạch, chán ăn, suy nhược cơ thể, người bệnh nên chủ động đi khám để được đánh giá toàn diện.

Việc phát hiện sớm nguyên nhân không chỉ giúp nhận diện kịp thời các bệnh lý nguy hiểm, bao gồm ung thư nếu có, mà còn giúp điều trị hiệu quả nhiều vấn đề sức khỏe khác, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức khỏe lâu dài.

Nguồn: Bohe, sina