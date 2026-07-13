Đây là dấu hiệu sớm nhất của ung thư da nhưng rất hay bị bỏ qua

Ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến, nhưng cũng là bệnh có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện sớm.

Theo các bác sĩ da liễu, điều đáng tiếc là nhiều người lại bỏ qua dấu hiệu xuất hiện từ rất sớm của ung thư da vì nghĩ đó chỉ là một nốt ruồi hoặc tàn nhang bình thường.

Theo PGS Michael I. Jacobs, Khoa Da liễu, Đại học Y Weill Cornell (Mỹ), dấu hiệu sớm dễ bị bỏ sót nhất của ung thư da là một đốm sắc tố mới xuất hiện trên da trông giống nốt ruồi hoặc tàn nhang.

Ông cho biết nhiều người được hướng dẫn theo dõi sự thay đổi của các nốt ruồi có sẵn, chẳng hạn như thay đổi về màu sắc, kích thước hoặc hình dạng. Tuy nhiên, họ lại ít chú ý đến những tổn thương sắc tố mới hình thành, khiến việc phát hiện bệnh bị chậm trễ.

Vì vậy, nếu trên cơ thể xuất hiện một nốt ruồi hoặc đốm sắc tố mới mà trước đây chưa từng có, bạn nên đi khám bác sĩ da liễu để được kiểm tra.

Đặc điểm tổn thương da trong ung thư da

Ung thư da thường biểu hiện bằng một tổn thương trên da có sự thay đổi theo thời gian (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Daniel Glass, chuyên gia bệnh da liễu tại Phòng khám Da liễu London (Anh), ung thư da thường biểu hiện bằng một tổn thương trên da có sự thay đổi theo thời gian.

Đó có thể là thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc. Trong một số trường hợp, vùng tổn thương còn có thể chảy máu, đau hoặc ngứa.

Bác sĩ Daniel Glass cũng lưu ý một quan niệm sai lầm khá phổ biến là ung thư da chỉ xuất hiện dưới dạng nốt gồ cao hoặc có màu nâu sẫm, đen. Trên thực tế, tổn thương ung thư da cũng có thể phẳng và có màu đỏ.

Chính vì vậy, bất kỳ thay đổi nào trên da, dù là một nốt mới xuất hiện hay một nốt cũ thay đổi về màu sắc, hình dạng hoặc bề mặt, đều nên được bác sĩ chuyên khoa đánh giá.

Cách giảm nguy cơ ung thư da

Theo PGS Michael I. Jacobs, tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư da. Do đó, biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh là hạn chế tiếp xúc với tia UV khi không có biện pháp bảo vệ.

Ông khuyến cáo nên sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF từ 50 trở lên khi ra ngoài, đồng thời mặc quần áo chống nắng nếu phải tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Bôi kem chống nắng (Ảnh minh họa).

PGS Michael I. Jacobs cũng cho biết tia UV mạnh nhất trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Mức độ phơi nhiễm còn cao hơn khi ở bãi biển, trên thuyền hoặc tại những khu vực có độ cao lớn do ánh sáng phản xạ mạnh.

Trong khi đó, bác sĩ Daniel Glass cho biết những người có làn da sáng màu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư da có nguy cơ cao hơn, vì vậy càng cần chú ý bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Ngoài việc chống nắng hằng ngày, các chuyên gia khuyến cáo nên khám da liễu định kỳ mỗi năm một lần. Với những người thuộc nhóm nguy cơ cao, tần suất khám có thể cần nhiều hơn theo chỉ định của bác sĩ.

PGS Michael I. Jacobs nhấn mạnh: "Một đốm sắc tố mới xuất hiện trông giống nốt ruồi hoặc tàn nhang là dấu hiệu sớm của ung thư da mà mọi người thường bỏ qua nhất. Phát hiện sớm và đi khám kịp thời có thể giúp tăng đáng kể cơ hội điều trị thành công".

Nguồn: Parade