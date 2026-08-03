30 tuổi đã suýt chết vì ngừng tim, người đàn ông hối hận: "Giá như tôi đừng cố nhịn trong 3 ngày"

Ngó lơ tín hiệu cảnh báo từ cơ thể vì nghĩ mệt mỏi thông thường, người đàn ông bất ngờ đối mặt với biến cố sinh tử ngay trên đường đi khám.

Cơn nguy kịch vì ngừng tim xảy ra với anh Vương (30 tuổi, sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc). Ở độ tuổi sung sức nhất, anh lại duy trì hàng loạt thói quen bào mòn sức khỏe: Thức khuya làm thêm giờ liên tục, nghiện thuốc lá nặng và thừa cân.

Đầu tháng 4, cơ thể anh bắt đầu phát ra những tín hiệu cầu cứu bằng triệu chứng tức ngực và đau âm ỉ lặp đi lặp lại. Vì không sốt, ho hay khó thở, anh Vương chủ quan cho rằng bản thân chỉ bị kiệt sức do quá tải công việc. Với tâm lý "cứ nghỉ ngơi chút là khỏi" và ngại đi khám tốn kém, anh cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ suốt 3 ngày liên tục.

Biến cố kinh hoàng trên đường cấp cứu và 10 phút "sinh tử"

Đến sáng ngày thứ 4, cơn đau ngực bùng phát dữ dội, cảm giác bị chèn ép, bóp nghẹt lồng ngực không hề thuyên giảm dù anh đã được công ty cho nằm nghỉ. Thấy tình hình bất ổn, các đồng nghiệp vội vã đưa anh đến bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay trên đường di chuyển, biến cố kinh hoàng đã xảy ra: Anh Vương đột ngột mất phương hướng, mắt trợn ngược, chân tay co giật rồi ngất lịm. Khi xe cấp cứu 120 của Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam (Trung Quốc) tiếp cận hiện trường, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn, đồng tử giãn hai bên, mất mạch cảnh, ngưng thở và tim đã ngừng đập.

Anh Vương được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê (Ảnh từ BV)

Trước ranh giới tử thần, đội ngũ y tế tiền viện lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) liên tục ngay trên xe. Cùng lúc đó, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cao nhất dành cho cấp cứu đau tức ngực.

Hội chẩn đa chuyên khoa giữa Cấp cứu, Tim mạch và Hồi sức tích cực (ICU) xác định bệnh nhân mắc Hội chứng mạch vành cấp tính. Nhóm điều trị nhanh chóng khởi động quy trình 3 bước: Duy trì tuần hoàn bằng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO), chụp mạch vành khẩn cấp và tiến hành can thiệp thông tắc mạch máu bị nghẽn hoàn toàn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, chỉ sau 20 phút nhập viện, anh Vương đã được chuyển tới ICU trong tình trạng các chỉ số sinh tồn bước đầu ổn định. Thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng phải đối mặt với quá trình phục hồi chức năng tim lâu dài, anh Vương không khỏi hối hận.

Bác sĩ trực tiếp cứu chữa tiếc nuối: "Nếu bệnh nhân đến viện ngay ngày đầu tiên bị đau ngực, có lẽ anh ấy chỉ cần đặt stent can thiệp nhẹ nhàng và đã không phải trải qua thử thách sinh tử cùng những di chứng này ở tuổi 30".

Bác sĩ cảnh báo thói quen "hành hạ" trái tim của người trẻ

Số liệu tại Bệnh viện Đại học Khoa học và Công nghệ phía Nam cho thấy, số lượt cấp cứu gần đây tăng thêm khoảng 50 người/ngày, trong đó tỷ lệ người trẻ từ 20 - 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim bùng nổ đáng báo động. Nhân câu chuyện của anh Vương, các bác bác sĩ đã chỉ ra cơ chế tổn thương nguy hiểm đằng sau thói quen của giới trẻ. Đặc biệt, nguy hiểm ở 3 vấn đề sau đây:

- Sự kết hợp của 5 "sát thủ": Thức khuya kéo dài, lười vận động, chế độ ăn nhiều mỡ/đường gây béo phì, hút thuốc lá (hoặc hít khói thuốc thụ động) và áp lực tâm lý cao. Những yếu tố này phá hủy lớp nội mạc mạch máu, đẩy nhanh quá trình xơ vữa và gây nứt vỡ mảng xơ vữa, tạo thành cục máu đông gây tắc động mạch vành cấp tính. Thế nhưng lại hiếm người trẻ nào tránh xã được chúng.

Anh Vương thường xuyên thức khuya, căng thẳng, lười vận động và đây đều là những thói xấu hại tim quen thuộc với người trẻ (Ảnh minh họa)

- Thiếu tuần hoàn bàng hệ: Khác với người cao tuổi (mạch máu đã hình thành các nhánh phụ nhỏ để bù trừ), mạch máu người trẻ chưa kịp phát triển hệ thống này. Khi tắc nghẽn xảy ra, toàn bộ vùng cơ tim phía sau bị ngắt nguồn nuôi dưỡng đột ngột, dẫn đến rung thất và ngừng tim nhanh chóng.

- Nguy cơ từ "nhồi máu cơ tim không đau": Bên cạnh cảm giác đè nặng ở ngực, bệnh nhồi máu cơ tim còn có thể khởi phát bằng đau răng, đau vai lưng hoặc đau vùng bụng trên. Đặc biệt, người béo phì hoặc tiểu đường rất dễ gặp tình trạng nhồi máu cơ tim "trong im lặng", khiến bệnh nhân chủ quan bỏ qua. Trong khi đó, những người trẻ tuổi thường chủ quan với những thay đổi nhỏ của sức khỏe, nhiều người xem nhẹ tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ.

Đừng bao giờ xem nhẹ những con đau tức ngực dữ dội, đột ngột hoặc kéo dài (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia tim mạch đặc biệt nhấn mạnh, 120 phút đầu tiên kể từ khi xuất hiện triệu chứng được coi là "thời gian vàng" để cứu sống cơ tim. Trì hoãn từng phút đồng nghĩa với việc diện tích cơ tim hoại tử càng rộng, nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng suy tim vĩnh viễn càng cao.

Do đó, khi có dấu hiệu: Tức ngực, đau ngực từng cơn (tăng lên khi vận động, giảm khi nghỉ) kéo dài quá 15 phút, tuyệt đối KHÔNG tự lái xe hay cố nhịn để nghỉ ngơi. Xử trí chuẩn là phải gọi ngay cấp cứu 120 (hoặc đường dây nóng y tế địa phương). Việc di chuyển bằng xe cấp cứu chuyên dụng giúp bệnh nhân được can thiệp y tế ngay trên đường đi, tận dụng tối đa từng giây quý giá để bảo toàn tính mạng.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Paper