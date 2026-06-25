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2 hướng trồng cây trong nhà: Trồng đúng sẽ có đủ tài lộc, sức khỏe

Minh Khang (t/h)
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Hướng trồng cây được đánh giá là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận và sự thông thoáng của ngôi nhà.

Theo quan niệm phong thủy, mỗi hướng trong không gian đều mang một đặc tính năng lượng riêng. Khi cây xanh được bố trí đúng hướng, chúng không chỉ phát huy vai trò sinh học mà còn góp phần cân bằng dòng khí, tạo môi trường sống hài hòa hơn.

Hướng Đông: Tăng cường sức khỏe và sự sinh trưởng

Các chuyên gia phong thủy cho rằng hướng Đông là nơi đón ánh sáng mặt trời buổi sáng – nguồn dương khí dồi dào và trong lành nhất trong ngày.

Việc trồng cây ở hướng Đông giúp cây sinh trưởng tốt, đồng thời được cho là mang lại năng lượng tích cực liên quan đến sức khỏe và sự khởi đầu mới. Đây là hướng phù hợp để bố trí các loại cây xanh có sức sống mạnh, tán lá vừa phải nhằm duy trì sự cân bằng ánh sáng và sinh khí cho ngôi nhà.

2 hướng trồng cây: Trồng đúng có đủ tài - lộc - sức khỏe - Ảnh 1.

Cây trồng hướng Đông.

Hướng Đông Nam: Biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng

Trong phong thủy, hướng Đông Nam thường được xem là cung Tài Lộc, liên quan đến sự hanh thông về tài chính và cơ hội phát triển.

Trồng cây ở hướng này được cho là giúp kích hoạt vận may, thu hút năng lượng tích cực liên quan đến tiền bạc và sự thịnh vượng. Những loại cây như kim tiền, phát tài hay trầu bà thường được ưu tiên vì mang ý nghĩa tốt lành và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý cần giữ khu vực này thông thoáng để dòng khí có thể lưu chuyển liên tục, tránh tù đọng.

Không che kín hướng đón sáng và gió tự nhiên

Một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy nhà ở là không để cây xanh che chắn hoàn toàn các hướng đón ánh sáng và gió tự nhiên.

Ánh sáng và không khí được xem là hai yếu tố cốt lõi giúp duy trì sự lưu thông sinh khí trong không gian sống. Khi cây trồng phát triển quá rậm rạp hoặc đặt sai vị trí, không gian có thể trở nên bí bách, thiếu đối lưu, từ đó làm giảm cảm giác thoải mái và cân bằng năng lượng.

Vì vậy, việc cắt tỉa cây định kỳ và bố trí hợp lý là điều cần thiết để đảm bảo sự hài hòa giữa yếu tố tự nhiên và phong thủy.

Từ góc nhìn phong thủy hiện đại, việc trồng cây đúng hướng không chỉ mang tính biểu tượng mà còn gắn liền với những lợi ích thực tiễn về môi trường sống. Khi ánh sáng, gió và cây xanh được bố trí hài hòa, không gian nhà ở sẽ trở nên thông thoáng hơn, góp phần cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của các thành viên trong gia đình.

Do đó, việc lựa chọn hướng trồng cây cần được cân nhắc kỹ lưỡng, kết hợp giữa yếu tố phong thủy truyền thống và điều kiện thực tế của từng ngôi nhà để đạt hiệu quả tối ưu.

*Thông tin phong thủy mang tính chất tham khảo.

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