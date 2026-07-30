Sống sót sau tai nạn thảm khốc, người đàn ông kể về cảnh tượng “huy hoàng" ở “thế giới bên kia”

Một người đàn ông cho biết ông đã có những trải nghiệm kỳ lạ sau vụ tai nạn ô tô thảm khốc năm 1997 khiến vợ và con trai út của ông thiệt mạng.

Jeffrey Olsen (tại Mỹ) cho biết ông đã có những trải nghiệm kỳ lạ sau vụ tai nạn khiến vợ và con trai út của ông không qua khỏi.

Bản thân Jeffrey cũng bị thương rất nặng. Ông kể rằng trong lúc giành giật sự sống, ông được đưa đến một "nơi tuyệt đẹp, huy hoàng".

Jeffrey tin rằng ông được bao bọc bởi một luồng ánh sáng "đầy an ủi", trong khi cơ thể của ông vẫn mắc kẹt trong chiếc xe bị phá hủy ở phía dưới.

Tai nạn thảm khốc

Trước vụ tai nạn kinh hoàng, Jeffrey cho biết mình có một cuộc sống "khá bình thường". Ông lớn lên tại một trang trại ở bang Utah, Mỹ, tốt nghiệp đại học nhờ học bổng bóng bầu dục.

"Tôi yêu, kết hôn, có con và là người có cá tính mạnh... Tôi rất tham vọng trong công việc kinh doanh (marketing và quảng cáo)," Jeffrey kể thêm. Tuy nhiên, khi 33 tuổi, cuộc đời ông đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Jeffrey Olsen (tại Mỹ) chia sẻ về trải nghiệm cận tử của mình.

"Từ duy nhất có thể diễn tả trải nghiệm [cận tử] ấy là tôi đã trở về nhà," ông chia sẻ trên podcast Afterlife Revealed . "Cảm giác đó thân thuộc đến lạ."

Jeffrey cho biết gia đình ông đang trên đường trở về sau chuyến thăm người thân thì ông "có lẽ đã ngủ gật khi lái xe".

"Tôi không nói điều đó để biện minh," ông thừa nhận. "Nhưng khi ấy tôi làm việc rất vất vả, là một người cha trẻ với đủ mọi áp lực phải chu cấp và bảo vệ gia đình."

"Tôi tin rằng mình chỉ chợp mắt trong tích tắc. Khi đó tôi đánh lái quá mạnh sang phải rồi lại sang trái và mất kiểm soát chiếc xe."

Chiếc xe của gia đình Olsen đang chạy với tốc độ khoảng 120 km/giờ thì lao khỏi đường, lộn từ 6 đến 8 vòng trước khi dừng hẳn.

Jeffrey nghe thấy con trai lớn "khóc nức nở" và lập tức cố gắng với tới con, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã bị mắc kẹt.

Ông nhớ lại: "Sau đó tôi nhận ra không còn ai khác khóc nữa... Ngay tại hiện trường, tôi biết Tamara (vợ của Jeffrey) đã mất, còn con trai út của chúng tôi, Griffin... cũng đã tử vong ngay lập tức."

Jeffrey quay trở lại hiện trường vụ tai nạn.

Jeffrey bị thương nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ một chân, bị thương nặng ở ổ bụng.

"Tình trạng thể chất của tôi lúc đó thực sự rất tồi tệ," ông nói.

'Jeff, anh không thể ở lại đây'

Kể về khoảnh khắc trở lại với sự sống, Jeffrey nói: "Lúc ấy tôi đã trở về với cơ thể nhưng vẫn mang theo trải nghiệm vô cùng sâu sắc. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Đó không phải là điều xảy ra trong não bộ mà là một điều gì đó lớn lao hơn, khác biệt hơn."

"Có rất nhiều cách để diễn tả, nhưng đúng là tôi hoàn toàn tỉnh táo khi ở bên ngoài cơ thể, rồi bất ngờ quay trở lại."

"Tôi nghĩ linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể nhưng tôi vẫn còn sống," Jeffrey kể về vụ tai nạn.

"Tôi được bao bọc trong ánh sáng ấy. Rồi người vợ mà tôi biết đã qua đời ngay tại hiện trường bất ngờ xuất hiện trong vùng ánh sáng cùng tôi."

"Cô ấy ở đó và hoàn toàn sống động, xinh đẹp. Trên người không hề còn bất kỳ dấu vết chấn thương nào đã cướp đi mạng sống của cô ấy."

"Nhưng Tamara rất kiên quyết, như muốn nói: 'Jeff, anh không thể ở lại đây. Anh phải quay về. Anh không được ở đây, anh phải trở lại.'"

Jeffrey cho biết nếu không có những trải nghiệm đó, ông không chắc mình có thể vượt qua nỗi đau mất vợ và con.

Ngoài việc phải cắt cụt một chân, cánh tay phải của ông phải cố định bằng nẹp và ông còn phải sống phụ thuộc vào túi hậu môn nhân tạo trong suốt 18 ca phẫu thuật mà mình trải qua.