Người xưa có câu "Cây dữ rước họa": 3 loại cây tránh trồng sát nhà

Người xưa thường nhắc nhở con cháu rằng: "Cây lành đón lộc, cây dữ rước họa", hàm ý không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng gần nơi ở.

Dưới góc độ thực tế, nhiều kinh nghiệm dân gian được đúc kết từ quá trình quan sát cuộc sống hàng trăm năm. Dưới đây là 3 loại cây được cho là không nên trồng sát nhà ở.

Cây đa

Cây đa là loài cây quen thuộc ở làng quê Việt Nam, thường xuất hiện tại đình làng, đền miếu hoặc những không gian công cộng rộng lớn. Với tuổi thọ cao, cây đa có thể phát triển thành những cây cổ thụ khổng lồ, tán rộng hàng chục mét.

Tuy nhiên, đây lại là loại cây không phù hợp để trồng sát nhà ở. Bộ rễ của cây đa rất khỏe, phát triển mạnh và lan rộng theo thời gian. Khi cây trưởng thành, rễ có thể len lỏi xuống nền móng, làm nứt sân vườn, tường bao hoặc ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Ngoài ra, tán cây quá lớn còn che khuất ánh sáng tự nhiên, khiến khu vực quanh nhà trở nên ẩm thấp, thiếu thông thoáng. Trong quan niệm dân gian, cây đa còn gắn với những địa điểm tâm linh nên nhiều gia đình kiêng trồng trước cửa nhà.

Ngày nay, các chuyên gia cây xanh cũng khuyến cáo chỉ nên trồng cây đa tại công viên, khu sinh thái hoặc những nơi có diện tích rộng để bảo đảm cây phát triển tự nhiên mà không gây ảnh hưởng đến công trình dân cư.

Cây bồ đề

Bồ đề là loài cây có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa Phật giáo, tượng trưng cho sự giác ngộ và trí tuệ. Dù mang giá trị tinh thần sâu sắc, nhưng đây không phải lựa chọn lý tưởng cho khuôn viên nhà ở có diện tích hạn chế.

Giống như cây đa, bồ đề thuộc nhóm cây thân gỗ lớn với bộ rễ phát triển mạnh. Sau nhiều năm sinh trưởng, rễ cây có thể làm hư hại nền nhà, hệ thống thoát nước hoặc các công trình phụ trợ xung quanh.

Cây bồ đề

Bên cạnh đó, cây bồ đề thường rụng lá quanh năm. Nếu trồng quá gần nhà, việc vệ sinh sân vườn sẽ trở nên vất vả hơn, đặc biệt vào mùa mưa khi lá mục dễ gây trơn trượt và tạo môi trường cho côn trùng phát triển.

Theo quan niệm dân gian, bồ đề thường phù hợp với khuôn viên chùa chiền, đền miếu hoặc các không gian tâm linh hơn là khu vực sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Cây gạo

Cây gạo nổi bật với những chùm hoa đỏ rực mỗi độ tháng Ba về. Đây là loài cây gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người Việt, thường xuất hiện ở đầu làng, ven sông hoặc những cánh đồng rộng lớn.

Tuy nhiên, cây gạo cũng nằm trong nhóm cây được khuyên không nên trồng sát nhà. Khi trưởng thành, cây có chiều cao rất lớn, thân giòn hơn nhiều loại cây gỗ khác. Trong điều kiện mưa bão, cành lớn hoặc thân cây có thể gãy đổ, gây nguy hiểm cho nhà cửa và con người.

Mùa hoa nở, hoa và quả gạo rụng xuống khá nhiều, tạo lượng rác hữu cơ lớn trong sân vườn. Đặc biệt, phần bông gạo phát tán theo gió có thể gây bất tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Trong dân gian, cây gạo còn gắn với nhiều câu chuyện truyền thuyết và yếu tố tâm linh, vì vậy nhiều địa phương có tục lệ không trồng cây gạo trong khuôn viên nhà ở.

Thay vì các loại cây cổ thụ, gia chủ có thể ưu tiên những cây có kích thước vừa phải, tán đẹp và ít ảnh hưởng đến công trình như lộc vừng, nguyệt quế, mộc hương, mai vàng hoặc các loại cây ăn quả phù hợp với diện tích sân vườn.